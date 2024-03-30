https://sputnikarabic.ae/20240330/القوات-الروسية-تنفذ-58-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1087526312.html
القوات الروسية تنفذ 58 ضربة على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
القوات الروسية تنفذ 58 ضربة على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، شنّت 58 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T12:27+0000
2024-03-30T12:27+0000
2024-03-30T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 23 إلى 30 مارس(آذار) 2024، نفذت القوات الروسية ضربة جماعية واحدة و57 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ "كينجال"، وكذلك الطائرات دون طيار ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الداعمة لها".وأكد البيان أن أهداف الضربات تحقق، وتم ضرب جميع الكائنات المعينة.وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، خلال الأسبوع، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات لـ7 ألوية ميكانيكية أوكرانية، و4 ألوية دفاع جوي في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأكد البيان أنه تم صد 11 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه خلال الأسبوع، 310 جنود، ودبابتين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و 22 مركبة، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير تم إصابة 19 مدفع مدفعي ميداني". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تنفذ 58 ضربة على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
12:27 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 12:47 GMT 30.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، شنّت 58 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية الداعمة له.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 23 إلى 30 مارس(آذار) 2024، نفذت القوات الروسية ضربة جماعية واحدة و57 ضربة جماعية بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ "كينجال"، وكذلك الطائرات دون طيار ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الداعمة لها".
وأضاف البيان أنه نتيجة للضربات، تم تدمير شركات المجمع الصناعي العسكري ومراكز صنع القرار للقوات الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني، وورش عمل لإنتاج القوارب المسيرة، والترسانات، ومستودعات الوقود، ومنشآت الطاقة، وكذلك المواقع المؤقتة لقوات العمليات الخاصة والمرتزقة الأجانب.
وأكد البيان أن أهداف الضربات تحقق، وتم ضرب جميع الكائنات المعينة.
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، خلال الأسبوع، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الغرب"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات لـ7 ألوية ميكانيكية أوكرانية، و4 ألوية دفاع جوي في مناطق إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأكد البيان أنه تم صد 11 هجوما للقوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه خلال الأسبوع، 310 جنود، ودبابتين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و 22 مركبة، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير تم إصابة 19 مدفع مدفعي ميداني".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.