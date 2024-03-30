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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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10 د
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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
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عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
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29 د
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
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https://sputnikarabic.ae/20240330/تبون-يقول-إنه-يجب-على-القوى-الرادعة-أن-تفرض-على-إسرائيل-الامتثال-لقرارات-مجلس-الأمن-1087543193.html
تبون يقول إنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن
تبون يقول إنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، بأنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T22:52+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون في لقاءه الدوري مع الإعلام الجزائري المحلي، "يجب على القوى الرادعةالجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة" أن تفرض على الكيان الصهيوني الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي".وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الدولي إلزامَ "إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة انتصار للحق قبل أن يكون انتصارا للجزائر أو الوطن العربي وأفريقيا".وأكد في ذات السياق "نناضل من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة".من جهة أخرى، شدد تبون على أنه "لا يوجد عمل مغاربي مشترك لذا قررنا عقد لقاءات مغاربية من دون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع".وأفاد بأنه "اتفقنا مع تونس وليبيا للعمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك وليس موجها ضد أي دولة".ولدى تطرقه إلى العلاقات مع دول الساحل، قال تبون إن "الجزائر منذ الاستقلال تسير وفق سياسة حسن الجوار ولم تفرض نفسها أبدا لا على مالي ولا على النيجر".وأشار إلى أن "الجزائر كانت متطرفة في الدفاع عن وحدة مالي وعن الوحدة بين الشعب المالي الشقيق".وبخصوص قضية الصحراء الغربية، قال الرئيس الجزائري إن "قضية الصحراء الغربية قضية عادلة وموجودة على طاولة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة وبالنسبة لنا هي قضية تصفية استعمار ولسنا ضد أشقائنا المغربيين ولا ضد أي طرف آخر".
https://sputnikarabic.ae/20240322/الجزائر-تعلن-إجراء-انتخابات-رئاسية-مبكرة-1087254429.html
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العالم, الجزائر, إسرائيل, غزة
العالم, الجزائر, إسرائيل, غزة

تبون يقول إنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن

22:52 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 22:54 GMT 30.03.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© Sputnik
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صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، بأنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.
الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون في لقاءه الدوري مع الإعلام الجزائري المحلي، "يجب على القوى الرادعةالجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة" أن تفرض على الكيان الصهيوني الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الدولي إلزامَ "إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة انتصار للحق قبل أن يكون انتصارا للجزائر أو الوطن العربي وأفريقيا".
وتابع "آن الأوان لتصبح فلسطين عضوا كاملَ الحقوق والعضوية في الأمم المتحدة ولو محتلة، ولن نترك ميدان المعركة حتى تكون فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة".
وأكد في ذات السياق "نناضل من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"
22 مارس, 11:25 GMT
من جهة أخرى، شدد تبون على أنه "لا يوجد عمل مغاربي مشترك لذا قررنا عقد لقاءات مغاربية من دون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع".
وأفاد بأنه "اتفقنا مع تونس وليبيا للعمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك وليس موجها ضد أي دولة".
ولدى تطرقه إلى العلاقات مع دول الساحل، قال تبون إن "الجزائر منذ الاستقلال تسير وفق سياسة حسن الجوار ولم تفرض نفسها أبدا لا على مالي ولا على النيجر".
وأكد أن "الجزائر ليست دولة استعمارية ولم تكن لها أبدا أي أطماع في مالي أو النيجر"، مضيفا "مالي والنيجر قررا حلّ مشاكلهما من دون الجزائر ولهما ذلك".
وأشار إلى أن "الجزائر كانت متطرفة في الدفاع عن وحدة مالي وعن الوحدة بين الشعب المالي الشقيق".
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، قال الرئيس الجزائري إن "قضية الصحراء الغربية قضية عادلة وموجودة على طاولة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة وبالنسبة لنا هي قضية تصفية استعمار ولسنا ضد أشقائنا المغربيين ولا ضد أي طرف آخر".
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