https://sputnikarabic.ae/20240330/تبون-يقول-إنه-يجب-على-القوى-الرادعة-أن-تفرض-على-إسرائيل-الامتثال-لقرارات-مجلس-الأمن-1087543193.html
تبون يقول إنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن
تبون يقول إنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، بأنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T22:52+0000
2024-03-30T22:52+0000
2024-03-30T22:54+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون في لقاءه الدوري مع الإعلام الجزائري المحلي، "يجب على القوى الرادعةالجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة" أن تفرض على الكيان الصهيوني الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي".وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الدولي إلزامَ "إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة انتصار للحق قبل أن يكون انتصارا للجزائر أو الوطن العربي وأفريقيا".وأكد في ذات السياق "نناضل من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة".من جهة أخرى، شدد تبون على أنه "لا يوجد عمل مغاربي مشترك لذا قررنا عقد لقاءات مغاربية من دون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع".وأفاد بأنه "اتفقنا مع تونس وليبيا للعمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك وليس موجها ضد أي دولة".ولدى تطرقه إلى العلاقات مع دول الساحل، قال تبون إن "الجزائر منذ الاستقلال تسير وفق سياسة حسن الجوار ولم تفرض نفسها أبدا لا على مالي ولا على النيجر".وأشار إلى أن "الجزائر كانت متطرفة في الدفاع عن وحدة مالي وعن الوحدة بين الشعب المالي الشقيق".وبخصوص قضية الصحراء الغربية، قال الرئيس الجزائري إن "قضية الصحراء الغربية قضية عادلة وموجودة على طاولة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة وبالنسبة لنا هي قضية تصفية استعمار ولسنا ضد أشقائنا المغربيين ولا ضد أي طرف آخر".
https://sputnikarabic.ae/20240322/الجزائر-تعلن-إجراء-انتخابات-رئاسية-مبكرة-1087254429.html
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العالم, الجزائر, إسرائيل, غزة
العالم, الجزائر, إسرائيل, غزة
تبون يقول إنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن
22:52 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 22:54 GMT 30.03.2024)
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، بأنه يجب على القوى الرادعة أن تفرض على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.
الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون في لقاءه الدوري مع الإعلام الجزائري المحلي، "يجب على القوى الرادعة
الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة" أن تفرض على الكيان الصهيوني الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الدولي إلزامَ "إسرائيل" بوقف إطلاق النار في غزة انتصار للحق قبل أن يكون انتصارا للجزائر أو الوطن العربي وأفريقيا".
وتابع "آن الأوان لتصبح فلسطين عضوا كاملَ الحقوق والعضوية في الأمم المتحدة ولو محتلة، ولن نترك ميدان المعركة حتى تكون فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة".
وأكد في ذات السياق "نناضل من دون كلل أو ملل لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
من جهة أخرى، شدد تبون على أنه "لا يوجد عمل مغاربي مشترك لذا قررنا عقد لقاءات مغاربية من دون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع".
وأفاد بأنه "اتفقنا مع تونس وليبيا للعمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك وليس موجها ضد أي دولة".
ولدى تطرقه إلى العلاقات مع دول الساحل، قال تبون إن "الجزائر منذ الاستقلال تسير وفق سياسة حسن الجوار ولم تفرض نفسها أبدا لا على مالي ولا على النيجر".
وأكد أن "الجزائر ليست دولة استعمارية ولم تكن لها أبدا أي أطماع في مالي أو النيجر"، مضيفا "مالي والنيجر قررا حلّ مشاكلهما من دون الجزائر ولهما ذلك".
وأشار إلى أن "الجزائر كانت متطرفة في الدفاع عن وحدة مالي وعن الوحدة بين الشعب المالي الشقيق".
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، قال الرئيس الجزائري إن "قضية الصحراء الغربية قضية عادلة وموجودة على طاولة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة وبالنسبة لنا هي قضية تصفية استعمار ولسنا ضد أشقائنا المغربيين ولا ضد أي طرف آخر".