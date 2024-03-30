https://sputnikarabic.ae/20240330/وزير-ألماني-لا-أمل-في-نهاية-سريعة-للصراع-في-أوكرانيا-1087515127.html
وزير ألماني: لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا
وزير ألماني: لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية، روبرت هابيك، أنه لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T04:50+0000
2024-03-30T04:50+0000
2024-03-30T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وقال هابيك، في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس": "الإجابة الصادقة والمريرة هي ربما لن تكون هناك نهاية جيدة قريبًا، حتى لو أردنا خلاف ذلك".وأشار إلى أن "روسيا تحولت بالكامل إلى الوضع العسكري" وتقوم بزيادة عدد الأسلحة بشكل كبير، وأضاف أنه يتعين على ألمانيا وأوروبا، الاستعداد لمواجهة تهديد أمني محتمل، بحسب قوله.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240329/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-إذا-أرسل-ماكرون-قوات-إلى-كييف-فلن-تخرج-منها-أبدا-1087507823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزير ألماني: لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا
04:50 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 30.03.2024)
صرح نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية، روبرت هابيك، أنه لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا.
وقال هابيك، في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس": "الإجابة الصادقة والمريرة هي ربما لن تكون هناك نهاية جيدة قريبًا، حتى لو أردنا خلاف ذلك".
وفي الوقت ذاته، عارض هابيك فكرة "تجميد" الصراع، مضيفًا أن "أوكرانيا وحدها هي التي يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات".
وأشار إلى أن "روسيا تحولت بالكامل إلى الوضع العسكري" وتقوم بزيادة عدد الأسلحة بشكل كبير، وأضاف أنه يتعين على ألمانيا وأوروبا، الاستعداد لمواجهة تهديد أمني محتمل، بحسب قوله.
ودعا هابيك إلى استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، معربًا عن تفهمه لخوف الناس من التصعيد، قائلًا: "أنا قلق أيضًا".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.