https://sputnikarabic.ae/20240328/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-200-فلسطيني-في-منطقة-مستشفى-الشفاء--1087449255.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 200 فلسطيني في منطقة مستشفى الشفاء

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 200 فلسطيني في منطقة مستشفى الشفاء

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "مواصلة قواته مع الشاباك، القتال في منطقة الأمل، وفي مستشفى الشفاء". 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T09:56+0000

2024-03-28T09:56+0000

2024-03-28T09:56+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "منذ بداية العمليات في مستشفى الشفاء وحتى الآن تم القضاء على نحو 200 إرهابي في منطقة المستشفى"، مؤكدًا أن القوات قامت، خلال العملية، بإخلاء الملاجئ والمرضى والطواقم الطبية إلى المجمعات الطبية البديلة التي أعدها الجيش الإسرائيلي وأقامها من أجل السماح باستمرار العلاج الطبي المناسب، حسب قول البيان.وزعم البيان أنه "في اليوم الأخير، خرج الإرهابيون من غرفة الطوارئ في مستشفى الشفاء وأطلقوا النار على القوات العاملة في منطقة المستشفى، هذا بالإضافة إلى إطلاق النار الذي تم تنفيذه على قوات الجيش الإسرائيلي من غرفة الطوارئ في الأيام الأخيرة".وأكد الجيش الإسرائيلي استمرار طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في التحليق في سماء قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها قصفت عشرات الأهداف خلال اليوم الماضي.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

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