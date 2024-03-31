https://sputnikarabic.ae/20240331/إصابات-بالاختناق-بين-فلسطينيين-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-عدة-بلدات-فلسطينية-1087545073.html
إصابات بالاختناق لعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدات عدة بالضفة
إصابات بالاختناق لعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدات عدة بالضفة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، بعد اقتحام قوات الجيش الاسرائيلي بلدات فلسطينية عدة بالضفة الغربية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T04:39+0000
2024-03-31T04:39+0000
2024-03-31T05:27+0000
جنين
قنابل غاز
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية الجلمة شمالي جنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، أُطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وفقا للوكالة.كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، في مخيم "العروب" شمال الخليل.وبحسب الوكالة، فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي المخيم، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240331/قتلى-وعدد-من-المفقودين-في-قصف-للجيش-الإسرائيلي-لمنزل-في-مخيم-المغازي-بغزة-1087544360.html
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جنين, قنابل غاز, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
جنين, قنابل غاز, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إصابات بالاختناق لعشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدات عدة بالضفة
04:39 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 05:27 GMT 31.03.2024)
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، بعد اقتحام قوات الجيش الاسرائيلي بلدات فلسطينية عدة بالضفة الغربية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام
المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق
.
واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية الجلمة شمالي جنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، أُطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وفقا للوكالة.
كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، في مخيم "العروب" شمال الخليل.
وبحسب الوكالة، فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي المخيم، حيث أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.
ويواصل الجيش الإسرائيلي
قصف قطاع غزة، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة
.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.