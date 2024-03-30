https://sputnikarabic.ae/20240330/الولايات-المتحدة-ترحب-بتشكيل-حكومة-فلسطينية-جديدة-1087514004.html
الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة وتتطلع إلى العمل معها من أجل... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T02:45+0000
2024-03-30T02:45+0000
2024-03-30T02:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلر في بيان نشرته وزارة الخارجية، "إننا نؤيد تعيين حكومة جديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني".وأضاف أن واشنطن تعول على التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة "لتعزيز السلام والأمن والازدهار" في المنطقة، وتتوقع أيضا أن تنفذ الحكومة الجديدة "إصلاحات ذات مصداقية".وكلف الرئيس الفلسطيني عباس قبل أسبوعين محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لمحمد إشتية، الذي أعلن استقالته في 26 فبراير/ شباط الماضي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, الحكومة الفلسطينية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, الحكومة الفلسطينية, العالم
الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ترحب بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة وتتطلع إلى العمل معها من أجل السلام والأمن والازدهار في المنطقة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلر في بيان نشرته وزارة الخارجية، "إننا نؤيد تعيين حكومة جديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن واشنطن تعول على التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة
"لتعزيز السلام والأمن والازدهار" في المنطقة، وتتوقع أيضا أن تنفذ الحكومة الجديدة "إصلاحات ذات مصداقية".
وكلف الرئيس الفلسطيني عباس قبل أسبوعين محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لمحمد إشتية، الذي أعلن استقالته في 26 فبراير/ شباط الماضي.