https://sputnikarabic.ae/20240331/المتخصصون-الروس-يعثرون-في-المسيرات-الأوكرانية-على-بطاريات-تستخدمها-ناسا-في-برنامج-المريخ-1087550451.html
المتخصصون الروس يعثرون في المسيرات الأوكرانية على بطاريات تستخدمها "ناسا" في برنامج "المريخ"
المتخصصون الروس يعثرون في المسيرات الأوكرانية على بطاريات تستخدمها "ناسا" في برنامج "المريخ"
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لمركز الطائرات المسيرة الروسي، ديمتري كوزياكين، أن المتخصصين الروس عثروا في طائرات مسيرة أوكرانية تم الاستيلاء عليها، على بطاريات تستخدمها... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T09:37+0000
2024-03-31T09:37+0000
2024-03-31T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كوزياكين لوكالة "سبوتنيك": "كانت إحدى أولى الطائرات المسيرة التي تم تزويدنا بها تحتوي على ذات البطارية التي استخدمها الأمريكيون في مهمة "ناسا" إلى المريخ".ووفقًا له، فإن هذه البطاريات باهظة الثمن ولا تستخدم عادةً في المعدات الصناعية، واكتشف متخصصو المركز سبائك الألومنيوم في الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، والتي تستخدمها الولايات المتحدة في برنامجها الفضائي."عفا عنها الزمن".. وزير الدفاع الفرنسي يعد بنقل معدات عسكرية لأوكرانياوأوضح كوزياكين أن مكتب التصميم المركزي يستقبل بانتظام الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العملية الخاصة، والتي تحتوي على الكثير من المعلومات والمواد المفيدة للتحليل.وسائل إعلام غربية تكشف كيف تفوقت روسيا على القوات الأوكرانيةويتعامل مركز الطائرات المسيرة مع مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالاستخدام القتالي لأنظمة المسيرات، بدءًا من التدريب على القيادة والاستخدام الفعال وحتى إنتاج الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240330/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-امتناع-واشنطن-عن-الاعتراف-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1087532422.html
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روسيا, العالم
المتخصصون الروس يعثرون في المسيرات الأوكرانية على بطاريات تستخدمها "ناسا" في برنامج "المريخ"
صرح المدير العام لمركز الطائرات المسيرة الروسي، ديمتري كوزياكين، أن المتخصصين الروس عثروا في طائرات مسيرة أوكرانية تم الاستيلاء عليها، على بطاريات تستخدمها وكالة "ناسا" في برنامج "المريخ".
وقال كوزياكين لوكالة "سبوتنيك": "كانت إحدى أولى الطائرات المسيرة التي تم تزويدنا بها تحتوي على ذات البطارية التي استخدمها الأمريكيون في مهمة "ناسا" إلى المريخ".
وأضاف: "على ما يبدو، قامت أوكرانيا بتجميع أولى الطائرات المسيرة بمساعدة شركائها الأمريكيين وتم تركيب هذه البطاريات، إذ كان من المتوقع استخدام الطائرات في فصل الشتاء، في درجات حرارة قوية تحت الصفر".
ووفقًا له، فإن هذه البطاريات باهظة الثمن ولا تستخدم عادةً في المعدات الصناعية، واكتشف متخصصو المركز سبائك الألومنيوم في الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، والتي تستخدمها الولايات المتحدة في برنامجها الفضائي.
وأشار كوزياكين إلى أن الأمريكيين زودوا كييف بطائرات مسيرة، في الأشهر الأولى من الصراع، لكن المورد لم يكن لديه موادا أخرى متاحة لتزويد نظام كييف بها.
وأوضح كوزياكين أن مكتب التصميم المركزي يستقبل بانتظام الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العملية الخاصة، والتي تحتوي على الكثير من المعلومات والمواد المفيدة للتحليل.
ويتعامل مركز الطائرات المسيرة مع مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالاستخدام القتالي لأنظمة المسيرات، بدءًا من التدريب على القيادة والاستخدام الفعال وحتى إنتاج الطائرات المسيرة.