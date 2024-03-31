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القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
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تركيا.. اعتقال 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي
تركيا.. اعتقال 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، القبض على 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا دول عدة)، خلال عمليات أمنية في 21... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T08:36+0000
2024-03-31T09:01+0000
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وكتب وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عبر منصة "إكس": "في إطار العمليات التي نُفذت على مدى أربعة أيام في 21 محافظة، تم اعتقال 51 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي".وتابع الوزير، لافتًا إلى أن "معظم الاعتقالات الـ10 جرت في أنقرة، كما تم خلال العملية مصادرة وثائق ووسائط رقمية تتعلق بأنشطة التنظيم".وتأتي العمليات الأمنية للأمن التركي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، بالتزامن مع الانتخابات البلدية التركية، التي تجري اليوم الأحد، وعلى خلفية تحذير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه من السفر إلى تركيا، بسبب مخاطر أمنية مرتفعة واحتمال وقوع هجمات إرهابية.وكثّفت السلطات التركية عملياتها الأمنية ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة، من بينها تنظيم "داعش"، بعد سلسلة هجمات شهدتها مدينة إسطنبول، مطلع العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230714/تركيا-توقيف-33-أجنبيا-في-عمليتين-يشتبه-بانتمائهم-لتنظيم-داعش-1079066622.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار

تركيا.. اعتقال 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي

08:36 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 09:01 GMT 31.03.2024)
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، القبض على 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا دول عدة)، خلال عمليات أمنية في 21 ولاية.
وكتب وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عبر منصة "إكس": "في إطار العمليات التي نُفذت على مدى أربعة أيام في 21 محافظة، تم اعتقال 51 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي".
وتابع الوزير، لافتًا إلى أن "معظم الاعتقالات الـ10 جرت في أنقرة، كما تم خلال العملية مصادرة وثائق ووسائط رقمية تتعلق بأنشطة التنظيم".
وتأتي العمليات الأمنية للأمن التركي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، بالتزامن مع الانتخابات البلدية التركية، التي تجري اليوم الأحد، وعلى خلفية تحذير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه من السفر إلى تركيا، بسبب مخاطر أمنية مرتفعة واحتمال وقوع هجمات إرهابية.
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
تركيا... توقيف 33 أجنبيا في عمليتين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"
14 يوليو 2023, 12:51 GMT
وكثّفت السلطات التركية عملياتها الأمنية ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة، من بينها تنظيم "داعش"، بعد سلسلة هجمات شهدتها مدينة إسطنبول، مطلع العام الحالي.
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