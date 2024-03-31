https://sputnikarabic.ae/20240331/أمريكا-تطرح-على-إسرائيل-خطة-بديلة-للهجوم-على-رفح-1087550687.html
أمريكا تطرح على إسرائيل خطة بديلة للهجوم على رفح
أمريكا تطرح على إسرائيل خطة بديلة للهجوم على رفح
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، طرح على نظيره الإسرائيلي هرتسي هاليفي، خطة بديلة لشن... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T09:56+0000
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وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صباح اليوم الأحد، أن "تشارلز براون، طرح على هرتسي هاليفي، شن غارات دقيقة على مدينة رفح، وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات في المدينة".وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن "الاقتراح الأمريكي يشمل تأمين حدود قطاع غزة مع مصر، بالوسائل التكنولوجية بهدف منع تهريب الأسلحة وعزل مدينة رفح".وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية، تشارلز براون، قد أجرى اتصالًا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء أمس السبت، وبحثا معًا الخطوط العريضة للعملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن براون، أجرى اتصالًا هاتفيًا بهاليفي، وبحثا ملفات مهمة عدة، من بينها الخطوط العريضة للعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح، حيث ناقشا إغلاق الحدود أمام رفح من قبل الجيش الإسرائيلي.فيما قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن بلاده "لن تقبل قتل مزيد من الأبرياء في رفح كما حصل في غزة وخان يونس"، بحسب قوله.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أمريكا تطرح على إسرائيل خطة بديلة للهجوم على رفح
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، طرح على نظيره الإسرائيلي هرتسي هاليفي، خطة بديلة لشن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأكدت صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، صباح اليوم الأحد، أن "تشارلز براون، طرح على هرتسي هاليفي، شن غارات دقيقة على مدينة رفح، وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات في المدينة".
وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن "الاقتراح الأمريكي يشمل تأمين حدود قطاع غزة مع مصر، بالوسائل التكنولوجية بهدف منع تهريب الأسلحة وعزل مدينة رفح".
وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية، تشارلز براون،
قد أجرى اتصالًا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء أمس السبت، وبحثا معًا الخطوط العريضة للعملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن براون، أجرى اتصالًا هاتفيًا بهاليفي، وبحثا ملفات مهمة عدة، من بينها الخطوط العريضة للعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح، حيث ناقشا إغلاق الحدود أمام رفح من قبل الجيش الإسرائيلي.
فيما قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية أن بلاده "لن تقبل قتل مزيد من الأبرياء
في رفح كما حصل في غزة وخان يونس"، بحسب قوله.
ويواصل الجيش الإسرائيلي
قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة
.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.