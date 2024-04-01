https://sputnikarabic.ae/20240401/الخبراء-الروس-يتمكنون-من-معرفة-سلاسل-الخدمات-اللوجستية-ومستودعات-تجميع-مسيرة-بابا-ياغا-الأوكرانية-1087579498.html
الخبراء الروس يتمكنون من معرفة سلاسل الخدمات اللوجستية ومستودعات تجميع مسيرة "بابا ياغا" الأوكرانية
الخبراء الروس يتمكنون من معرفة سلاسل الخدمات اللوجستية ومستودعات تجميع مسيرة "بابا ياغا" الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لمركز الطائرات المسيرة الروسي، ديمتري كوزياكين، أن متخصصين من المركز قاموا بدراسة الطائرة المسيرة الأوكرانية "بابا ياغا"، التي تم الاستيلاء... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T13:18+0000
2024-04-01T13:18+0000
2024-04-01T13:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أضاف كوزياكين: "لقد جاءت إلينا أول طائرة من دون طيار أوكرانية تم الاستيلاء عليها من طراز "بابا ياغا"، وتمكنا من التحقق منها، وعلمنا أن "بابا ياغا" سافرت لفترة طويلة عبر أوروبا الشرقية وأوكرانيا، وتمت مقارنة جميع النقاط التي أظهرتها لنا بمعلومات أخرى، ونتيجة لذلك، تم الحصول على بيانات لا تقدر بثمن حول سلاسل الخدمات اللوجستية والمستودعات والإنتاج".كما أوضح كوزياكين أنه وباستخدام كمبيوتر الملاحة ووحدة التحكم في المسيرة، كان من الممكن إعادة بناء صورة كاملة ليس فقط للاستخدام القتالي لـ"بابا ياغا"، ولكن أيضًا لوجستيات الإمدادات والتجميع وإحداثيات رحلاتها التجريبية.وذكر كوزياكين، يوم أمس الأحد، أن المتخصصين الروس عثروا في طائرات مسيرة أوكرانية، تم الاستيلاء عليها، على بطاريات تستخدمها وكالة "ناسا" في برنامج "المريخ".وقال كوزياكين لوكالة "سبوتنيك": "كانت إحدى أولى الطائرات المسيرة التي تم تزويدنا بها تحتوي على ذات البطارية، التي استخدمها الأمريكيون في مهمة "ناسا" إلى المريخ".ووفقًا له، فإن هذه البطاريات باهظة الثمن ولا تستخدم عادةً في المعدات الصناعية، واكتشف متخصصو المركز سبائك الألومنيوم في الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، والتي تستخدمها الولايات المتحدة في برنامجها الفضائي."عفا عنها الزمن".. وزير الدفاع الفرنسي يعد بنقل معدات عسكرية لأوكرانياوأوضح كوزياكين أن مكتب التصميم المركزي يستقبل بانتظام الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العملية الخاصة، والتي تحتوي على الكثير من المعلومات والمواد المفيدة للتحليل.وسائل إعلام غربية تكشف كيف تفوقت روسيا على القوات الأوكرانيةويتعامل مركز الطائرات المسيرة مع مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالاستخدام القتالي لأنظمة المسيرات، بدءًا من التدريب على القيادة والاستخدام الفعال وحتى إنتاج الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240401/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-جبهة-جنوب-جمهورية-دونيتسك-1087574735.html
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رصد عسكري, روسيا
الخبراء الروس يتمكنون من معرفة سلاسل الخدمات اللوجستية ومستودعات تجميع مسيرة "بابا ياغا" الأوكرانية
13:18 GMT 01.04.2024 (تم التحديث: 13:22 GMT 01.04.2024)
صرح المدير العام لمركز الطائرات المسيرة الروسي، ديمتري كوزياكين، أن متخصصين من المركز قاموا بدراسة الطائرة المسيرة الأوكرانية "بابا ياغا"، التي تم الاستيلاء عليها، ونتيجة لذلك تمكنوا من معرفة إحداثيات موقع تجميعها وسلسلة التوريد لها.
وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أضاف كوزياكين: "لقد جاءت إلينا أول طائرة من دون طيار أوكرانية تم الاستيلاء عليها من طراز "بابا ياغا"، وتمكنا من التحقق منها، وعلمنا أن "بابا ياغا" سافرت لفترة طويلة عبر أوروبا الشرقية وأوكرانيا، وتمت مقارنة جميع النقاط التي أظهرتها لنا بمعلومات أخرى، ونتيجة لذلك، تم الحصول على بيانات لا تقدر بثمن حول سلاسل الخدمات اللوجستية والمستودعات والإنتاج".
كما أوضح كوزياكين أنه وباستخدام كمبيوتر الملاحة ووحدة التحكم في المسيرة، كان من الممكن إعادة بناء صورة كاملة ليس فقط للاستخدام القتالي لـ"بابا ياغا"، ولكن أيضًا لوجستيات الإمدادات والتجميع وإحداثيات رحلاتها التجريبية.
وأشار محاور الوكالة إلى أن جميع المعلومات التي يتلقاها المختصون في المركز عند دراسة الطائرات المسيرة الأوكرانية، التي تم الاستيلاء عليها، يتم نقلها إلى السلطات والمنظمات المتخصصة.
وذكر كوزياكين، يوم أمس الأحد، أن المتخصصين الروس عثروا في طائرات مسيرة أوكرانية، تم الاستيلاء عليها، على بطاريات تستخدمها وكالة "ناسا" في برنامج "المريخ".
وقال كوزياكين لوكالة "سبوتنيك": "كانت إحدى أولى الطائرات المسيرة التي تم تزويدنا بها تحتوي على ذات البطارية، التي استخدمها الأمريكيون في مهمة "ناسا" إلى المريخ".
وأضاف: "على ما يبدو، قامت أوكرانيا بتجميع أولى الطائرات المسيرة بمساعدة شركائها الأمريكيين وتم تركيب هذه البطاريات، إذ كان من المتوقع استخدام الطائرات في فصل الشتاء، في درجات حرارة قوية تحت الصفر".
ووفقًا له، فإن هذه البطاريات باهظة الثمن ولا تستخدم عادةً في المعدات الصناعية، واكتشف متخصصو المركز سبائك الألومنيوم في الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، والتي تستخدمها الولايات المتحدة في برنامجها الفضائي.
وأشار كوزياكين إلى أن الأمريكيين زودوا كييف بطائرات مسيرة، في الأشهر الأولى من الصراع، لكن المورد لم يكن لديه موادا أخرى متاحة لتزويد نظام كييف بها.
وأوضح كوزياكين أن مكتب التصميم المركزي يستقبل بانتظام الطائرات المسيرة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العملية الخاصة، والتي تحتوي على الكثير من المعلومات والمواد المفيدة للتحليل.
ويتعامل مركز الطائرات المسيرة مع مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالاستخدام القتالي لأنظمة المسيرات، بدءًا من التدريب على القيادة والاستخدام الفعال وحتى إنتاج الطائرات المسيرة.