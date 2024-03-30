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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240330/وزير-ألماني-لا-أمل-في-نهاية-سريعة-للصراع-في-أوكرانيا-1087515127.html
وزير ألماني: لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا
وزير ألماني: لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية، روبرت هابيك، أنه لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T04:50+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال هابيك، في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس": "الإجابة الصادقة والمريرة هي ربما لن تكون هناك نهاية جيدة قريبًا، حتى لو أردنا خلاف ذلك".وأشار إلى أن "روسيا تحولت بالكامل إلى الوضع العسكري" وتقوم بزيادة عدد الأسلحة بشكل كبير، وأضاف أنه يتعين على ألمانيا وأوروبا، الاستعداد لمواجهة تهديد أمني محتمل، بحسب قوله.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-إذا-أرسل-ماكرون-قوات-إلى-كييف-فلن-تخرج-منها-أبدا-1087507823.html
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روسيا
روسيا

وزير ألماني: لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا

04:50 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 30.03.2024)
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية، روبرت هابيك، أنه لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا.
وقال هابيك، في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس": "الإجابة الصادقة والمريرة هي ربما لن تكون هناك نهاية جيدة قريبًا، حتى لو أردنا خلاف ذلك".

وفي الوقت ذاته، عارض هابيك فكرة "تجميد" الصراع، مضيفًا أن "أوكرانيا وحدها هي التي يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات".

وأشار إلى أن "روسيا تحولت بالكامل إلى الوضع العسكري" وتقوم بزيادة عدد الأسلحة بشكل كبير، وأضاف أنه يتعين على ألمانيا وأوروبا، الاستعداد لمواجهة تهديد أمني محتمل، بحسب قوله.

ودعا هابيك إلى استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، معربًا عن تفهمه لخوف الناس من التصعيد، قائلًا: "أنا قلق أيضًا".

زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: إذا أرسل ماكرون قوات إلى كييف فلن تخرج منها أبدا
أمس, 18:23 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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