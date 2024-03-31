https://sputnikarabic.ae/20240331/تركيا-اعتقال-51-شخصا-للاشتباه-في-ارتباطهم-بتنظيم-داعش-الإرهابي-1087549847.html
تركيا.. اعتقال 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي
تركيا.. اعتقال 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، القبض على 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا دول عدة)، خلال عمليات أمنية في 21... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T08:36+0000
2024-03-31T08:36+0000
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وكتب وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عبر منصة "إكس": "في إطار العمليات التي نُفذت على مدى أربعة أيام في 21 محافظة، تم اعتقال 51 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي".وتابع الوزير، لافتًا إلى أن "معظم الاعتقالات الـ10 جرت في أنقرة، كما تم خلال العملية مصادرة وثائق ووسائط رقمية تتعلق بأنشطة التنظيم".وتأتي العمليات الأمنية للأمن التركي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، بالتزامن مع الانتخابات البلدية التركية، التي تجري اليوم الأحد، وعلى خلفية تحذير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه من السفر إلى تركيا، بسبب مخاطر أمنية مرتفعة واحتمال وقوع هجمات إرهابية.وكثّفت السلطات التركية عملياتها الأمنية ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة، من بينها تنظيم "داعش"، بعد سلسلة هجمات شهدتها مدينة إسطنبول، مطلع العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230714/تركيا-توقيف-33-أجنبيا-في-عمليتين-يشتبه-بانتمائهم-لتنظيم-داعش-1079066622.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار
تركيا.. اعتقال 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي
08:36 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 09:01 GMT 31.03.2024)
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، القبض على 51 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا دول عدة)، خلال عمليات أمنية في 21 ولاية.
وكتب وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عبر منصة "إكس": "في إطار العمليات التي نُفذت على مدى أربعة أيام في 21 محافظة، تم اعتقال 51 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي".
وتابع الوزير، لافتًا إلى أن "معظم الاعتقالات الـ10 جرت في أنقرة، كما تم خلال العملية مصادرة وثائق ووسائط رقمية تتعلق بأنشطة التنظيم".
وتأتي العمليات الأمنية للأمن التركي ضد تنظيم "داعش
" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، بالتزامن مع الانتخابات البلدية التركية، التي تجري اليوم الأحد، وعلى خلفية تحذير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه من السفر إلى تركيا، بسبب مخاطر أمنية مرتفعة واحتمال وقوع هجمات إرهابية.
وكثّفت السلطات التركية عملياتها الأمنية ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة، من بينها تنظيم "داعش"، بعد سلسلة هجمات شهدتها مدينة إسطنبول، مطلع العام الحالي.