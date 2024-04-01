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انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق
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عرب بوينت بودكاست
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لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
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خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
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تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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صدى الحياة
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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عرب بوينت بودكاست
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https://sputnikarabic.ae/20240401/إعلام-البرازيل-تعمل-على-ضمان-زيارة-بوتين-إلى-قمة-العشرين-1087588426.html
إعلام: البرازيل تعمل على ضمان زيارة بوتين إلى قمة العشرين
إعلام: البرازيل تعمل على ضمان زيارة بوتين إلى قمة العشرين
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة "فولها دي سان باولو" أن الحكومة البرازيلية تعمل على ضمان إمكانية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو هذا... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T14:26+0000
2024-04-01T14:26+0000
العالم
فلاديمير بوتين
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وقالت الصحيفة: "قدمت حكومة (الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو) لولا دا سيلفا رأيا مدعما بالحجج القانونية لدعم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البرازيل، على الرغم من صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه. وقد تم تقديم الوثيقة في نوفمبر الماضي إلى لجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة".وبحسب الصحيفة، تعمل هذه الهيئة حاليا على تطوير أحكام الحصانة لرؤساء الدول. ويضمن هذا الوضع عدم محاكمة قادة الدول خلال الزيارات الدولية.وتشير الصحيفة إلى أنه في الوثائق المرسلة إلى الأمم المتحدة، "لا تذكر البرازيل اسم الرئيس الروسي، لكنها تشير إلى سيناريو يتوافق مع الوضع الحالي للرئيس الروسي".وتؤكد البرازيل أن حصانة رؤساء الدول ضرورية "لتعزيز التسوية السلمية للنزاعات الدولية والعلاقات الودية بين الدول، بما في ذلك مشاركة المسؤولين الحكوميين في المؤتمرات الدولية والبعثات إلى الدول الأجنبية".وطلبت الصحيفة من وزارة الخارجية البرازيلية التعليق، لكنهم ردوا بأنهم لن يعلقوا على هذه القضية، نظرا لأن الوثيقة تضمنت تعليقات أولية على موضوع سيظل قيد المناقشة بالتفصيل في إطار لجنة القانون الدولي.وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الجانب الروسي، على وجه الخصوص، "بترحيل" الأشخاص الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
https://sputnikarabic.ae/20240401/بوتين-يوجه-بإعداد-الإجراءات-لضمان-دخول-روسيا-إلى-أكبر-4-اقتصادات-في-العالم-1087573565.html
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العالم, فلاديمير بوتين
العالم, فلاديمير بوتين

إعلام: البرازيل تعمل على ضمان زيارة بوتين إلى قمة العشرين

14:26 GMT 01.04.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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ذكرت صحيفة "فولها دي سان باولو" أن الحكومة البرازيلية تعمل على ضمان إمكانية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو هذا الخريف، على الرغم من مذكرة "الاعتقال" الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الصحيفة: "قدمت حكومة (الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو) لولا دا سيلفا رأيا مدعما بالحجج القانونية لدعم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البرازيل، على الرغم من صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه. وقد تم تقديم الوثيقة في نوفمبر الماضي إلى لجنة حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة".
وبحسب الصحيفة، تعمل هذه الهيئة حاليا على تطوير أحكام الحصانة لرؤساء الدول. ويضمن هذا الوضع عدم محاكمة قادة الدول خلال الزيارات الدولية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
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10:39 GMT
وتشير الصحيفة إلى أنه في الوثائق المرسلة إلى الأمم المتحدة، "لا تذكر البرازيل اسم الرئيس الروسي، لكنها تشير إلى سيناريو يتوافق مع الوضع الحالي للرئيس الروسي".
وتؤكد البرازيل أن حصانة رؤساء الدول ضرورية "لتعزيز التسوية السلمية للنزاعات الدولية والعلاقات الودية بين الدول، بما في ذلك مشاركة المسؤولين الحكوميين في المؤتمرات الدولية والبعثات إلى الدول الأجنبية".
وطلبت الصحيفة من وزارة الخارجية البرازيلية التعليق، لكنهم ردوا بأنهم لن يعلقوا على هذه القضية، نظرا لأن الوثيقة تضمنت تعليقات أولية على موضوع سيظل قيد المناقشة بالتفصيل في إطار لجنة القانون الدولي.
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا باختصاصها القضائي، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الأطفال في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الجانب الروسي، على وجه الخصوص، "بترحيل" الأشخاص الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
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