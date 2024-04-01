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https://sputnikarabic.ae/20240401/قائد-قوات-أخمات-الهجوم-على-كروكوس-تعبير-عن-معاناة-كييف-وشركائها-على-خلفية-نجاحات-روسيا-1087597331.html
قائد قوات "أخمات": الهجوم على "كروكوس" تعبير عن "معاناة" كييف وشركائها على خلفية نجاحات روسيا
قائد قوات "أخمات": الهجوم على "كروكوس" تعبير عن "معاناة" كييف وشركائها على خلفية نجاحات روسيا
سبوتنيك عربي
وصف مساعد رئيس جمهورية الشيشان، قائد قوات "أخمات" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" بأنه تعبير عن "معاناة" كييف وشركائها... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T18:38+0000
2024-04-01T18:38+0000
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وأضاف علاء الدينوف أنه "إذا تحدثنا عن اتجاهاتنا حيث توجد قوات أخمات الخاصة مع وحدات أخرى، فيمكنني القول إن وضعنا يمكن السيطرة عليه ويمكن التنبؤ به، ووحداتنا تهزم العدو كل يوم، وتتقدم للأمام في جميع الاتجاهات، وأعتقد أن العمل الذي تم تنفيذه في "كروكوس سيتي" في موسكو كان على وجه التحديد تعبير عن معاناة التشكيلات الأوكرانية وقيادة أوكرانيا وقيادة أمريكا أيضا من الخسائر على الجبهة".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/ آذار الماضي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240401/كشف-تفاصيل-جديدة-حول-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087574306.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو

قائد قوات "أخمات": الهجوم على "كروكوس" تعبير عن "معاناة" كييف وشركائها على خلفية نجاحات روسيا

18:38 GMT 01.04.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورتدريات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أحد المتطوعين يحمل إشارة "أخمات سلا" في مركز لتدريب المتطوعين في غوديرميس، 4 يوليو 2022
تدريات المتطوعين الروس للمشاركة إلى جانب الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أحد المتطوعين يحمل إشارة أخمات سلا في مركز لتدريب المتطوعين في غوديرميس، 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وصف مساعد رئيس جمهورية الشيشان، قائد قوات "أخمات" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي" بأنه تعبير عن "معاناة" كييف وشركائها الغربيين على خلفية نجاحات روسيا، بما في ذلك على الجبهة.
وأضاف علاء الدينوف أنه "إذا تحدثنا عن اتجاهاتنا حيث توجد قوات أخمات الخاصة مع وحدات أخرى، فيمكنني القول إن وضعنا يمكن السيطرة عليه ويمكن التنبؤ به، ووحداتنا تهزم العدو كل يوم، وتتقدم للأمام في جميع الاتجاهات، وأعتقد أن العمل الذي تم تنفيذه في "كروكوس سيتي" في موسكو كان على وجه التحديد تعبير عن معاناة التشكيلات الأوكرانية وقيادة أوكرانيا وقيادة أمريكا أيضا من الخسائر على الجبهة".

وأكد قائد القوات الخاصة "أخمات"، على أن "نتائج الانتخابات الرئاسية والنجاحات الاقتصادية التي حققتها روسيا، فضلا عن عدد من إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة، شكلت ضربة كبيرة لكييف وشركائها الغربيين الذين توقعوا أن روسيا ستنفجر من الداخل وتخسر ​​في ساحة المعركة".

إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابي
11:18 GMT
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/ آذار الماضي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الماضي، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.

وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
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