https://sputnikarabic.ae/20240330/14-دولة-تشارك-في-منافسات-كأس-دبي-العالمي-للخيول-1087533630.html

14 دولة تشارك في منافسات "كأس دبي العالمي للخيول"

14 دولة تشارك في منافسات "كأس دبي العالمي للخيول"

سبوتنيك عربي

تستضيف الإمارات النسخة رقم 28 لمنافسات "كأس دبي العالمي للخيول"، التي انطلقت اليوم السبت، بمشاركة 119 جوادا من أفضل خيول العالم، بينها الجواد السعودي الفائز... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T15:57+0000

2024-03-30T15:57+0000

2024-03-30T15:57+0000

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وتضم النسخة الحالية، التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل متسابقين من 14 دولة حول العالم، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، التي أشارت إلى أن قيمة جوائز المسابقة التي تتجاوز 30 مليون دولار، تجعلها من بين الأغلى في العالم في هذا النوع من السباقات.وقال راشد بن دلموك، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل إن هذا الحدث له قيمة عالمية كبيرة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه يتم نقل الحدث مباشرة عبر 40 شبكة تلفزيونية تصل إلى 150 دولة حول العالم.وتقول الصحيفة إن "3 جياد سعودية تسعى لتحقيق إنجاز جديد في سجلات كأس دبي العالمي، بينها الجواد السعودي "سنيور بسكادور"، الذي تم تتويجه بلقب "كأس السعودية"، الشهر الماضي، على حساب الجواد الياباني "أوشبا تيسورو"، وهو جعل مالكه رجل الأعمال السعودي شرف الحريري، يتطلع لإضافة لقب عالمي جديد خلال منافسات النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي 2024".وقال الخيال جونيور ألفارادو الذي قاد الجواد السعودي للفوز بلقب أغلى سباق في العالم إن تجربته في السعودية كانت جيدة جدا، مشيرا إلى ثقته في أن "سينور بسكادور" سيتأقلم مع التحدي الجديد في منافسات النسخة الـ28 من كأس دبي، حتى يتمكن من تحقيق الفوز الثاني له في منطقة الشرق الأوسط.

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