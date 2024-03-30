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عالم سبوتنيك
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7 د
شؤون عسكرية
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لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
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https://sputnikarabic.ae/20240330/14-دولة-تشارك-في-منافسات-كأس-دبي-العالمي-للخيول-1087533630.html
14 دولة تشارك في منافسات "كأس دبي العالمي للخيول"
14 دولة تشارك في منافسات "كأس دبي العالمي للخيول"
سبوتنيك عربي
تستضيف الإمارات النسخة رقم 28 لمنافسات "كأس دبي العالمي للخيول"، التي انطلقت اليوم السبت، بمشاركة 119 جوادا من أفضل خيول العالم، بينها الجواد السعودي الفائز... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T15:57+0000
2024-03-30T15:57+0000
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وتضم النسخة الحالية، التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل متسابقين من 14 دولة حول العالم، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، التي أشارت إلى أن قيمة جوائز المسابقة التي تتجاوز 30 مليون دولار، تجعلها من بين الأغلى في العالم في هذا النوع من السباقات.وقال راشد بن دلموك، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل إن هذا الحدث له قيمة عالمية كبيرة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه يتم نقل الحدث مباشرة عبر 40 شبكة تلفزيونية تصل إلى 150 دولة حول العالم.وتقول الصحيفة إن "3 جياد سعودية تسعى لتحقيق إنجاز جديد في سجلات كأس دبي العالمي، بينها الجواد السعودي "سنيور بسكادور"، الذي تم تتويجه بلقب "كأس السعودية"، الشهر الماضي، على حساب الجواد الياباني "أوشبا تيسورو"، وهو جعل مالكه رجل الأعمال السعودي شرف الحريري، يتطلع لإضافة لقب عالمي جديد خلال منافسات النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي 2024".وقال الخيال جونيور ألفارادو الذي قاد الجواد السعودي للفوز بلقب أغلى سباق في العالم إن تجربته في السعودية كانت جيدة جدا، مشيرا إلى ثقته في أن "سينور بسكادور" سيتأقلم مع التحدي الجديد في منافسات النسخة الـ28 من كأس دبي، حتى يتمكن من تحقيق الفوز الثاني له في منطقة الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20210220/الجائزة-25-مليون-دولار-الحصان-مشرف-بطلا-لكأس-السعودية-العالمي-للخيل-فيديو-1048170213.html
https://sputnikarabic.ae/20220227/أميرة-سعودية-تبهر-الحضور-في-بطولة-كأس-السعودية-للخيل-2022--1059228466.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم

14 دولة تشارك في منافسات "كأس دبي العالمي للخيول"

15:57 GMT 30.03.2024
© AFP 2023سباق خيل في دبي
سباق خيل في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
تستضيف الإمارات النسخة رقم 28 لمنافسات "كأس دبي العالمي للخيول"، التي انطلقت اليوم السبت، بمشاركة 119 جوادا من أفضل خيول العالم، بينها الجواد السعودي الفائز بمسابقة "كأس السعودية 2024" للفروسية.
وتضم النسخة الحالية، التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل متسابقين من 14 دولة حول العالم، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، التي أشارت إلى أن قيمة جوائز المسابقة التي تتجاوز 30 مليون دولار، تجعلها من بين الأغلى في العالم في هذا النوع من السباقات.
خيول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2021
مجتمع
الجائزة 25 مليون دولار... الحصان "مشرف" بطلا لكأس السعودية العالمي للخيل... فيديو
20 فبراير 2021, 18:10 GMT
وقال راشد بن دلموك، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل إن هذا الحدث له قيمة عالمية كبيرة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه يتم نقل الحدث مباشرة عبر 40 شبكة تلفزيونية تصل إلى 150 دولة حول العالم.
وبحسب الصحيفة، فإن 4 آلاف طائرة دون طيار ستشارك في تقديم عروض خاصة خلال منافسات كأس دبي العالمي للخيول، الذي يرجع تاريخ أول نسخة له إلى عام 1996.
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
أميرة سعودية تبهر الحضور في بطولة كأس السعودية للخيل 2022
27 فبراير 2022, 13:56 GMT
وتقول الصحيفة إن "3 جياد سعودية تسعى لتحقيق إنجاز جديد في سجلات كأس دبي العالمي، بينها الجواد السعودي "سنيور بسكادور"، الذي تم تتويجه بلقب "كأس السعودية"، الشهر الماضي، على حساب الجواد الياباني "أوشبا تيسورو"، وهو جعل مالكه رجل الأعمال السعودي شرف الحريري، يتطلع لإضافة لقب عالمي جديد خلال منافسات النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي 2024".
وقال الخيال جونيور ألفارادو الذي قاد الجواد السعودي للفوز بلقب أغلى سباق في العالم إن تجربته في السعودية كانت جيدة جدا، مشيرا إلى ثقته في أن "سينور بسكادور" سيتأقلم مع التحدي الجديد في منافسات النسخة الـ28 من كأس دبي، حتى يتمكن من تحقيق الفوز الثاني له في منطقة الشرق الأوسط.
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