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إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن في أسدود... فيديو
إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن في أسدود... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن في مول "فريندلي" في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
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2024-03-31T20:56+0000
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وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إنه "عند الساعة 10:57 مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارع جان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنه "تم قتل منفذ عملية الطعن في "غان يفني" شرقي أسدود ، وجار البحث عن مشتبه به ثان"، مشيرة إلى سقوط 3 مصابين بجروح خطيرة.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن عملية طعن وقعت في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، أدت لإصابة شخصين إسرائيليين.وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية: "هجوم إرهابي مشتبه به، وإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع، ويجري التحقيق في الحادث".وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنه تم تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع.فيما أكدت خدمة "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها "يقدمون العلاج الطبي وأحالوا شابا يبلغ من العمر 20 عاما إلى مستشفى سوروكا في حالة طفيفة، مصاب بطعنة في جسده".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240314/إصابة-3-إسرائيليين-في-عملية-طعن-شمال-النقب-وتحييد-منفذها-فيديو-1086979119.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

إصابة 3 إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن في أسدود... فيديو

20:42 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 20:56 GMT 31.03.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZأفراد من الشرطة الإسرائيلية
أفراد من الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أعلن الإسعاف الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في عملية طعن في مول "فريندلي" في شارع غان يفني شرقي مدينة أسدود.
وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إنه "عند الساعة 10:57 مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارع جان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".
من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنه "تم قتل منفذ عملية الطعن في "غان يفني" شرقي أسدود ، وجار البحث عن مشتبه به ثان"، مشيرة إلى سقوط 3 مصابين بجروح خطيرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن عملية طعن وقعت في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، أدت لإصابة شخصين إسرائيليين.
وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية: "هجوم إرهابي مشتبه به، وإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع، ويجري التحقيق في الحادث".
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنه تم تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع.
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فيما أكدت خدمة "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها "يقدمون العلاج الطبي وأحالوا شابا يبلغ من العمر 20 عاما إلى مستشفى سوروكا في حالة طفيفة، مصاب بطعنة في جسده".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
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