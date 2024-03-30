وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تشوه سمعة "الأونروا" لتجويع الفلسطينيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرناج الصباحي
07:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:18 GMT
14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:29 GMT
4 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:03 GMT
19 د
On air
11:14 GMT
14 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
ملفات ساخنة
هل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟
15:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اقتراح إسرائيلي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
18:00 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
18:10 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240330/وزير-الخارجية-الأردني-إسرائيل-تشوه-سمعة-الأونروا-لتجويع-الفلسطينيين-1087541206.html
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تشوه سمعة "الأونروا" لتجويع الفلسطينيين
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تشوه سمعة "الأونروا" لتجويع الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه لا توجد جهة أخرى قادرة على أن تقوم بعمل وكالة الأونروا في قطاع غزة، لافتًا إلى سعي إسرائيل لتشويه سمعة الوكالة... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T20:16+0000
2024-03-30T20:16+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072892528_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_02e9b2734b59311be5b2785f18be8a94.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والفرنسي، بالقاهرة، اليوم السبت إنه "لا جهة أخرى قادرة على أن تقوم بما تقوم به الوكالة [الأونروا] ولا يمكن استبدالها.. وإسرائيل تجوع الفلسطينيين وتشوه الوكالة وسمعتها كونها الجهة الوحيدة التي تعطي الدعم لهم".وأكد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أن بلاده تعارض بشكل رسمي تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن إسرائيل قادرة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة ودون أي عقبات وقيود.وقال سيجورنيه، خلال المؤتمر الصحفي: "أقولها أمامكم اليوم، فرنسا تعارض وبشدة وبشكل رسمي أي عمل عسكري ضد رفح الفلسطينية، خاصة مع الوضع المأسوي المتمثل في وجود أكثر من 2 مليون فلسطيني في مواجهة خطر الترحيل القسري في حال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليته العسكرية".وأضاف الوزير الفرنسي: "الأردن ومصر في الخطوط الأمامية لهذه المأساة في غزة اليوم وتحاولان تقديم حل واقتراحات للأزمة"، متابعًا "نحن نريد أن تتوقف العمليات العسكرية وهو ما نادى به مجلس الأمن في مشروع القرار الذي تم التصويت عليه ومن بينهم فرنسا".ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق على العمل معًا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مستطردًا "فرنسا تريد العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل إيجاد حل سياسي لوقف الأزمة في الأراضي الفلسطينية".وبين أن إسرائيل قادرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة، وبدون أي عقبات وقيود، مضيفًا "هذا ما تطالب به محكمة العدل الدولية اليوم، وهو فتح كل المعابر البرية فورًا وبدون أي شروط، وفي حال لم يتم ذلك سيكون دليلًا على عجز المجتمع الدولي ولا يجب أن نتساهل أو نتخلى عن مطالبنا ويجب أن يكون هذا شرط أساس ويتم فتح جميع المعابر البرية".وصرح سيجورنيه بأن الأحداث الجارية في غزة لا تخدم أمن إسرائيل ولا الإسرائيليين، ولا بد أن تحافظ إسرائيل على علاقاتها الأمنة مع جيرانها وخاصة مصر والأردن.وطالب الوزير الفرنسي بضرورة إطلاق الرهائن فورًا وبدون شروط، وهو ما طالب به مجلس الأمن، مستكملًا "ولا ننسى الـ42 مواطنًا فرنسيًا الذين قُتلوا في هجمات 7 أكتوبر، ولا ننساهم ولا ننسى المواطنين الفرنسيين الثلاثة الذين لا يزالون رهائن في غزة وحماس تقع عليها مسؤولية هذه الأحداث، وهي المسؤولة عن اندلاع الحرب التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني الآن".واختتم قائلًا: "نرى في الضفة الغربية تسارع للاستيطان، وهو أمر مخالف وغير قانوني وفق القانون الدولي ويكون ضد إقامة الدولة الفلسطينية المقبلة"، مضيفًا "لقد فرضنا عقوبات واتخاذنا تدابير ضد الأعمال العنيفة بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة 32705 قتلى و75190 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20240330/الصحة-العالمية-آلاف-المرضى-محرومون-من-الرعاية-الصحية-في-قطاع-غزة-1087527804.html
https://sputnikarabic.ae/20240328/فرنسا-تعلن-تخصيص-30-مليون-يورو-لصالح-الأونروا-خلال-عام-2024-1087465627.html
https://sputnikarabic.ae/20240330/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-حزب-الله-يستهدف-10-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوب-لبنان-1087513810.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072892528_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c55e5fab8dff2331ceca2f75f459b23b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تشوه سمعة "الأونروا" لتجويع الفلسطينيين

20:16 GMT 30.03.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - غزة
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه لا توجد جهة أخرى قادرة على أن تقوم بعمل وكالة الأونروا في قطاع غزة، لافتًا إلى سعي إسرائيل لتشويه سمعة الوكالة الأممية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري والفرنسي، بالقاهرة، اليوم السبت إنه "لا جهة أخرى قادرة على أن تقوم بما تقوم به الوكالة [الأونروا] ولا يمكن استبدالها.. وإسرائيل تجوع الفلسطينيين وتشوه الوكالة وسمعتها كونها الجهة الوحيدة التي تعطي الدعم لهم".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أن بلاده تعارض بشكل رسمي تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن إسرائيل قادرة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة ودون أي عقبات وقيود.
يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
الصحة العالمية: آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية في قطاع غزة
13:06 GMT
وقال سيجورنيه، خلال المؤتمر الصحفي: "أقولها أمامكم اليوم، فرنسا تعارض وبشدة وبشكل رسمي أي عمل عسكري ضد رفح الفلسطينية، خاصة مع الوضع المأسوي المتمثل في وجود أكثر من 2 مليون فلسطيني في مواجهة خطر الترحيل القسري في حال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليته العسكرية".
وأضاف الوزير الفرنسي: "الأردن ومصر في الخطوط الأمامية لهذه المأساة في غزة اليوم وتحاولان تقديم حل واقتراحات للأزمة"، متابعًا "نحن نريد أن تتوقف العمليات العسكرية وهو ما نادى به مجلس الأمن في مشروع القرار الذي تم التصويت عليه ومن بينهم فرنسا".
ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق على العمل معًا من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مستطردًا "فرنسا تريد العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل إيجاد حل سياسي لوقف الأزمة في الأراضي الفلسطينية".
وبين أن إسرائيل قادرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة، وبدون أي عقبات وقيود، مضيفًا "هذا ما تطالب به محكمة العدل الدولية اليوم، وهو فتح كل المعابر البرية فورًا وبدون أي شروط، وفي حال لم يتم ذلك سيكون دليلًا على عجز المجتمع الدولي ولا يجب أن نتساهل أو نتخلى عن مطالبنا ويجب أن يكون هذا شرط أساس ويتم فتح جميع المعابر البرية".
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
فرنسا تعلن تخصيص 30 مليون يورو لصالح "الأونروا" خلال عام 2024
28 مارس, 15:30 GMT
وصرح سيجورنيه بأن الأحداث الجارية في غزة لا تخدم أمن إسرائيل ولا الإسرائيليين، ولا بد أن تحافظ إسرائيل على علاقاتها الأمنة مع جيرانها وخاصة مصر والأردن.
وطالب الوزير الفرنسي بضرورة إطلاق الرهائن فورًا وبدون شروط، وهو ما طالب به مجلس الأمن، مستكملًا "ولا ننسى الـ42 مواطنًا فرنسيًا الذين قُتلوا في هجمات 7 أكتوبر، ولا ننساهم ولا ننسى المواطنين الفرنسيين الثلاثة الذين لا يزالون رهائن في غزة وحماس تقع عليها مسؤولية هذه الأحداث، وهي المسؤولة عن اندلاع الحرب التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني الآن".
واختتم قائلًا: "نرى في الضفة الغربية تسارع للاستيطان، وهو أمر مخالف وغير قانوني وفق القانون الدولي ويكون ضد إقامة الدولة الفلسطينية المقبلة"، مضيفًا "لقد فرضنا عقوبات واتخاذنا تدابير ضد الأعمال العنيفة بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية".
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
01:31 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وبلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة 32705 قتلى و75190 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع اليوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان01:31 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو وصورأمس, 05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала