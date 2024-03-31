https://sputnikarabic.ae/20240331/القوات-الجوية-الروسية-تدمر-قاعدة-للمسلحين-في-حمص-السورية-1087565596.html
القوات الجوية الروسية تدمر قاعدة للمسلحين في حمص السورية
القوات الجوية الروسية تدمر قاعدة للمسلحين في حمص السورية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T19:45+0000
2024-03-31T19:45+0000
2024-03-31T19:45+0000
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وقال بوبوف: "في 31 مارس/آذار، دمرت ضربة جوية روسية قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال جبل المراح في محافظة حمص".وذكر أنه تم تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف اليوم من قبل طائرتين من طراز "إف 15" ومقاتلتين من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".وفي السياق ذاته، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، يوم السبت 2 مارس/ آذار الجاري، مقتل 25 إرهابيًا على الأقل، إثر قصف القوات الجوية الروسية معسكر تدريب لمسلحين لإرهابيين.وأوضح كوليت أن معسكر الإرهابيين الذي تم استهدافه، يقع في محافظة حلب شمال غربي سوريا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" حينها بشن مقاتلات حربية سورية روسية، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240331/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لصواريخ-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1087564712.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن
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القوات الجوية الروسية تدمر قاعدة للمسلحين في حمص السورية
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي يوري بوبوف، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدة للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في منطقة السلسلة الجبلية بمحافظة حمص في سوريا.
وقال بوبوف: "في 31 مارس/آذار، دمرت ضربة جوية روسية قاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال جبل المراح في محافظة حمص".
وذكر أنه تم تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف اليوم من قبل طائرتين من طراز "إف 15" ومقاتلتين من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".
وفي السياق ذاته، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، يوم السبت 2 مارس/ آذار الجاري، مقتل 25 إرهابيًا على الأقل، إثر قصف القوات الجوية الروسية معسكر تدريب لمسلحين لإرهابيين.
وأوضح كوليت أن معسكر الإرهابيين الذي تم استهدافه، يقع في محافظة حلب شمال غربي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" حينها بشن مقاتلات حربية سورية روسية
، سلسلة من الغارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية المسلحة شمال غربي سوريا.