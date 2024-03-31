https://sputnikarabic.ae/20240331/حزب-الشعب-الجمهوري-يتفوق-على-العدالة-والتنمية-الحاكم-في-الانتخابات-المحلية-التركية-1087567227.html

حزب "الشعب الجمهوري" يتفوق على "العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات المحلية التركية

حزب "الشعب الجمهوري" يتفوق على "العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات المحلية التركية

سبوتنيك عربي

تقدم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات البلدية لأول مرة منذ 20 عاما بعد فرز 50% من بطاقات الاقتراع، وفقا... 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T22:08+0000

2024-03-31T22:08+0000

2024-03-31T22:08+0000

أخبار تركيا اليوم

حزب الشعب الجمهوري

حزب العدالة والتنمية

العالم

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حصل حزب الشعب الجمهوري حاليًا 37.8% من الأصوات ويتقدم قليلاً على حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 36.8%. ويحتل حزب المساواة والديمقراطية الشعبية المؤيد للأكراد مؤخرة المراكز الثلاثة الأولى بنسبة تقل قليلا عن 6% من الأصوات، في حين أن حزب الحركة القومية، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية، حصل على أقل من 4%. .تأسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وقد احتل المركز الأول في كل الانتخابات البلدية منذ عام 2004.وتم حل تحالف الأمة، وهو ائتلاف من ستة أحزاب معارضة خاض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، بشكل أساسي بعد نتائج تصويت غير مرضية، وفي الانتخابات البلدية الحالية، يحلق حزب الشعب الجمهوري بمفرده.وفي الوقت نفسه، وصف الزعيم الجديد لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل النتيجة الأولية بأنها "نتيجة تاريخية" و"إشارة واضحة" للحكومة الحالية.وقال "اتخذ ناخبونا قرارا مهما للغاية اليوم. حيث قرروا إرساء مفهوم جديد للحكم. لقد حقق تحالف الأمة الذي أنشأناه مع شعبنا نتيجة تاريخية. وأولئك الذين تم تجاهلهم أرسلوا إشارة واضحة إلى الذين يحكمون بلادنا اليوم. أريد أن يعرف الجميع أنه لا يوجد خاسرون في هذا النصر. بغض النظر عن الحزب الذي صوت الناس له اليوم، لا أريدهم أن يشعروا بأنهم خاسرون".

https://sputnikarabic.ae/20240331/تركيا-اعتقال-51-شخصا-للاشتباه-في-ارتباطهم-بتنظيم-داعش-الإرهابي-1087549847.html

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أخبار تركيا اليوم, حزب الشعب الجمهوري, حزب العدالة والتنمية, العالم