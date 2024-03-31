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الصحة العالمية: اليمن يعاني أعلى مخاطر أمراض في العالم
الصحة العالمية: اليمن يعاني أعلى مخاطر أمراض في العالم
سبوتنيك عربي
ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن اليمن يعاني أعلى مخاطر للأمراض على مستوى العالم. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T15:50+0000
2024-03-31T15:50+0000
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جاء ذلك في بيان مقتضب عبر منصة "إكس" أوضحت فيه المنظمة أن معاناة اليمن أعلى مخاطر الأمراض على مستوى العالم، تأتي في ظل استمرار تفشي وباء الكوليرا.في السياق ذاته، قالت المنظمة إنها تعاونت مع وزارة الصحة العامة اليمنية لإجراء تدريب على مراجعة الإجراءات المبكرة لتحسين الكشف المبكر والاستجابة السريعة، وذلك بدعم من الصندوق المركزي للاستجابة لحالة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.يذكر أن المنظمة الخيرية البريطانية "أوكسفام"، كانت قد حذرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من الارتفاع المقلق في عدد حالات الكوليرا المسجلة في اليمن في الآونة الأخيرة، معتبرة أن ذلك يهدد بالتحول إلى وباء، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبصورة عاجلة.وقالت المنظمة، في بيان: "في الأسابيع الأخيرة تم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في 6 محافظات جنوب وشرق اليمن، وكذلك في محافظتين في شمال البلاد".وأضافت: "في الفترة ما بين 2 أكتوبر/ تشرين الأول و3 ديسمبر/ كانون الأول، تم الإبلاغ عن 1336 حالة مشتبه بها، و11 حالة وفاة في جنوب البلاد".وأشارت إلى أن "عدم توفر التقارير المتعلقة بحالات الكوليرا في عدد من المناطق، يعني أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير".
https://sputnikarabic.ae/20240327/الأمم-المتحدة-بعد-أكثر-من-9-أعوام-من-الصراع-المدمر-لا-تزال-الاحتياجات-في-اليمن-هائلة-1087414770.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار

الصحة العالمية: اليمن يعاني أعلى مخاطر أمراض في العالم

15:50 GMT 31.03.2024
© AFP 2023رجل ينام خارج منزله بسبب الحرارة الشديدة ، في مدينة الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر، اليمن في 21 يوليو 2023.
رجل ينام خارج منزله بسبب الحرارة الشديدة ، في مدينة الحديدة اليمنية المطلة على البحر الأحمر، اليمن في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© AFP 2023
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ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إن اليمن يعاني أعلى مخاطر للأمراض على مستوى العالم.
جاء ذلك في بيان مقتضب عبر منصة "إكس" أوضحت فيه المنظمة أن معاناة اليمن أعلى مخاطر الأمراض على مستوى العالم، تأتي في ظل استمرار تفشي وباء الكوليرا.
في السياق ذاته، قالت المنظمة إنها تعاونت مع وزارة الصحة العامة اليمنية لإجراء تدريب على مراجعة الإجراءات المبكرة لتحسين الكشف المبكر والاستجابة السريعة، وذلك بدعم من الصندوق المركزي للاستجابة لحالة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.
يذكر أن المنظمة الخيرية البريطانية "أوكسفام"، كانت قد حذرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من الارتفاع المقلق في عدد حالات الكوليرا المسجلة في اليمن في الآونة الأخيرة، معتبرة أن ذلك يهدد بالتحول إلى وباء، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبصورة عاجلة.
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وقالت المنظمة، في بيان: "في الأسابيع الأخيرة تم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في 6 محافظات جنوب وشرق اليمن، وكذلك في محافظتين في شمال البلاد".
وأضافت: "في الفترة ما بين 2 أكتوبر/ تشرين الأول و3 ديسمبر/ كانون الأول، تم الإبلاغ عن 1336 حالة مشتبه بها، و11 حالة وفاة في جنوب البلاد".
وأشارت إلى أن "عدم توفر التقارير المتعلقة بحالات الكوليرا في عدد من المناطق، يعني أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير".
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