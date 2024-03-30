https://sputnikarabic.ae/20240330/وزير-ألماني-لا-أمل-في-نهاية-سريعة-للصراع-في-أوكرانيا-1087515127.html

وزير ألماني: لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا

وزير ألماني: لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية، روبرت هابيك، أنه لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا. 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T04:50+0000

2024-03-30T04:50+0000

2024-03-30T04:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg

وقال هابيك، في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس": "الإجابة الصادقة والمريرة هي ربما لن تكون هناك نهاية جيدة قريبًا، حتى لو أردنا خلاف ذلك".وأشار إلى أن "روسيا تحولت بالكامل إلى الوضع العسكري" وتقوم بزيادة عدد الأسلحة بشكل كبير، وأضاف أنه يتعين على ألمانيا وأوروبا، الاستعداد لمواجهة تهديد أمني محتمل، بحسب قوله.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20240329/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-إذا-أرسل-ماكرون-قوات-إلى-كييف-فلن-تخرج-منها-أبدا-1087507823.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا