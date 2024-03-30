https://sputnikarabic.ae/20240330/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-قلقيلية-وأريحا-1087514662.html
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم قلقيلية وأريحا
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم قلقيلية وأريحا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم السبت، مدينتي قلقيلية وأريحا. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط المدينة وفي حي النقار"، مشيرة إلى أن "مواجهات دارت بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي".وأكدت الوكالة، اندلاع مواجهات بين شبان البلدة وقوات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز باتجاه الشبان.وفي السياق، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على محافظة أريحا بما فيها بلدة العوجا، وإغلاق مداخل مدينة أريحا ومنع المركبات من الوقوف عند مداخلها والمرور، وفقا لوكالة "وفا".وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قد أفادت بمقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة قباطية جنوب جنين.
https://sputnikarabic.ae/20240330/مقتل-طفل-فلسطيني-وإصابة-شابين-أحدهما-بجروح-خطيرة-جنوب-جنين-1087514112.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم قلقيلية وأريحا
04:22 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 04:40 GMT 30.03.2024)
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم السبت، مدينتي قلقيلية وأريحا.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قلقيلية من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط المدينة وفي حي النقار"، مشيرة إلى أن "مواجهات دارت بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي".
وأضافت الوكالة أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت أريحا من مدخلها الشرقي، وتمركزت في وسطها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وأكدت الوكالة، اندلاع مواجهات بين شبان البلدة وقوات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز باتجاه الشبان.
وفي السياق، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على محافظة أريحا بما فيها بلدة العوجا، وإغلاق مداخل مدينة أريحا ومنع المركبات من الوقوف عند مداخلها والمرور، وفقا لوكالة "وفا".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قد أفادت بمقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة قباطية جنوب جنين.