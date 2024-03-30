14 دولة تشارك في منافسات "كأس دبي العالمي للخيول"
© AFP 2023سباق خيل في دبي
© AFP 2023
تابعنا عبر
تستضيف الإمارات النسخة رقم 28 لمنافسات "كأس دبي العالمي للخيول"، التي انطلقت اليوم السبت، بمشاركة 119 جوادا من أفضل خيول العالم، بينها الجواد السعودي الفائز بمسابقة "كأس السعودية 2024" للفروسية.
وتضم النسخة الحالية، التي ينظمها نادي دبي لسباق الخيل متسابقين من 14 دولة حول العالم، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، التي أشارت إلى أن قيمة جوائز المسابقة التي تتجاوز 30 مليون دولار، تجعلها من بين الأغلى في العالم في هذا النوع من السباقات.
20 فبراير 2021, 18:10 GMT
وقال راشد بن دلموك، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل إن هذا الحدث له قيمة عالمية كبيرة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أنه يتم نقل الحدث مباشرة عبر 40 شبكة تلفزيونية تصل إلى 150 دولة حول العالم.
وبحسب الصحيفة، فإن 4 آلاف طائرة دون طيار ستشارك في تقديم عروض خاصة خلال منافسات كأس دبي العالمي للخيول، الذي يرجع تاريخ أول نسخة له إلى عام 1996.
27 فبراير 2022, 13:56 GMT
وتقول الصحيفة إن "3 جياد سعودية تسعى لتحقيق إنجاز جديد في سجلات كأس دبي العالمي، بينها الجواد السعودي "سنيور بسكادور"، الذي تم تتويجه بلقب "كأس السعودية"، الشهر الماضي، على حساب الجواد الياباني "أوشبا تيسورو"، وهو جعل مالكه رجل الأعمال السعودي شرف الحريري، يتطلع لإضافة لقب عالمي جديد خلال منافسات النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي 2024".
وقال الخيال جونيور ألفارادو الذي قاد الجواد السعودي للفوز بلقب أغلى سباق في العالم إن تجربته في السعودية كانت جيدة جدا، مشيرا إلى ثقته في أن "سينور بسكادور" سيتأقلم مع التحدي الجديد في منافسات النسخة الـ28 من كأس دبي، حتى يتمكن من تحقيق الفوز الثاني له في منطقة الشرق الأوسط.