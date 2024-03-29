https://sputnikarabic.ae/20240329/وزيرة-الخارجية-الألمانية-يجب-على-إسرائيل-التخلي-عن-فكرة-السيطرة-على-قطاع-غزة-1087491961.html
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إنه يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة ما إن تنتهي الحرب ضد "حماس". 29.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-29T11:13+0000
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وحسب وكالة "دويتشه فيله"، جاء ذلك في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم، ردًا على سؤال عمن يجب أن يتولى المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.وأضافت بيربوك أن "الفلسطينيين - بمنأى عن حماس، بمنأى عن الإرهاب، يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة من جميع الفلسطينيين".وتابعت: "هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خصوصا الآن خلال الحرب".وأوضحت بيربوك أن "الحكومة الألمانية تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحا".وأردفت: "يتضمن ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة البناء الاقتصادي والبنية الأمنية، بما في ذلك الضمانات الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين".وأشارت إلى أن "هذا يتضمن تذكير الحكومة الإسرائيلية بأن سياسة الاستيطان لا تعرقل إقامة دولة فلسطينية فحسب، بل تعرقل أيضا السلام بالمعنى الحرفي".وأكدت أن "حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن الدائمين لشعب إسرائيل".ولفتت إلى أنه "خلال الفترة الانتقالية، قبل أن تتمكن الدولتان من العيش جنباً إلى جنب في سلام، لن يكون ممكناً إلا بضمانات أمنية دولية".
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طوفان الأقصى, أخبار ألمانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار ألمانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزيرة الخارجية الألمانية: يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إنه يجب على إسرائيل التخلي عن فكرة السيطرة على قطاع غزة ما إن تنتهي الحرب ضد "حماس".
وحسب وكالة
"دويتشه فيله"، جاء ذلك في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم، ردًا على سؤال عمن يجب أن يتولى المسؤولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأضافت بيربوك أن "الفلسطينيين - بمنأى عن حماس، بمنأى عن الإرهاب، يقررون مصيرهم بأنفسهم، ولديهم حكومة منتخبة من جميع الفلسطينيين".
وتابعت: "هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، لكن يجب ألا نغفل الأفق السياسي، خصوصا الآن خلال الحرب".
وأوضحت بيربوك أن "الحكومة الألمانية تعمل مع الشركاء العرب لضمان أن يظل حل الدولتين متاحا".
وأردفت: "يتضمن ذلك بناء البنية التحتية المدنية، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة البناء الاقتصادي والبنية الأمنية، بما في ذلك الضمانات الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين".
وأشارت إلى أن "هذا يتضمن تذكير الحكومة الإسرائيلية بأن سياسة الاستيطان لا تعرقل إقامة دولة فلسطينية
فحسب، بل تعرقل أيضا السلام بالمعنى الحرفي".
وأكدت أن "حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام والأمن الدائمين لشعب إسرائيل".
ولفتت إلى أنه "خلال الفترة الانتقالية، قبل أن تتمكن الدولتان من العيش جنباً إلى جنب في سلام، لن يكون ممكناً إلا بضمانات أمنية دولية".
كما رأت الوزيرة الألمانية أنه يجب على إسرائيل أن تتأكد من أنه لن يكون هناك تهديد من فلسطين مجدداً، كما يجب أن يتأكد الفلسطينيون من أنهم يستطيعون العيش بأمان وكرامة على أرضهم.