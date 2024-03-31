https://sputnikarabic.ae/20240331/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-إسرائيل--1087567540.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، ليل الأحد/الاثنين، استهداف "هدف حيوي" داخل إسرائيل بالأسلحة المناسبة. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T23:50+0000
2024-03-31T23:50+0000
2024-03-31T23:50+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
فصائل مسلحة
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_0:4:1406:795_1920x0_80_0_0_20a792035696312adbc49d750f54d2b4.jpg
القاهرة - سبوتنيك.وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين هدفًا حيويًا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".وأضاف البيان أن ذلك يأتي "استمرارًا نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".والأربعاء الماضي، أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بطائرات مسيرة.وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
https://sputnikarabic.ae/20240328/أنصار-الله-نحذر-الأمريكيين-والبريطانيين-من-التورط-في-عملية-برية-باليمن-1087472081.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, فصائل مسلحة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, فصائل مسلحة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف "هدف حيوي" في إسرائيل
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، ليل الأحد/الاثنين، استهداف "هدف حيوي" داخل إسرائيل بالأسلحة المناسبة.
القاهرة - سبوتنيك.وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين هدفًا حيويًا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء
".
وأضاف البيان أن ذلك يأتي "استمرارًا نهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
والأربعاء الماضي، أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بطائرات مسيرة.
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".