إعلام: الغرب يستفيق من كبوته ويتفاجأ بالاقتصاد الروسي

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من الملعب
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
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14 د
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
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كواليس السينما
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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أمساليوم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240401/إعلام-الغرب-يستفيق-من-كبوته-ويتفاجأ-بالاقتصاد-الروسي-1087569507.html
إعلام: الغرب يستفيق من كبوته ويتفاجأ بالاقتصاد الروسي
إعلام: الغرب يستفيق من كبوته ويتفاجأ بالاقتصاد الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، بأن الاقتصاد الروسي يظهر نموا مستقرا على الرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية، التي فتحت الطريق أمام موسكو أمام... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T06:39+0000
2024-04-01T06:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أن الجهود التي تبذلها الدول الغربية لتجميد الأصول، واستبعاد المصارف الروسية من أنظمة الدفع العالمية ووقف التجارة ، لم تؤد إلا إلى دفع روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين الآخرين، بما في ذلك الصين وإيران.وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء "دقوا ناقوس الخطر" من أن الدول الأوروبية في المستقبل ستصبح أضعف اقتصاديًا وأكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة.ومن جهته، أكد أستاذ العلاقات الدولية في كلية هاملتون الأمريكية، آلان كفروني، على أن قرار أوروبا بالتوقف عن استيراد النفط والغاز الروسي لم يجلب سوى الضرر لاقتصادها.وبدورها، اعتبرت خبيرة الحرب الاقتصادية في جامعة كينغز كوليدج في لندن، كسينيا كيركهام، أن أوروبا "أطلقت النار على قدمها" من خلال دفع روسيا بعيداً عن آليات السيطرة الغربية وجعلها أكثر استقلالا.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240331/الاقتصاد-الروسي-يدخل-قائمة-أسرع-5-اقتصادات-نموا-في-مجموعة-الـ20-1087548934.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

إعلام: الغرب يستفيق من كبوته ويتفاجأ بالاقتصاد الروسي

06:39 GMT 01.04.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو - كنيسة المسيح المخلص
مشهد يطل على مدينة موسكو - كنيسة المسيح المخلص - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، بأن الاقتصاد الروسي يظهر نموا مستقرا على الرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية، التي فتحت الطريق أمام موسكو أمام شراكات اقتصادية جديدة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها أن الجهود التي تبذلها الدول الغربية لتجميد الأصول، واستبعاد المصارف الروسية من أنظمة الدفع العالمية ووقف التجارة ، لم تؤد إلا إلى دفع روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين الآخرين، بما في ذلك الصين وإيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء "دقوا ناقوس الخطر" من أن الدول الأوروبية في المستقبل ستصبح أضعف اقتصاديًا وأكثر اعتمادًا على الولايات المتحدة.
ومن جهته، أكد أستاذ العلاقات الدولية في كلية هاملتون الأمريكية، آلان كفروني، على أن قرار أوروبا بالتوقف عن استيراد النفط والغاز الروسي لم يجلب سوى الضرر لاقتصادها.
الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
الاقتصاد الروسي يدخل قائمة أسرع 5 اقتصادات نموا في مجموعة الـ20
أمس, 08:17 GMT
وبدورها، اعتبرت خبيرة الحرب الاقتصادية في جامعة كينغز كوليدج في لندن، كسينيا كيركهام، أن أوروبا "أطلقت النار على قدمها" من خلال دفع روسيا بعيداً عن آليات السيطرة الغربية وجعلها أكثر استقلالا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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