https://sputnikarabic.ae/20240331/الحكومة-الفلسطينية-الجديدة-تؤدي-اليمين-الدستورية-وعباس-مهامها-تشمل-الضفة-والقدس-وغزة-1087565123.html

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية... وعباس: مهامها تشمل الضفة والقدس وغزة

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية... وعباس: مهامها تشمل الضفة والقدس وغزة

سبوتنيك عربي

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T19:21+0000

2024-03-31T19:21+0000

2024-03-31T19:21+0000

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وأكد مصطفى، أن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، إن "لديكم كل الصلاحيات للقيام بمهامكم وفق القانون"، مشيرا إلى أن "مهام الحكومة الجديدة تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".وشدد على ضرورة تحضير الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية، مؤكدا أن "منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وتظل الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية".وأضاف الرئيس الفلسطيني أن "الحكومة ستواصل العمل مع الأطراف كافة لوقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة بما فيها القدس".وكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أسبوعين، محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الـ19، خلفا لمحمد إشتية، الذي أعلن استقالته، في 26 فبراير/ شباط الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20240328/عباس-يصادق-على-تشكيلة-الحكومة-الفلسطينية-الجديدة-برئاسة-محمد-مصطفى-1087463409.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي