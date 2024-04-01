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https://sputnikarabic.ae/20240401/السلطة-الفلسطينية-تنفي-اتهام-حماس-لها-بإرسال-ضباط-أمن-إلى-شمال-غزة-1087571082.html
السلطة الفلسطينية تنفي اتهام حماس لها بإرسال ضباط أمن إلى شمال غزة
السلطة الفلسطينية تنفي اتهام حماس لها بإرسال ضباط أمن إلى شمال غزة
سبوتنيك عربي
نفى مسؤول بالسلطة الفلسطينية اتهامات كانت قد وجهتها وزارة الداخلية في غزة التابعة لحركة حماس، بشأن إرسال ضباط أمن إلى شمال القطاع بدعوى تأمين المساعدات. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T08:54+0000
2024-04-01T08:54+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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يأتي ذلك ردا على قيادي في حركة حماس قال إن ماجد فرج رئيس المخابرات بالسلطة الفلسطينية هو المشرف على مهمة القوة التي أرسلت إلى شمال القطاع، حسبما نقل موقع "مصراوي" عن قناة "الأقصى" الفلسطينية.وأفاد القيادي في حماس بأن ستة أعضاء من القوة التابعة للسلطة الفلسطينية، التي رافقت شاحنات المساعدات التي كانت متوجهة لشمال القطاع، اعتُقلوا وإن قوات الشرطة تلاحق الأعضاء الآخرين للقبض عليهم.وأوضحت وزارة الداخلية في غزة في بيان: "عدد من ضباط وجنود تابعين لجهاز المخابرات العامة في رام الله، أرسلوا في مهمة رسمية بأوامر مباشرة، وبناء عليه، تعاملت الأجهزة الأمنية في غزة مع هذه العناصر وتم اعتقال بعضهم، وإفشال المخطط الذي جاؤوا لأجله".وتوعدت وزارة الداخلية في غزة بـ"الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال".من ناحية أخرى، صرح مسؤول بالسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، بأن "بيان ما يسمى بوزارة داخلية حماس حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة أمس، لا أساس له من الصحة وسنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240331/الحكومة-الفلسطينية-الجديدة-تؤدي-اليمين-الدستورية-وعباس-مهامها-تشمل-الضفة-والقدس-وغزة-1087565123.html
https://sputnikarabic.ae/20240401/إعلام-اعتقال-شقيقة-هنية-للاشتباه-بتواصلها-مع-عناصر-حماس-والتحريض-على-ارتكاب-عمل-إرهابي-في-إسرائيل-1087569756.html
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

السلطة الفلسطينية تنفي اتهام حماس لها بإرسال ضباط أمن إلى شمال غزة

08:54 GMT 01.04.2024
© MAHMUD HAMSالهدنة في قطاع غزة - القوات الإسرائيلية تسير بالقرب من المباني المدمرة على طول طريق صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة بالجنوب في منطقة الزيتون على مشارف مدينة غزة في 28 نوفمبر 2023.
الهدنة في قطاع غزة - القوات الإسرائيلية تسير بالقرب من المباني المدمرة على طول طريق صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة بالجنوب في منطقة الزيتون على مشارف مدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
نفى مسؤول بالسلطة الفلسطينية اتهامات كانت قد وجهتها وزارة الداخلية في غزة التابعة لحركة حماس، بشأن إرسال ضباط أمن إلى شمال القطاع بدعوى تأمين المساعدات.
يأتي ذلك ردا على قيادي في حركة حماس قال إن ماجد فرج رئيس المخابرات بالسلطة الفلسطينية هو المشرف على مهمة القوة التي أرسلت إلى شمال القطاع، حسبما نقل موقع "مصراوي" عن قناة "الأقصى" الفلسطينية.
وأفاد القيادي في حماس بأن ستة أعضاء من القوة التابعة للسلطة الفلسطينية، التي رافقت شاحنات المساعدات التي كانت متوجهة لشمال القطاع، اعتُقلوا وإن قوات الشرطة تلاحق الأعضاء الآخرين للقبض عليهم.
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أمس, 19:21 GMT
وأوضحت وزارة الداخلية في غزة في بيان: "عدد من ضباط وجنود تابعين لجهاز المخابرات العامة في رام الله، أرسلوا في مهمة رسمية بأوامر مباشرة، وبناء عليه، تعاملت الأجهزة الأمنية في غزة مع هذه العناصر وتم اعتقال بعضهم، وإفشال المخطط الذي جاؤوا لأجله".
وتوعدت وزارة الداخلية في غزة بـ"الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه أن يلعب في مربع لا يخدم سوى الاحتلال".
من ناحية أخرى، صرح مسؤول بالسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، بأن "بيان ما يسمى بوزارة داخلية حماس حول دخول المساعدات إلى قطاع غزة أمس، لا أساس له من الصحة وسنستمر في تقديم كل ما يلزم لإغاثة شعبنا".
ضابط أمن إسرائيلي يراقب الفلسطينيين المسلمين أثناء مشاركتهم في صلاة ظهر الجمعة في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، في 20 أكتوبر، 2023، في أعقاب تقييد الشرطة الإسرائيلية للعمر فوق 50 عامًا للمصلين الراغبين في الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
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06:52 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
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