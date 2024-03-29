والدة جندي إسرائيلي محتجر لدى "حماس": الدولة أخافتنا وطلبت منا التزام الصمت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240329/والدة-جندي-إسرائيلي-محتجر-لدى-حماس-الدولة-أخافتنا-وطلبت-منا-التزام-الصمت-1087474643.html
والدة جندي إسرائيلي محتجر لدى "حماس": الدولة أخافتنا وطلبت منا التزام الصمت
والدة جندي إسرائيلي محتجر لدى "حماس": الدولة أخافتنا وطلبت منا التزام الصمت
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة. 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T05:22+0000
2024-03-29T05:22+0000
إسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083545007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0009b0896e64e63f1e9b09e5384f2a7.jpg
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "اتهمت والدة جندي مختطف يوم الخميس قبل لقاء مخطط مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الحكومة والمؤسسة الأمنية يقومان منذ أشهر بـ"تخويف" ذوي عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة لإجبارهم على التزام الصمت".وقالت في مؤتمر صحفي قبل لقاء مع نتنياهو في مركز تجنيد تابع للجيش الإسرائيلي في تل هشومير، بالقرب من تل أبيب: "بناء على طلب الدولة والقوات الأمنية، التزمنا الصمت حتى اليوم. لقد أخافونا. اليوم نفهم أنه مع تزايد عدد أيام الصمت، يتناقص عدد الأبناء الذين يعودون إلى الوطن أحياء".وقالت أورنا نيوترا والدة جندي محتجر لدي "حماس": "من بين الجنود، مثل ابني، هناك من تركوا حياتهم المريحة في الولايات المتحدة وهاجروا إلى إسرائيل للالتحاق بالجيش من أجل الصهيونية ومن منطلق الحب الخالص لإسرائيل. لم يكونوا مضطرين لذلك".وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات جنود محتجزين في غزة، أن إسرائيل "تستعد لدخول رفح"، ولن تترك أحدا من جنودها هناك.بن غفير: بايدن يفضل السنوار على نتنياهووشهدت التقارير الأخيرة عن المفاوضات بشأن صفقة الرهائن الحديث عن إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن في مرحلة أولى، في حين لن يتم إطلاق سراح الشبان من الرجال، وخاصة الجنود، إلا في مرحلة ثانية.مسؤول إسرائيلي سابق: هناك مرونة من جانبنا في التفاوض بشأن الأسرى الفلسطينيينفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية إصدار أمر بتدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة
https://sputnikarabic.ae/20240328/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-200-فلسطيني-في-منطقة-مستشفى-الشفاء--1087449255.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083545007_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_92e7966fec3bf58364e0a5e4095b0cdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

والدة جندي إسرائيلي محتجر لدى "حماس": الدولة أخافتنا وطلبت منا التزام الصمت

05:22 GMT 29.03.2024
© AFP 2023 / Jack Guezإسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023.
إسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
تابعنا عبر
أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "اتهمت والدة جندي مختطف يوم الخميس قبل لقاء مخطط مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الحكومة والمؤسسة الأمنية يقومان منذ أشهر بـ"تخويف" ذوي عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة لإجبارهم على التزام الصمت".

وأضافت: "اتهمت عنات أنغريست، التي تم اختطاف ابنها ماتان في 7 أكتوبر، قادة البلاد بمحاولة إبقائها هي وأهالي الجنود الآخرين صامتين خلال الأشهر الستة التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقالت في مؤتمر صحفي قبل لقاء مع نتنياهو في مركز تجنيد تابع للجيش الإسرائيلي في تل هشومير، بالقرب من تل أبيب: "بناء على طلب الدولة والقوات الأمنية، التزمنا الصمت حتى اليوم. لقد أخافونا. اليوم نفهم أنه مع تزايد عدد أيام الصمت، يتناقص عدد الأبناء الذين يعودون إلى الوطن أحياء".

وأضافت أنغريست: لقد تم إهمال أبنائنا أثناء تكليفهم بالدفاع عن البلاد. لقد دفع معظمهم حياتهم ثمنا مقابل ذلك، ويتم الاحتفاظ بهم كجثث متعفنة".

وقالت أورنا نيوترا والدة جندي محتجر لدي "حماس": "من بين الجنود، مثل ابني، هناك من تركوا حياتهم المريحة في الولايات المتحدة وهاجروا إلى إسرائيل للالتحاق بالجيش من أجل الصهيونية ومن منطلق الحب الخالص لإسرائيل. لم يكونوا مضطرين لذلك".

وطالب أهالي المحتجزين الحكومة ورئيس الوزراء نتنياهو بإعادة أبنائهم.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات جنود محتجزين في غزة، أن إسرائيل "تستعد لدخول رفح"، ولن تترك أحدا من جنودها هناك.
بن غفير: بايدن يفضل السنوار على نتنياهو
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 200 فلسطيني في منطقة مستشفى الشفاء
أمس, 09:56 GMT
وشهدت التقارير الأخيرة عن المفاوضات بشأن صفقة الرهائن الحديث عن إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن في مرحلة أولى، في حين لن يتم إطلاق سراح الشبان من الرجال، وخاصة الجنود، إلا في مرحلة ثانية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

مسؤول إسرائيلي سابق: هناك مرونة من جانبنا في التفاوض بشأن الأسرى الفلسطينيين
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية إصدار أمر بتدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينين جراء قصف إسرائيلي على غزة05:42 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عباس يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفىأمس, 14:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала