https://sputnikarabic.ae/20240401/الخبراء-الروس-يتمكنون-من-معرفة-سلاسل-الخدمات-اللوجستية-ومستودعات-تجميع-مسيرة-بابا-ياغا-الأوكرانية-1087579498.html

الخبراء الروس يتمكنون من معرفة سلاسل الخدمات اللوجستية ومستودعات تجميع مسيرة "بابا ياغا" الأوكرانية

الخبراء الروس يتمكنون من معرفة سلاسل الخدمات اللوجستية ومستودعات تجميع مسيرة "بابا ياغا" الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرح المدير العام لمركز الطائرات المسيرة الروسي، ديمتري كوزياكين، أن متخصصين من المركز قاموا بدراسة الطائرة المسيرة الأوكرانية "بابا ياغا"، التي تم الاستيلاء... 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T13:18+0000

2024-04-01T13:18+0000

2024-04-01T13:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أضاف كوزياكين: "لقد جاءت إلينا أول طائرة من دون طيار أوكرانية تم الاستيلاء عليها من طراز "بابا ياغا"، وتمكنا من التحقق منها، وعلمنا أن "بابا ياغا" سافرت لفترة طويلة عبر أوروبا الشرقية وأوكرانيا، وتمت مقارنة جميع النقاط التي أظهرتها لنا بمعلومات أخرى، ونتيجة لذلك، تم الحصول على بيانات لا تقدر بثمن حول سلاسل الخدمات اللوجستية والمستودعات والإنتاج".كما أوضح كوزياكين أنه وباستخدام كمبيوتر الملاحة ووحدة التحكم في المسيرة، كان من الممكن إعادة بناء صورة كاملة ليس فقط للاستخدام القتالي لـ"بابا ياغا"، ولكن أيضًا لوجستيات الإمدادات والتجميع وإحداثيات رحلاتها التجريبية.وذكر كوزياكين، يوم أمس الأحد، أن المتخصصين الروس عثروا في طائرات مسيرة أوكرانية، تم الاستيلاء عليها، على بطاريات تستخدمها وكالة "ناسا" في برنامج "المريخ".وقال كوزياكين لوكالة "سبوتنيك": "كانت إحدى أولى الطائرات المسيرة التي تم تزويدنا بها تحتوي على ذات البطارية، التي استخدمها الأمريكيون في مهمة "ناسا" إلى المريخ".ووفقًا له، فإن هذه البطاريات باهظة الثمن ولا تستخدم عادةً في المعدات الصناعية، واكتشف متخصصو المركز سبائك الألومنيوم في الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، والتي تستخدمها الولايات المتحدة في برنامجها الفضائي."عفا عنها الزمن".. وزير الدفاع الفرنسي يعد بنقل معدات عسكرية لأوكرانياوأوضح كوزياكين أن مكتب التصميم المركزي يستقبل بانتظام الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العملية الخاصة، والتي تحتوي على الكثير من المعلومات والمواد المفيدة للتحليل.وسائل إعلام غربية تكشف كيف تفوقت روسيا على القوات الأوكرانيةويتعامل مركز الطائرات المسيرة مع مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالاستخدام القتالي لأنظمة المسيرات، بدءًا من التدريب على القيادة والاستخدام الفعال وحتى إنتاج الطائرات المسيرة.

https://sputnikarabic.ae/20240401/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-جبهة-جنوب-جمهورية-دونيتسك-1087574735.html

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رصد عسكري, روسيا