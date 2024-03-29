https://sputnikarabic.ae/20240329/وزير-الاتصالات-اللبناني-لـسبوتنيك-سبب-العطل-في-شبكة-ألفا-يعود-إلى-إضراب-الموظفين--1087496694.html

وزير الاتصالات اللبناني لـ"سبوتنيك": سبب العطل في شبكة "ألفا" يعود إلى إضراب الموظفين

وزير الاتصالات اللبناني لـ"سبوتنيك": سبب العطل في شبكة "ألفا" يعود إلى إضراب الموظفين

سبوتنيك عربي

أوضح وزير الاتصالات اللبناني، جوني القرم، أن سبب انقطاع الاتصالات على شبكة "ألفا" يعود إلى "سنترال أوجيرو" في منطقة فتقا، وهذه المحطة تغذي مركز منطقة أدما... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T13:21+0000

2024-03-29T13:21+0000

2024-03-29T13:21+0000

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وأشار القرم إلى أن "شركة الاتصالات "ألفا" تملك 3 مراكز أساسية في لبنان وهي: "أدما" و"ليباتيل" و"العدلية"، وما حدث يوم أمس هو أنه عندما عجزت أدما عن تغطية احتياجات شبكة الاتصالات تحول الضغط إلى المراكز الأخرى و لم تستطع تحمل هذا الكم من البيانات".وأعلن القرم في اتصال مع راديو "سبوتنيك" أن المشكلة الأساسية تعود إلى إضراب الموظفين في "سنترال فتقا"، مؤكداً أنه أرسل كتاباً إلى هيئة "أوجيرو" مطالباً بفتح تحقيق بهذا الملف للتأكد من عدم وجود نوايا لدى الموظفين بتعطيل القطاع العام وبالتالي تصبح المصلحة الوطنية بخطر، وهو ما سيستدعي تحويل الملف إلى القضاء، ووزارة الاتصالات تنتظر تقرير الهيئة.ولفت الوزير اللبناني إلى أنه تواصل مع المعنيين في الحكومة اللبنانية وتقدموا بطلب إلى وزارة المالية للنظر بهذه الميزانية، وأضاف: "بانتظار التقرير النهائي حاولنا ثني الموظفين عن إضرابهم الأسبوع المقبل إلى حين عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار الخميس المقبل".وعن خطة العمل في حال توسعت الحرب على لبنان، كشف القرم أنه حصل على تقارير من "ألفا" و"تاتش" وهيئة "أوجيرو" عن خطة بديلة في حال تعرضت محطات الاتصالات إلى اعتداءات إسرائيلية، مشيراً إلى انه هناك بعض المحطات في الجنوب لا تزال معطلة بسبب عدم قدرة الفريق التقني من الوصول إلى المناطق المستهدفة دون مرافقة أمنية وبموافقة الجيش اللبناني.

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