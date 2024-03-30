https://sputnikarabic.ae/20240330/القوات-الروسية-تنفذ-58-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1087526312.html

القوات الروسية تنفذ 58 ضربة على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

القوات الروسية تنفذ 58 ضربة على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، شنّت 58 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T12:27+0000

2024-03-30T12:27+0000

2024-03-30T12:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/01/1062960016_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_a1a16ea67263216132e412b55afe588b.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 23 إلى 30 مارس(آذار) 2024، نفذت القوات الروسية ضربة جماعية واحدة و57 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ "كينجال"، وكذلك الطائرات دون طيار ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الداعمة لها".وأكد البيان أن أهداف الضربات تحقق، وتم ضرب جميع الكائنات المعينة.وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، خلال الأسبوع، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات لـ7 ألوية ميكانيكية أوكرانية، و4 ألوية دفاع جوي في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأكد البيان أنه تم صد 11 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه خلال الأسبوع، 310 جنود، ودبابتين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و 22 مركبة، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير تم إصابة 19 مدفع مدفعي ميداني". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240330/الدفاع-الروسية-تعلن-استسلام-عدد-من-الجنود-الأوكرانين-1087526412.html

https://sputnikarabic.ae/20240330/الجيش-الروسي-يستهدف-مطارا-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-نيكولاييف-1087524912.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا