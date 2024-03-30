https://sputnikarabic.ae/20240330/الدفاع-الروسية-تعلن-استسلام-عدد-من-الجنود-الأوكرانين-1087526412.html
الدفاع الروسية تعلن استسلام عدد من الجنود الأوكرانيين
الدفاع الروسية تعلن استسلام عدد من الجنود الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في ملخص عن سير العملية العسكرية الخاصة، للفترة من 23 إلى 30 مارس/ آذار 2024، بأن 18 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T12:34+0000
2024-03-30T12:34+0000
2024-03-30T12:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية، في بيانها: "في غضون أسبوع، استسلم 18 جنديًا أوكرانيًا".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير وإسقاط "قنبلتان موجهتان من طراز "هامر" فرنسي الصنع، و171 صاروخًا من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس"و "فامبير" و"أورغان" ، بالإضافة إلى 1,208 مركبة جوية دون طيار".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية "فقدت أكثر من 370 عسكرياً، ودبابتين، و7 مركبات قتالية مدرعة، و29 سيارة، و13 مدفعية ميدانية، منها خمس مدافع هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع".وأوضح البيان أنه في هذا الاتجاه "بلغت خسائر العدو أكثر من 860 عسكريًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و35 مركبة، و7 مدافع ميدانية، بما في ذلك: مدفعيتان بولنديتان ذاتية الدفع من طراز "كارب"ومدافعان هاوتزر من طراز "إف إتش -70" بريطاني الصنع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240330/القوات-الروسية-تنفذ-58-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1087526312.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن استسلام عدد من الجنود الأوكرانيين
12:34 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 30.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في ملخص عن سير العملية العسكرية الخاصة، للفترة من 23 إلى 30 مارس/ آذار 2024، بأن 18 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيانها: "في غضون أسبوع، استسلم 18 جنديًا أوكرانيًا".
وأضاف البيان: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي: 11 صاروخ من طراز "ستروم شادو" بريطانيا الصنع ، وثلاثة صواريخ "نبتون" مضادة للسفن، وأربعة صواريخ موجهة للطائرات " ADM-160 MALD" أمريكي الصنع، واثنين من صواريخ "إس-200" المضادة للطائرات صواريخ تم تحويلها لضرب أهداف أرضية".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير وإسقاط "قنبلتان موجهتان من طراز "هامر" فرنسي الصنع، و171 صاروخًا من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس"و "فامبير" و"أورغان" ، بالإضافة إلى 1,208 مركبة جوية دون طيار".
وبحسب بيان الدفاع فإنه "في اتجاه خيرسون، هزمت الإجراءات المنسقة لوحدات الجيش الروسي القوة البشرية والمعدات للهجوم الجبلي 128، والألوية الميكانيكية 28، 65، 118 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35 مناطق رابوتينو ونوفوسيلوفكا ونيستيريانكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا وميخائيلوفكا وجافريلوفكا وتياجينكا في مقاطعة خيرسون".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية "فقدت أكثر من 370 عسكرياً، ودبابتين، و7 مركبات قتالية مدرعة، و29 سيارة، و13 مدفعية ميدانية، منها خمس مدافع هاوتزر "إم777" أمريكية الصنع".
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من القوات الروسية بتحسين الموقع التكتيكي على طول خط المواجهة، وتم صد 5 هجمات في مناطق ستارومايورسكوي وفودياني في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضح البيان أنه في هذا الاتجاه "بلغت خسائر العدو أكثر من 860 عسكريًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و35 مركبة، و7 مدافع ميدانية، بما في ذلك: مدفعيتان بولنديتان ذاتية الدفع من طراز "كارب"ومدافعان هاوتزر من طراز "إف إتش -70" بريطاني الصنع".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.