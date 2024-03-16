https://sputnikarabic.ae/20240316/للمرة-الأولى-منذ-بداية-الحرب-ألمانيا-تسقط-مساعدات-إنسانية-جوا-على-غزة-1087040466.html

للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. ألمانيا تسقط مساعدات إنسانية جوا على غزة

للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. ألمانيا تسقط مساعدات إنسانية جوا على غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأنه للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، أسقطت ألمانيا مساعدات إنسانية على القطاع. 16.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-16T14:39+0000

2024-03-16T14:39+0000

2024-03-16T14:39+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن ألمانيا أسقطت 4 أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة حيث انضمت إلى الجهود الدولية في هذا الإطار.وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن أبو ظبي تواصل جهودها لحشد دعم عالمي لمبادرة الممر البحري الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة انطلاقا من قبرص. وأعلنت الإمارات، أمس الجمعة، وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى القطاع وعلى متنها مئتا طن من الإمدادات الإغاثية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". ولفتت الوكالة إلى أنه تم إطلاق السفينة بالتعاون بين الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" وجمهورية قبرص لتعزيز الاستجابة الإنسانية التي يتم تقديمها للمدنيين في شمال قطاع غزة. ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية الوضع الإنساني في القطاع بـ"الكارثي"، مشددة على ضرورة وجود تكاتف دولي لزيادة تدفق المساعدات على نطاق واسع ودون توقف لتخفيف المعاناة عن كاهل المدنيين الأبرياء. ولفتت الوكالة إلى أن الإمارات قدمت 21 ألف طن من المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني برا عن طريق الشاحنات وجوا بـ"الإنزال الجوي" من الطائرات وبحرا عن طريق السفن، إضافة إلى تقدم الرعاية الطبية للفلسطينيين بتشييد مستشفى ميداني في جنوب القطاع غزة ومستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش في مصر. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20240316/متحدث-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-استهداف-إسرائيل-المتكرر-لتجمعات-المواطنين-جرائم-إبادة-جماعية-1087037031.html

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