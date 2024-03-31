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ملفات ساخنة
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T18:50+0000
2024-03-31T19:15+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.وتشير المعلومات التي توافرت لـ"سبوتنيك" إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو- أرض" من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في ريف دمشق.وأفاد شهود عيان يقطنون في الريف الغربي للعاصمة السورية لـ"سبوتنيك"، بأن "صواريخ الدفاع الجوي السوري تصدت للغارات الإسرائيلية في أجواء بلدتي "الديماس وجمرايا".وأشار الشهود إلى سماع أصوات سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني أثناء توجهها نحو المواقع المستهدفة.وأفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي، بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.وقال المصدر العسكري، إنه "في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".وأضاف أن "العدوان أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20240331/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفا-جويا-مشبوها-قادما-من-سوريا-1087543627.html
https://sputnikarabic.ae/20240330/الخارجية-الإيرانية-الهجمات-الإسرائيلية-على-سوريا-تشكل-تهديدا-خطيرا-للسلم-والأمن-1087517761.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق

18:50 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 19:15 GMT 31.03.2024)
© Sputnik . ALI HASHEMالدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© Sputnik . ALI HASHEM
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.
وتشير المعلومات التي توافرت لـ"سبوتنيك" إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو- أرض" من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في ريف دمشق.
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وأفاد شهود عيان يقطنون في الريف الغربي للعاصمة السورية لـ"سبوتنيك"، بأن "صواريخ الدفاع الجوي السوري تصدت للغارات الإسرائيلية في أجواء بلدتي "الديماس وجمرايا".
وأشار الشهود إلى سماع أصوات سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني أثناء توجهها نحو المواقع المستهدفة.
وأفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي، بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
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وقال المصدر العسكري، إنه "في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".
وأضاف أن "العدوان أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".
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