بغداد والرياض توقعان اتفاقية لإزالة القنابل العنقودية والذخائر الحربية من الأراضي العراقية

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
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07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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11:14 GMT
14 د
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12:05 GMT
24 د
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23 د
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24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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https://sputnikarabic.ae/20240401/بغداد-والرياض-توقعان-اتفاقية-لإزالة-القنابل-العنقودية-والذخائر-الحربية-من-الأراضي-العراقية-1087599502.html
بغداد والرياض توقعان اتفاقية لإزالة القنابل العنقودية والذخائر الحربية من الأراضي العراقية
بغداد والرياض توقعان اتفاقية لإزالة القنابل العنقودية والذخائر الحربية من الأراضي العراقية
سبوتنيك عربي
تعمل السعودية على تعزيز تعاونها مع العراق في العديد من المجالات ومنها ملف الألغام والذخائر الحربية المختلفة، المنتشرة في الأراضي العراقية. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T20:55+0000
2024-04-01T20:55+0000
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ووقعت الدولتان مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في إزالة القنابل العنقودية المنتشرة في مساحات شاسعة ببادية محافظة المثنى بالعراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن وفدا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقّع مذكرة التفاهم مع وزير البيئة العراقي نزار ناميدي، بمقر وزارة البيئة، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن حصول بغداد على منحة مالية من الرياض، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.وقال وزير البيئة العراقي إن "التعاون بين بغداد والرياض، في هذا المجال يدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وينعكس إيجابا على تطهيرا الأراضي العراقية من الذخائر المختلفة".وقال السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري، إن "ملف إزالة مخاطر الألغام من الأراضي العراقية، يمثل أحد أوجه التعاون المشترك بين الدولتين، ويعكس تطور العلاقات بينهما".وأوضحت وكالة الأنباء العراقية أن "مساحة الأراضي التي تنتشر بها قنابل عنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر الحربية في العراق، تصل إلى 91 كيلومترا مربعا"، مشيرة إلى أن غالبيتها في بادية محافظة المثنى.
https://sputnikarabic.ae/20230314/البيئة-العراقية-البصرة-من-أكثر-المدن-تلوثا-بالألغام-على-مستوى-العالم-1074725776.html
https://sputnikarabic.ae/20220403/العراق-شؤون-الألغام-تعلن-إزالة-أكثر-من-مليون-قطعة-ذخيرة-1060790362.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم

بغداد والرياض توقعان اتفاقية لإزالة القنابل العنقودية والذخائر الحربية من الأراضي العراقية

20:55 GMT 01.04.2024
© Sputnik . Mikitenko / الانتقال إلى بنك الصورقنابل عنقودية
قنابل عنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
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تعمل السعودية على تعزيز تعاونها مع العراق في العديد من المجالات ومنها ملف الألغام والذخائر الحربية المختلفة، المنتشرة في الأراضي العراقية.
ووقعت الدولتان مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في إزالة القنابل العنقودية المنتشرة في مساحات شاسعة ببادية محافظة المثنى بالعراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين.
عامل في منظمة متخصصة في إزالة الألغام في العراق يقف إلى جانب لافته تحذر من مخاطر الألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
البيئة العراقية: البصرة من أكثر المدن تلوثا بالألغام على مستوى العالم
14 مارس 2023, 12:37 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن وفدا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقّع مذكرة التفاهم مع وزير البيئة العراقي نزار ناميدي، بمقر وزارة البيئة، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن حصول بغداد على منحة مالية من الرياض، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
وقال وزير البيئة العراقي إن "التعاون بين بغداد والرياض، في هذا المجال يدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وينعكس إيجابا على تطهيرا الأراضي العراقية من الذخائر المختلفة".
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيي داعش وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
العراق... شؤون الألغام تعلن إزالة أكثر من مليون قطعة ذخيرة
3 أبريل 2022, 08:30 GMT
وقال السفير السعودي لدى العراق، عبد العزيز الشمري، إن "ملف إزالة مخاطر الألغام من الأراضي العراقية، يمثل أحد أوجه التعاون المشترك بين الدولتين، ويعكس تطور العلاقات بينهما".
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية أن "مساحة الأراضي التي تنتشر بها قنابل عنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر الحربية في العراق، تصل إلى 91 كيلومترا مربعا"، مشيرة إلى أن غالبيتها في بادية محافظة المثنى.
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Сигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن رصد "هدف جوي مشبوه" وسقوطه فوق إيلات00:38 GMT
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