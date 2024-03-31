الاقتصاد الروسي يدخل قائمة أسرع 5 اقتصادات نموا في مجموعة الـ20
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور الطائرات الهجومية "سو-25ام بي" ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
© Sputnik . Vladimir Sergeev/
تابعنا عبر
أصبحت روسيا في عام 2023، خامس أسرع اقتصاد في "مجموعة العشرين"، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية.
ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6 %، ليعوض بشكل كامل الانخفاض بنسبة 1.2% في عام 2022.
وكان اقتصاد الهند هو الأكثر نموا، حيث تسارع نموه من 7.2 % إلى 7.3%، تلتها الصين بنمو نسبته 5.2 % بعد أن كان 3 % في العام السابق.
وتأتي إندونيسيا في المراكز الثلاثة الأولى، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 % مقابل 5.3 % في عام 2022، وتباطأ النمو الاقتصادي في تركيا من 5.5% إلى 4.5% العام الماضي.
وبالإضافة إلى روسيا والصين والهند، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بين دول "مجموعة العشرين" في الولايات المتحدة إلى 2.5% من 1.9% في العام السابق، وفي اليابان إلى 1.9% من 1%.
وفي بلدان أخرى، فقد تباطأت أكثر من غيرها من بين "مجموعة الدول السبع"، في المملكة المتحدة 43 مرة لتصل إلى 0.1 %، وفي إيطاليا، أربع مرات لتصل إلى 0.9 %، وفي فرنسا وكندا، ثلاث مرات لتصل إلى 0.9 % و1.1 % على التوالي.
وكانت الأرجنتين آخر دولة من دول "مجموعة العشرين" التي كشفت عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، حيث انكمش اقتصادها بنسبة 1.6 %، مقارنةً بنمو بنسبة 5 % في العام السابق، كما سجلت المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 0.8 % وألمانيا بنسبة 0.3 % انخفاضًا أيضًا، حيث نما اقتصادهما بنسبة 7.5 % و1.8 % على التوالي في العام السابق. بالنسبة لهذه البلدان الثلاثة، يعد هذا أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2020.
وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وهو أيضا جزء من "مجموعة العشرين"، إلى 0.4 % من 3.4 %.
وأظهرت دول من مجموعة "بريكس"، البرازيل وجنوب أفريقيا، نموا اقتصاديا، على الرغم من تباطؤ النمو في الدولة الأفريقية إلى 0.6 % من 1.9 %، وفي دول أمريكا اللاتينية إلى 2.9 % من 3 %.