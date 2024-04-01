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https://sputnikarabic.ae/20240401/مشاورات-غير-علنية-بين-مسقط-ونيودلهي-بشأن-اتفاق-التجارة-الحرة-ما-انعكاساته؟-1087572849.html
مشاورات غير علنية بين مسقط و"نيودلهي" بشأن "اتفاق التجارة الحرة"... ما انعكاساته؟
مشاورات غير علنية بين مسقط و"نيودلهي" بشأن "اتفاق التجارة الحرة"... ما انعكاساته؟
سبوتنيك عربي
تعتزم الهند إبرام اتفاق التجارة الحرة مع سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة، فيما تستمر المناقشات بين الجانبين للوصول للصيغة النهائية للاتفاق. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T10:18+0000
2024-04-01T10:18+0000
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وفق مسؤول عماني لـ "سبوتنيك"، فإن المحادثات "غير العلنية" مستمرة حتى الآن بين البلدين، في إطار السعي للتوافق على كافة البنود التي يتضمنها الاتفاق، قبل الإعلان عن الخطوة بشكل رسمي.وبلغ حجم التجارة بين سلطنة عمان والهند 12.39 مليار دولار في العام المالي الماضي، 2023.وفي مايو 2022، كشف بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي أن بلاده تبحث في التفاوض مع سلطنة عمان لإبرام اتفاقية تجارية تفضيلية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وقال حينها خلال انعقاد مجلس الأعمال العماني الهندي، في نيودلهي، إن الهند تجري محادثات مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.يقول الاقتصادي العماني، مرتضى اللواتي، إن الهند وعمان يحققان تقدما كبيرا في المباحثات التجارية، وأصبحا على مقربة من توافق بشأن غالبية القضايا في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي يعني أن المباحثات قد تصل إلى نهايتها قريبا.وصول أسرعولفت إلى أن الاتفاق التجاري في حالة انجازه وتوقيع البلدين عليه، يسمح بوصول أسهل للسلع والخدمات إلى أسواق كل منهما، بما يعزز موقع الهند في الخليج.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الهند تنظر إلى السوق العماني بأهمية خاصة نظرا لموقع عمان الاستراتيجي في المنطقة، إذ تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط يمر عبره معظم النفط الخام في آسيا".خفض الرسوم تتطلع أن يؤدي الاتفاق التجاري بين البلدين إلى خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى عمان، وفق الاقتصادي العماني.تصدر الهند إلى عمان سلع مختلفة من "الأرز والأدوية ومنتجات النفط والصلب".وأشار إلى أن الهند تتطلع إيضا تسهيل وصول المهنيين الهنود مثل الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من العمال.في المقابل ترغب عمان في وصول أفضل للسلع مثل المنتجات البترولية والأسمدة ومنتجات الحديد والصلب وبعض السلع الزراعية وغيرها.استفادة متبادلةفي الإطار قال خلفان الطوقي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، إن اتفاق التجارة الحرة المرتقب مع الهند تستفيد فيه الأخيرة بشكل أكبر.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتفاق يفتح الباب بشكل أكبر للصادرات الهندية نحو دول السلطنة والمنطقة، ما يتطلب الاستفادة من التجارب السابقة بحيث يكون الاتفاق "عادل ومتزن"، وليس كما هو الحال مع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.تشجيع المستثمرينيوضح الطوقي أن الهند يمكنها إرسال البضائع نحو السلطنة ومن ثم تصديرها نحو الدول الأخرى، بما يعود بالنفع بشكل أكبر على الموانىء العمانية، وربما يشجع العديد من المستثمرين الهنود على إنشاء المصانع في السلطنة، الاستفادة الميزات التي تمنحها السلطنة.ويرى المسؤول العماني، أن السلطنة يمكنها العمل على زيادة صادراتها نحو الهند، لكنها لن تكون بنفس مستوى الواردات، نظرا لتفوق الهند، بالنسبة للمواد التي يمكنهم تصديرها نحو السلطنة والدول الأخرى.وتمثل التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي نحو ثلثي التجارة مع الدول العربية، بنحو 184 مليار دولار.وتشارك سلطنة عمان في المشاورات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند والتي تفضي إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.ارتفع حجم التبادل التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الست في العام 2021 – 2022 إلى 154.73 مليار دولار، من 87.4 مليار دولار في العام المالي 2020 – 2021، وفق أرقام وزارة التجارة الهندية.
https://sputnikarabic.ae/20171003/سلطنة-عمان-روسيا-1026528228.html
https://sputnikarabic.ae/20240314/خبراء-إنشاء-البولي-سيليكون-بـصحار-يعزز-استراتيجية-سلطنة-عمان-بشأن-الهيدروجين-الأخضر-1086986811.html
https://sputnikarabic.ae/20230810/غرفة-تجارة-عمان-لـسبوتنيك-توقعات-بزيادة-كبيرة-للاستثمارات-الأجنبية-بالسلطنة-1079960816.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الهند اليوم, سلطنة عمان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الهند اليوم, سلطنة عمان

مشاورات غير علنية بين مسقط و"نيودلهي" بشأن "اتفاق التجارة الحرة"... ما انعكاساته؟

10:18 GMT 01.04.2024
© Photo / CCسلطنة عمان
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Photo / CC
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حصري
تعتزم الهند إبرام اتفاق التجارة الحرة مع سلطنة عمان خلال الفترة المقبلة، فيما تستمر المناقشات بين الجانبين للوصول للصيغة النهائية للاتفاق.
وفق مسؤول عماني لـ "سبوتنيك"، فإن المحادثات "غير العلنية" مستمرة حتى الآن بين البلدين، في إطار السعي للتوافق على كافة البنود التي يتضمنها الاتفاق، قبل الإعلان عن الخطوة بشكل رسمي.
وبلغ حجم التجارة بين سلطنة عمان والهند 12.39 مليار دولار في العام المالي الماضي، 2023.
وفي مايو 2022، كشف بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي أن بلاده تبحث في التفاوض مع سلطنة عمان لإبرام اتفاقية تجارية تفضيلية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال حينها خلال انعقاد مجلس الأعمال العماني الهندي، في نيودلهي، إن الهند تجري محادثات مع دول الخليج من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
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سلطنة عمان تقرر تسهيل دخول السائحين من الهند والصين وروسيا
3 أكتوبر 2017, 08:30 GMT
يقول الاقتصادي العماني، مرتضى اللواتي، إن الهند وعمان يحققان تقدما كبيرا في المباحثات التجارية، وأصبحا على مقربة من توافق بشأن غالبية القضايا في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي يعني أن المباحثات قد تصل إلى نهايتها قريبا.
وصول أسرع
ولفت إلى أن الاتفاق التجاري في حالة انجازه وتوقيع البلدين عليه، يسمح بوصول أسهل للسلع والخدمات إلى أسواق كل منهما، بما يعزز موقع الهند في الخليج.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الهند تنظر إلى السوق العماني بأهمية خاصة نظرا لموقع عمان الاستراتيجي في المنطقة، إذ تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط يمر عبره معظم النفط الخام في آسيا".
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14 مارس, 19:55 GMT
خفض الرسوم
تتطلع أن يؤدي الاتفاق التجاري بين البلدين إلى خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى عمان، وفق الاقتصادي العماني.
تصدر الهند إلى عمان سلع مختلفة من "الأرز والأدوية ومنتجات النفط والصلب".
وأشار إلى أن الهند تتطلع إيضا تسهيل وصول المهنيين الهنود مثل الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من العمال.
في المقابل ترغب عمان في وصول أفضل للسلع مثل المنتجات البترولية والأسمدة ومنتجات الحديد والصلب وبعض السلع الزراعية وغيرها.
استفادة متبادلة
في الإطار قال خلفان الطوقي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، إن اتفاق التجارة الحرة المرتقب مع الهند تستفيد فيه الأخيرة بشكل أكبر.
يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتفاق يفتح الباب بشكل أكبر للصادرات الهندية نحو دول السلطنة والمنطقة، ما يتطلب الاستفادة من التجارب السابقة بحيث يكون الاتفاق "عادل ومتزن"، وليس كما هو الحال مع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
مدينة خزائن الاقتصادية بسلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
غرفة تجارة عمان لـ"سبوتنيك": توقعات بزيادة كبيرة للاستثمارات الأجنبية بالسلطنة
10 أغسطس 2023, 15:33 GMT
تشجيع المستثمرين
يوضح الطوقي أن الهند يمكنها إرسال البضائع نحو السلطنة ومن ثم تصديرها نحو الدول الأخرى، بما يعود بالنفع بشكل أكبر على الموانىء العمانية، وربما يشجع العديد من المستثمرين الهنود على إنشاء المصانع في السلطنة، الاستفادة الميزات التي تمنحها السلطنة.
ويرى المسؤول العماني، أن السلطنة يمكنها العمل على زيادة صادراتها نحو الهند، لكنها لن تكون بنفس مستوى الواردات، نظرا لتفوق الهند، بالنسبة للمواد التي يمكنهم تصديرها نحو السلطنة والدول الأخرى.
وتمثل التجارة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي نحو ثلثي التجارة مع الدول العربية، بنحو 184 مليار دولار.
وتشارك سلطنة عمان في المشاورات بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند والتي تفضي إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
ارتفع حجم التبادل التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي الست في العام 2021 – 2022 إلى 154.73 مليار دولار، من 87.4 مليار دولار في العام المالي 2020 – 2021، وفق أرقام وزارة التجارة الهندية.
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