https://sputnikarabic.ae/20240329/والدة-جندي-إسرائيلي-محتجر-لدى-حماس-الدولة-أخافتنا-وطلبت-منا-التزام-الصمت-1087474643.html

والدة جندي إسرائيلي محتجر لدى "حماس": الدولة أخافتنا وطلبت منا التزام الصمت

والدة جندي إسرائيلي محتجر لدى "حماس": الدولة أخافتنا وطلبت منا التزام الصمت

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T05:22+0000

2024-03-29T05:22+0000

2024-03-29T05:22+0000

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وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "اتهمت والدة جندي مختطف يوم الخميس قبل لقاء مخطط مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الحكومة والمؤسسة الأمنية يقومان منذ أشهر بـ"تخويف" ذوي عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة لإجبارهم على التزام الصمت".وقالت في مؤتمر صحفي قبل لقاء مع نتنياهو في مركز تجنيد تابع للجيش الإسرائيلي في تل هشومير، بالقرب من تل أبيب: "بناء على طلب الدولة والقوات الأمنية، التزمنا الصمت حتى اليوم. لقد أخافونا. اليوم نفهم أنه مع تزايد عدد أيام الصمت، يتناقص عدد الأبناء الذين يعودون إلى الوطن أحياء".وقالت أورنا نيوترا والدة جندي محتجر لدي "حماس": "من بين الجنود، مثل ابني، هناك من تركوا حياتهم المريحة في الولايات المتحدة وهاجروا إلى إسرائيل للالتحاق بالجيش من أجل الصهيونية ومن منطلق الحب الخالص لإسرائيل. لم يكونوا مضطرين لذلك".وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عائلات جنود محتجزين في غزة، أن إسرائيل "تستعد لدخول رفح"، ولن تترك أحدا من جنودها هناك.بن غفير: بايدن يفضل السنوار على نتنياهووشهدت التقارير الأخيرة عن المفاوضات بشأن صفقة الرهائن الحديث عن إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن في مرحلة أولى، في حين لن يتم إطلاق سراح الشبان من الرجال، وخاصة الجنود، إلا في مرحلة ثانية.مسؤول إسرائيلي سابق: هناك مرونة من جانبنا في التفاوض بشأن الأسرى الفلسطينيينفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.جنوب أفريقيا تطلب من العدل الدولية إصدار أمر بتدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة

https://sputnikarabic.ae/20240328/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-200-فلسطيني-في-منطقة-مستشفى-الشفاء--1087449255.html

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إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة