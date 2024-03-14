https://sputnikarabic.ae/20240314/خبراء-إنشاء-البولي-سيليكون-بـصحار-يعزز-استراتيجية-سلطنة-عمان-بشأن-الهيدروجين-الأخضر-1086986811.html

خبراء: إنشاء "البولي سيليكون" بـ"صحار" يعزز استراتيجية سلطنة عمان بشأن الهيدروجين الأخضر

خبراء: إنشاء "البولي سيليكون" بـ"صحار" يعزز استراتيجية سلطنة عمان بشأن الهيدروجين الأخضر

سبوتنيك عربي

قال خبيران اقتصاديان، إن إنشاء أكبر مصنع للبولي سيليكون في الشرق الأوسط، بالمنطقة الحرة وميناء صحار، بسلطنة عمان، يسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد السلطنة. 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T19:55+0000

2024-03-14T19:55+0000

2024-03-14T19:55+0000

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وأضاف الخبيران أن هذه الخطوة تعزز مكانة مدينة صحار الصناعية، التي تسعى لاستقطاب استثمارات أجنبية كبيرة ومتنوعة خلال الفترة المقبلة.وتبلغ قيمة استثمارات مشروع مصنع البولي سيليكون نحو 520 مليون ريال عماني، ويتوقع افتتاحه خلال عام 2025، في خطوة تعزز مساعي السلطنة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة.وفق بيانات رسمية يقام المشروع على مساحة تبلغ 160 ألف متر مربع لإنتاج سيليكون معدني عالي الجودة بسعة تبلغ 100 ألف طن سنويّا، حيث تجري عملية الإنتاج عن طريق صب السيليكون المعدني السائل من الفرن إلى القوالب، ومن ثم يتم تبريده عن طريق القوالب أو الصب المستمر، وبعد التبريد يتم طحن السيليكون المعدني وتعبئته للتصدير العالمي. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‏عمان خلفان الطوقي، إن الاستثمارات الجديدة في مدينة "صحار" تمثل قيمة كبيرة متعددة.وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن جذب الاستثمارات في مدينة صحار يوفر آلاف الفرص للعمانيين، كما يدفع بمكانة عمان عالميا خطوات إلى الأمام.يوضح الخبير العماني أن إنشاء مصنع "البولي" يسهم في جذب استثمارات أجنبية إضافية، بما يعزز تطبيق الاتفاقيات الحرة بين السلطنة والأطراف الأخرى، بما فيها التطبيق المرتقب مع مسقط و"نيودلهي".وفق المسؤول العماني، فإن المشروع الذي يتم العمل عليه يدعم تصدير المنتجات مما يقلل ميزان الواردات، بالإضافة لما يحققه للسوق المحلي.يضيف أن المصنع ينتج الألواح الشمسية عالية الجودة، وهي من الصناعات الرائدة على مستوى المنطقة، التي تساعد على تخفيض أسعار الألواح الشمسية، ودعم مشروعي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.ولفت إلى أن المشروع يستقطب العديد من صناعات الشق السفلي مثل الألواح والخلايا وغيرها، من المشاريع المرتبطة بتصنيع مكونات الطاقة الشمسية في المنطقة.ويشير الخبير الاقتصادي العماني إلى أن هذه الخطوة يترتب عليها تعليم فئة كبيرة من الشباب وتدريبهم وتأهيلهم مع خطوات اكتمال المشروع، كما يسهم في رفد الاقتصاد العماني من خلال زيادة القيمة المضافة للمشاريع النوعية.ووفقا للخبير، فإن الاتجاه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية يعد خطوة هامة، في تعزيز التنوع الاقتصادي للسلطنة.وتبلغ القيمة المقدرة لمشروع بولي سيليكون نحو 520 مليون ريال عماني أي نحو مليار و368 دولار، ويهدف لإنتاج سيليكون عالي الجودة بسعة تبلغ 100 ألف طن سنويا.ولفت إلى أن الجزء الأكبر من المنتجات تصدر إلى الخارج، فيما يساهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل لمواطني عمان، مشيرا إلى أن المشروع يعزز مكانة ميناء صحار، من خلال زيادة حجم المناولة.ويشكل المشروع أهمية للقطاع الصناعي ويبرهن على قدرة القطاع على جلب استثمارات أجنبية مهمة، ما يعزز نمو الأعمال ويتيح فرصا صناعية جديدة، وفق الآراء الواردة.ووقّعت مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، عقد استثمار مع شركة "معدن متعدد السندات"؛ لإنشاء مشروع صنع منتجات من اللدائن وبحجم استثمار يقدّر بنحو 9 ملايين ريال عُماني.وسينتج المشروع، الذي يقام في المرحلة السابعة من مدينة صحار الصناعية على مساحة 30 ألف متر مربع، الألواح والشرائح والصفائح.

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