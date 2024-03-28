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https://sputnikarabic.ae/20240328/الكرملين-يدعو-مؤسس-تلغرام-إلى-زيادة-الاهتمام-بالتطبيق-لكي-لا-يكون-أداة-في-أيدي-الإرهابيين-1087445579.html
الكرملين يدعو مؤسس "تلغرام" إلى زيادة الاهتمام بالتطبيق لكي لا يكون أداة في أيدي الإرهابيين
الكرملين يدعو مؤسس "تلغرام" إلى زيادة الاهتمام بالتطبيق لكي لا يكون أداة في أيدي الإرهابيين
سبوتنيك عربي
دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، إلى متابعة التطبيق عن كثب، حيث أنه أصبح أداة في أيدي... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T07:37+0000
2024-03-28T07:40+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "لايف": "بالطبع، نتوقع المزيد من الاهتمام من قبل بافيل دوروف، لأن هذا المورد الفريد والرائع تلغرام من الناحية التكنولوجية الذي نما، في الواقع، أمام أعين جيلنا، أصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين، ويتم استخدامه لأغراض إرهابية".وصرح النائب في مجلس الدوما، أنطون غاريلكين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الرقابة الضعيفة على تطبيق "تليغرام" أدت إلى استخدامه لتجنيد منفذي الهجوم على مجمع "كروكوس سيتي هول".وقال غاريلكين بهذا الصدد: "يرجع اهتمام المجرمين بتطبيق "تلغرام" إلى عدم مراقبة الامتثال للقواعد الداخلية للمنصة بشكل كاف. ومع كل المزايا التكنولوجية للتطبيق، إلا أن العمل الرقابي يظل نقطة ضعفه".ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20240327/لجنة-التحقيق-الروسية-التعرف-على-84-جثة-لضحايا-الهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-بينهم-5-أطفال-1087435272.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو

الكرملين يدعو مؤسس "تلغرام" إلى زيادة الاهتمام بالتطبيق لكي لا يكون أداة في أيدي الإرهابيين

07:37 GMT 28.03.2024 (تم التحديث: 07:40 GMT 28.03.2024)
© Sputnik . Мария Девахинаكاتدرائية باسيل والقديس بافيل
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Sputnik . Мария Девахина
تابعنا عبر
دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، إلى متابعة التطبيق عن كثب، حيث أنه أصبح أداة في أيدي الإرهابيين.
وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "لايف": "بالطبع، نتوقع المزيد من الاهتمام من قبل بافيل دوروف، لأن هذا المورد الفريد والرائع تلغرام من الناحية التكنولوجية الذي نما، في الواقع، أمام أعين جيلنا، أصبح بشكل متزايد أداة في أيدي الإرهابيين، ويتم استخدامه لأغراض إرهابية".
وصرح النائب في مجلس الدوما، أنطون غاريلكين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الرقابة الضعيفة على تطبيق "تليغرام" أدت إلى استخدامه لتجنيد منفذي الهجوم على مجمع "كروكوس سيتي هول".
وقال غاريلكين بهذا الصدد: "يرجع اهتمام المجرمين بتطبيق "تلغرام" إلى عدم مراقبة الامتثال للقواعد الداخلية للمنصة بشكل كاف. ومع كل المزايا التكنولوجية للتطبيق، إلا أن العمل الرقابي يظل نقطة ضعفه".
ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
رجال الإطفاء يطفئون حريقًا كبيرًا في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس في أعقاب حادث إطلاق النار في كراسنوجورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
لجنة التحقيق الروسية: التعرف على 84 جثة لضحايا الهجوم الإرهابي في "كروكوس" بينهم 5 أطفال
أمس, 15:31 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
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