https://sputnikarabic.ae/20240330/مخاوف-من-انهيار-برج-مائل-على-خلاف-نظيره--بيزا-1087526103.html

مخاوف من انهيار "برج مائل" على خلاف نظيره " بيزا"

مخاوف من انهيار "برج مائل" على خلاف نظيره " بيزا"

سبوتنيك عربي

في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بأن برج "بيزا" المائل في إيطاليا، سيعود إلى الاستقامة والاعتدال، تتزايد المخاوف من انهيار برج آخر حيث يبدو أنه على وشك... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T12:29+0000

2024-03-30T12:29+0000

2024-03-30T12:29+0000

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وهذا الأمر دفع السلطات الإيطالية إلى توخي الحذر في محاولات جادة لمنع وقوع كارثة.يميل البرج حاليا بزاوية 4 درجات، وهو ما يزيد قليلا عن الميل الحالي 3.9 درجة، لبرج "بيزا" المائل.في وقت سابق، أعلن عمدة بولونيا، ماتيو ليبور، أنه سيتم تركيب الأبراج والكابلات التي كانت تستخدم سابقا لإنقاذ برج "بيزا" المائل جنبا إلى جنب مع سقالات فولاذية مكيفة للمساعدة في منع انهيار برج "غاريسيندا".ووفقا لليبور، فإن مشروع الترميم "سيكلف نحو 20 مليون دولار، يمتد لسنوات عدة".وفي وقت سابق، اكتشفت دراسة سنوية أن الأيقونة الإيطالية برج "بيزا" المائل يزداد استقامة مع مرور الوقت.وعلى الرغم من أنه أقل شهرة من نظيره"بيزا"، إلا أن برج "غاريسيندا" يعتبر منذ فترة طويلة منطقة جذب سياحي في بولونيا.

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