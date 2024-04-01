https://sputnikarabic.ae/20240401/كلب-روبوت-يساعد-في-القبض-على-مجرم-بعد-تلقيه-ثلاث-رصاصات-1087578074.html
كلب روبوت يساعد في القبض على مجرم بعد تلقيه ثلاث رصاصات
كلب روبوت يساعد في القبض على مجرم بعد تلقيه ثلاث رصاصات
سبوتنيك عربي
تلقى كلب روبوت في الولايات المتحدة ثلاث رصاصات من بندقية عندما كان يساعد في تحييد مجرم في ولاية ماساتشوستس. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T11:57+0000
2024-04-01T11:57+0000
2024-04-01T11:57+0000
مجتمع
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شارك الكلب الروبوت ويدعى روسكو في عملية للقبض على رجل مسلح مختبئ في مبنى سكني. وكان الكلب أول من تحرك نحو الجاني وفتح الباب الأمامي ونقل الصورة من كاميرا الفيديو إلى الشرطة. ركل المجرم الروبوت عند رؤيته، لكن روسكو نهض وتبع الشخص المجرم إلى الطابق الثاني.وقالت الشرطة في بيان صحفي: "عندما أدرك المشتبه به، في مفاجأة واضحة، أن الروبوت خلفه على الدرج، ركل الروبوت مرة أخرى ثم وجّه البندقية في اتجاه روسكو".فُقد الاتصال بالروبوت، وتبين لاحقًا أن المجرم أطلق النار على روسكو ثلاث مرات، لكنه أخطأ الهدف. ونتيجة لذلك، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب الرجل باستخدام الغاز المسيل للدموع. ووفقًا لهم، كان روسكو لا غنى عنه في العملية وأنجز مهمته بشكل جيد، وفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر".
https://sputnikarabic.ae/20240319/علماء-من-ألمانيا-يختبرون-روبوتات-للرحلات-المستقبلية-إلى-المريخ-1087162855.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
كلب روبوت يساعد في القبض على مجرم بعد تلقيه ثلاث رصاصات
تلقى كلب روبوت في الولايات المتحدة ثلاث رصاصات من بندقية عندما كان يساعد في تحييد مجرم في ولاية ماساتشوستس.
شارك الكلب الروبوت ويدعى روسكو في عملية للقبض على رجل مسلح مختبئ في مبنى سكني. وكان الكلب أول من تحرك نحو الجاني وفتح الباب الأمامي ونقل الصورة من كاميرا الفيديو إلى الشرطة. ركل المجرم الروبوت عند رؤيته، لكن روسكو نهض وتبع الشخص المجرم إلى الطابق الثاني.
وقالت الشرطة في بيان صحفي: "عندما أدرك المشتبه به، في مفاجأة واضحة، أن الروبوت خلفه على الدرج، ركل الروبوت مرة أخرى ثم وجّه البندقية في اتجاه روسكو".
فُقد الاتصال بالروبوت، وتبين لاحقًا أن المجرم أطلق النار على روسكو ثلاث مرات، لكنه أخطأ الهدف. ونتيجة لذلك، اعتقلت شرطة مكافحة الشغب الرجل باستخدام الغاز المسيل للدموع. ووفقًا لهم، كان روسكو لا غنى عنه في العملية وأنجز مهمته بشكل جيد، وفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر".