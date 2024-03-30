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اقتراب استئناف أنشطة سفارة أذربيجان في طهران
اقتراب استئناف أنشطة سفارة أذربيجان في طهران
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطّلع في وزارة الخارجية الإيرانية، أنه سيتم قريبا إيفاد سفير إيران الجديد لدى جمهورية أذربيجان، إلى باكو. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T07:49+0000
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وأوضح المصدر لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أن "هناك تطورات إيجابية في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية أذربيجان، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة في اتجاه مزيد من الحراك في العلاقات بين طهران وباكو، وستبدأ سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، أنشطتها مرة أخرى قريبا".وأضاف المصدر ذاته أن "الاجتماعات الدبلوماسية والرسمية لمسؤولي البلدين مدرجة أيضًا على جدول الأعمال"، وأضاف أنه "في إطار الاتفاقيات القائمة سيتم إرسال سفير بلادنا الجديد إلى باكو"، كما كشف عن أن "مهمة عباس موسوي، انتهت كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو".وفي وقت سابق، قدم موسوي، شرحا مفصلا حول العلاقات بين طهران وباكو، في لقاء مع إحدى وسائل الإعلام الأذربيجانية.وقال موسوي إن "الخلفية التاريخية للبلدين والعلاقات الثقافية والعاطفية العميقة بين الشعبين على جانبي الحدود البالغة نحو 800 كيلومتر بين إيران وجمهورية أذربيجان، لا تسمح باستمرار المشاكل وسوء الفهم، وقد حاول البلدان تجاوز المرحلة الباردة بالحكمة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".وألمح الدبلوماسي الإيراني إلى دور "الأعداء المشتركين وبعض الدول والأنظمة في المنطقة وخارجها، وخاصة أجهزتها الأمنية، واضح في خلق الخلافات بين إيران وجمهورية أذربيجان".وتابع موسوي أنه "من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في الرأي بين الجيران، كما أن الجميع لا يفكرون بنفس الطريقة في الأسرة الواحدة، الجيران ملتصقون ببعضهم بعضا مثل اللحم والأظافر، لكن من وقت لآخر نحتاج إلى تنظيف الصديد والجراثيم منها"، مشيرا إلى أن "سياسة الجوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية الجديدة هي سياسة جادة ومبدئية".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم 6 مارس/ آذار الجاري، أن "عودة البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران، ستتم قريبا".ونقلت وكالة "إرنا"، عن عبد اللهيان، تصريحاته في أعقاب لقائه مع نظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف، في مدينة جدة السعودية، حيث أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيفاد البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230920/إيران-تلغي-جميع-الرحلات-الجوية-إلى-أذربيجان-وأرمينيا-حتى-إشعار-آخر-1081224059.html
https://sputnikarabic.ae/20231121/رئيس-أذربيجان-يتهم-فرنسا-بـتمهيد-الأرضية-لحرب-في-القوقاز-1083356413.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أذربيجان, الأخبار

اقتراب استئناف أنشطة سفارة أذربيجان في طهران

07:49 GMT 30.03.2024
© AP Photo / RONALDO SCHEMIDTسفارة أذربيجان في إيران
سفارة أذربيجان في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / RONALDO SCHEMIDT
تابعنا عبر
أفاد مصدر مطّلع في وزارة الخارجية الإيرانية، أنه سيتم قريبا إيفاد سفير إيران الجديد لدى جمهورية أذربيجان، إلى باكو.
وأوضح المصدر لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، أن "هناك تطورات إيجابية في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية أذربيجان، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة في اتجاه مزيد من الحراك في العلاقات بين طهران وباكو، وستبدأ سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، أنشطتها مرة أخرى قريبا".
وأضاف المصدر ذاته أن "الاجتماعات الدبلوماسية والرسمية لمسؤولي البلدين مدرجة أيضًا على جدول الأعمال"، وأضاف أنه "في إطار الاتفاقيات القائمة سيتم إرسال سفير بلادنا الجديد إلى باكو"، كما كشف عن أن "مهمة عباس موسوي، انتهت كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو".
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وفي وقت سابق، قدم موسوي، شرحا مفصلا حول العلاقات بين طهران وباكو، في لقاء مع إحدى وسائل الإعلام الأذربيجانية.
وقال موسوي إن "الخلفية التاريخية للبلدين والعلاقات الثقافية والعاطفية العميقة بين الشعبين على جانبي الحدود البالغة نحو 800 كيلومتر بين إيران وجمهورية أذربيجان، لا تسمح باستمرار المشاكل وسوء الفهم، وقد حاول البلدان تجاوز المرحلة الباردة بالحكمة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".
وألمح الدبلوماسي الإيراني إلى دور "الأعداء المشتركين وبعض الدول والأنظمة في المنطقة وخارجها، وخاصة أجهزتها الأمنية، واضح في خلق الخلافات بين إيران وجمهورية أذربيجان".
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وتابع موسوي أنه "من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في الرأي بين الجيران، كما أن الجميع لا يفكرون بنفس الطريقة في الأسرة الواحدة، الجيران ملتصقون ببعضهم بعضا مثل اللحم والأظافر، لكن من وقت لآخر نحتاج إلى تنظيف الصديد والجراثيم منها"، مشيرا إلى أن "سياسة الجوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية الجديدة هي سياسة جادة ومبدئية".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم 6 مارس/ آذار الجاري، أن "عودة البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران، ستتم قريبا".
ونقلت وكالة "إرنا"، عن عبد اللهيان، تصريحاته في أعقاب لقائه مع نظيره الأذربيجاني، جيحون بايراموف، في مدينة جدة السعودية، حيث أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيفاد البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية إلى طهران في المستقبل القريب.
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