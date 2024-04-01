https://sputnikarabic.ae/20240401/بغداد-والرياض-توقعان-اتفاقية-لإزالة-القنابل-العنقودية-والذخائر-الحربية-من-الأراضي-العراقية-1087599502.html
بغداد والرياض توقعان اتفاقية لإزالة القنابل العنقودية والذخائر الحربية من الأراضي العراقية
بغداد والرياض توقعان اتفاقية لإزالة القنابل العنقودية والذخائر الحربية من الأراضي العراقية
سبوتنيك عربي
تعمل السعودية على تعزيز تعاونها مع العراق في العديد من المجالات ومنها ملف الألغام والذخائر الحربية المختلفة، المنتشرة في الأراضي العراقية. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T20:55+0000
2024-04-01T20:55+0000
2024-04-01T20:55+0000
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ووقعت الدولتان مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في إزالة القنابل العنقودية المنتشرة في مساحات شاسعة ببادية محافظة المثنى بالعراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن وفدا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقّع مذكرة التفاهم مع وزير البيئة العراقي نزار ناميدي، بمقر وزارة البيئة، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن حصول بغداد على منحة مالية من الرياض، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.وقال وزير البيئة العراقي إن "التعاون بين بغداد والرياض، في هذا المجال يدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وينعكس إيجابا على تطهيرا الأراضي العراقية من الذخائر المختلفة".وقال السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري، إن "ملف إزالة مخاطر الألغام من الأراضي العراقية، يمثل أحد أوجه التعاون المشترك بين الدولتين، ويعكس تطور العلاقات بينهما".وأوضحت وكالة الأنباء العراقية أن "مساحة الأراضي التي تنتشر بها قنابل عنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر الحربية في العراق، تصل إلى 91 كيلومترا مربعا"، مشيرة إلى أن غالبيتها في بادية محافظة المثنى.
https://sputnikarabic.ae/20230314/البيئة-العراقية-البصرة-من-أكثر-المدن-تلوثا-بالألغام-على-مستوى-العالم-1074725776.html
https://sputnikarabic.ae/20220403/العراق-شؤون-الألغام-تعلن-إزالة-أكثر-من-مليون-قطعة-ذخيرة-1060790362.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
بغداد والرياض توقعان اتفاقية لإزالة القنابل العنقودية والذخائر الحربية من الأراضي العراقية
تعمل السعودية على تعزيز تعاونها مع العراق في العديد من المجالات ومنها ملف الألغام والذخائر الحربية المختلفة، المنتشرة في الأراضي العراقية.
ووقعت الدولتان مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في إزالة القنابل العنقودية المنتشرة في مساحات شاسعة ببادية محافظة المثنى بالعراق، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين.
ولفتت الوكالة إلى أن وفدا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقّع مذكرة التفاهم مع وزير البيئة العراقي نزار ناميدي، بمقر وزارة البيئة، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن حصول بغداد على منحة مالية من الرياض، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
وقال وزير البيئة العراقي إن "التعاون بين بغداد والرياض، في هذا المجال يدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وينعكس إيجابا على تطهيرا الأراضي العراقية من الذخائر المختلفة
".
وقال السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري، إن "ملف إزالة مخاطر الألغام من الأراضي العراقية، يمثل أحد أوجه التعاون المشترك بين الدولتين، ويعكس تطور العلاقات بينهما".
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية أن "مساحة الأراضي التي تنتشر بها قنابل
عنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر الحربية في العراق، تصل إلى 91 كيلومترا مربعا"، مشيرة إلى أن غالبيتها في بادية محافظة المثنى.