كلب روبوت يساعد في القبض على مجرم بعد تلقيه ثلاث رصاصات

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البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
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12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
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13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:45 GMT
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05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240401/كلب-روبوت-يساعد-في-القبض-على-مجرم-بعد-تلقيه-ثلاث-رصاصات-1087578074.html
كلب روبوت يساعد في القبض على مجرم بعد تلقيه ثلاث رصاصات
كلب روبوت يساعد في القبض على مجرم بعد تلقيه ثلاث رصاصات
سبوتنيك عربي
تلقى كلب روبوت في الولايات المتحدة ثلاث رصاصات من بندقية عندما كان يساعد في تحييد مجرم في ولاية ماساتشوستس. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T11:57+0000
2024-04-01T11:57+0000
مجتمع
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شارك الكلب الروبوت ويدعى روسكو في عملية للقبض على رجل مسلح مختبئ في مبنى سكني. وكان الكلب أول من تحرك نحو الجاني وفتح الباب الأمامي ونقل الصورة من كاميرا الفيديو إلى الشرطة. ركل المجرم الروبوت عند رؤيته، لكن روسكو نهض وتبع الشخص المجرم إلى الطابق الثاني.وقالت الشرطة في بيان صحفي: "عندما أدرك المشتبه به، في مفاجأة واضحة، أن الروبوت خلفه على الدرج، ركل الروبوت مرة أخرى ثم وجّه البندقية في اتجاه روسكو".فُقد الاتصال بالروبوت، وتبين لاحقًا أن المجرم أطلق النار على روسكو ثلاث مرات، لكنه أخطأ الهدف. ونتيجة لذلك، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب الرجل باستخدام الغاز المسيل للدموع. ووفقًا لهم، كان روسكو لا غنى عنه في العملية وأنجز مهمته بشكل جيد، وفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر".
https://sputnikarabic.ae/20240319/علماء-من-ألمانيا-يختبرون-روبوتات-للرحلات-المستقبلية-إلى-المريخ-1087162855.html
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منوعات
منوعات

كلب روبوت يساعد في القبض على مجرم بعد تلقيه ثلاث رصاصات

11:57 GMT 01.04.2024
© Photo / unsplash/Brett Jordanروبوت كلب
روبوت كلب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Photo / unsplash/Brett Jordan
تابعنا عبر
تلقى كلب روبوت في الولايات المتحدة ثلاث رصاصات من بندقية عندما كان يساعد في تحييد مجرم في ولاية ماساتشوستس.
شارك الكلب الروبوت ويدعى روسكو في عملية للقبض على رجل مسلح مختبئ في مبنى سكني. وكان الكلب أول من تحرك نحو الجاني وفتح الباب الأمامي ونقل الصورة من كاميرا الفيديو إلى الشرطة. ركل المجرم الروبوت عند رؤيته، لكن روسكو نهض وتبع الشخص المجرم إلى الطابق الثاني.
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
مجتمع
علماء ألمان يختبرون روبوتات للرحلات المستقبلية إلى المريخ
19 مارس, 11:27 GMT
وقالت الشرطة في بيان صحفي: "عندما أدرك المشتبه به، في مفاجأة واضحة، أن الروبوت خلفه على الدرج، ركل الروبوت مرة أخرى ثم وجّه البندقية في اتجاه روسكو".
فُقد الاتصال بالروبوت، وتبين لاحقًا أن المجرم أطلق النار على روسكو ثلاث مرات، لكنه أخطأ الهدف. ونتيجة لذلك، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب الرجل باستخدام الغاز المسيل للدموع. ووفقًا لهم، كان روسكو لا غنى عنه في العملية وأنجز مهمته بشكل جيد، وفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر".
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