https://sputnikarabic.ae/20240331/الاقتصاد-الروسي-يدخل-قائمة-أسرع-5-اقتصادات-نموا-في-مجموعة-الـ20-1087548934.html

الاقتصاد الروسي يدخل قائمة أسرع 5 اقتصادات نموا في مجموعة الـ20

الاقتصاد الروسي يدخل قائمة أسرع 5 اقتصادات نموا في مجموعة الـ20

سبوتنيك عربي

أصبحت روسيا في عام 2023، خامس أسرع اقتصاد في "مجموعة العشرين"، وفقًا لتحليل وكالة "سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T08:17+0000

2024-03-31T08:17+0000

2024-03-31T08:17+0000

روسيا

اقتصاد

العالم

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ونما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6 %، ليعوض بشكل كامل الانخفاض بنسبة 1.2% في عام 2022.وكان اقتصاد الهند هو الأكثر نموا، حيث تسارع نموه من 7.2 % إلى 7.3%، تلتها الصين بنمو نسبته 5.2 % بعد أن كان 3 % في العام السابق.وبالإضافة إلى روسيا والصين والهند، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بين دول "مجموعة العشرين" في الولايات المتحدة إلى 2.5% من 1.9% في العام السابق، وفي اليابان إلى 1.9% من 1%.المركزي الروسي: نحن في حالة استعداد دائم لعقوبات جديدةوفي بلدان أخرى، فقد تباطأت أكثر من غيرها من بين "مجموعة الدول السبع"، في المملكة المتحدة 43 مرة لتصل إلى 0.1 %، وفي إيطاليا، أربع مرات لتصل إلى 0.9 %، وفي فرنسا وكندا، ثلاث مرات لتصل إلى 0.9 % و1.1 % على التوالي.وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وهو أيضا جزء من "مجموعة العشرين"، إلى 0.4 % من 3.4 %.وأظهرت دول من مجموعة "بريكس"، البرازيل وجنوب أفريقيا، نموا اقتصاديا، على الرغم من تباطؤ النمو في الدولة الأفريقية إلى 0.6 % من 1.9 %، وفي دول أمريكا اللاتينية إلى 2.9 % من 3 %.خبير يكشف عن تأثير العقوبات الأمريكية على العلاقات بين تركيا وروسيا

https://sputnikarabic.ae/20240325/خبير-اقتصادي-الأمريكيون-لا-يصدقون-الأخبار-الكاذبة-التي-هم-ينشرونها-عن-روسيا-1087367273.html

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