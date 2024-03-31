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القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240331/المتخصصون-الروس-يعثرون-في-المسيرات-الأوكرانية-على-بطاريات-تستخدمها-ناسا-في-برنامج-المريخ-1087550451.html
المتخصصون الروس يعثرون في المسيرات الأوكرانية على بطاريات تستخدمها "ناسا" في برنامج "المريخ"
المتخصصون الروس يعثرون في المسيرات الأوكرانية على بطاريات تستخدمها "ناسا" في برنامج "المريخ"
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لمركز الطائرات المسيرة الروسي، ديمتري كوزياكين، أن المتخصصين الروس عثروا في طائرات مسيرة أوكرانية تم الاستيلاء عليها، على بطاريات تستخدمها... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T09:37+0000
2024-03-31T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كوزياكين لوكالة "سبوتنيك": "كانت إحدى أولى الطائرات المسيرة التي تم تزويدنا بها تحتوي على ذات البطارية التي استخدمها الأمريكيون في مهمة "ناسا" إلى المريخ".ووفقًا له، فإن هذه البطاريات باهظة الثمن ولا تستخدم عادةً في المعدات الصناعية، واكتشف متخصصو المركز سبائك الألومنيوم في الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، والتي تستخدمها الولايات المتحدة في برنامجها الفضائي."عفا عنها الزمن".. وزير الدفاع الفرنسي يعد بنقل معدات عسكرية لأوكرانياوأوضح كوزياكين أن مكتب التصميم المركزي يستقبل بانتظام الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العملية الخاصة، والتي تحتوي على الكثير من المعلومات والمواد المفيدة للتحليل.وسائل إعلام غربية تكشف كيف تفوقت روسيا على القوات الأوكرانيةويتعامل مركز الطائرات المسيرة مع مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالاستخدام القتالي لأنظمة المسيرات، بدءًا من التدريب على القيادة والاستخدام الفعال وحتى إنتاج الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240330/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-امتناع-واشنطن-عن-الاعتراف-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1087532422.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

المتخصصون الروس يعثرون في المسيرات الأوكرانية على بطاريات تستخدمها "ناسا" في برنامج "المريخ"

09:37 GMT 31.03.2024
© Sputnik . Evgenei Biatov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "أورلان 10" من دون طيار
طائرات أورلان 10 من دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© Sputnik . Evgenei Biatov
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تابعنا عبر
صرح المدير العام لمركز الطائرات المسيرة الروسي، ديمتري كوزياكين، أن المتخصصين الروس عثروا في طائرات مسيرة أوكرانية تم الاستيلاء عليها، على بطاريات تستخدمها وكالة "ناسا" في برنامج "المريخ".
وقال كوزياكين لوكالة "سبوتنيك": "كانت إحدى أولى الطائرات المسيرة التي تم تزويدنا بها تحتوي على ذات البطارية التي استخدمها الأمريكيون في مهمة "ناسا" إلى المريخ".

وأضاف: "على ما يبدو، قامت أوكرانيا بتجميع أولى الطائرات المسيرة بمساعدة شركائها الأمريكيين وتم تركيب هذه البطاريات، إذ كان من المتوقع استخدام الطائرات في فصل الشتاء، في درجات حرارة قوية تحت الصفر".

ووفقًا له، فإن هذه البطاريات باهظة الثمن ولا تستخدم عادةً في المعدات الصناعية، واكتشف متخصصو المركز سبائك الألومنيوم في الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، والتي تستخدمها الولايات المتحدة في برنامجها الفضائي.
"عفا عنها الزمن".. وزير الدفاع الفرنسي يعد بنقل معدات عسكرية لأوكرانيا

وأشار كوزياكين إلى أن الأمريكيين زودوا كييف بطائرات مسيرة، في الأشهر الأولى من الصراع، لكن المورد لم يكن لديه موادا أخرى متاحة لتزويد نظام كييف بها.

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 15:29 GMT
وأوضح كوزياكين أن مكتب التصميم المركزي يستقبل بانتظام الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العملية الخاصة، والتي تحتوي على الكثير من المعلومات والمواد المفيدة للتحليل.
وسائل إعلام غربية تكشف كيف تفوقت روسيا على القوات الأوكرانية
ويتعامل مركز الطائرات المسيرة مع مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالاستخدام القتالي لأنظمة المسيرات، بدءًا من التدريب على القيادة والاستخدام الفعال وحتى إنتاج الطائرات المسيرة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو بسبب المحتجزين وتهديدات بـ"حرق البلاد"10:29 GMTВоеннослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:31 GMT
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