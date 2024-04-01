وزير الداخلية الليبي: نسعى لفتح معبر جدير الحدودي قبل عيد الفطر

عربي
القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:45 GMT
2 د
On air
05:47 GMT
2 د
On air
05:49 GMT
4 د
On air
05:52 GMT
3 د
On air
05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240401/وزير-الداخلية-الليبي-نسعى-لفتح-معبر-جدير-الحدودي-قبل-عيد-الفطر-1087572469.html
وزير الداخلية الليبي: نسعى لفتح معبر جدير الحدودي قبل عيد الفطر
وزير الداخلية الليبي: نسعى لفتح معبر جدير الحدودي قبل عيد الفطر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الداخلية الليبي المكلف، عماد مصطفى الطرابلسي، بأنه سيتم اليوم الاثنين، توجيه فرقة لتقييم الوضع في معبر رأس جدير على الحدود مع تونس لإصلاح ما تم... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T10:06+0000
2024-04-01T10:06+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087505655_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_37fe32b26751de062ca76eb086a00f11.jpg
ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" بيانا ألقاه الطرابلسي، أكد فيه أن حكومة بلاده تسعى من خلال هذه الجهود لإعادة فتح المعبر قبل عيد الفطر، محذرًا من أن "أي اعتداء على العاملين بالمعبر من الجانب الليبي سيقابَل بالقوة من قبل الجيش الليبي".يذكر أن الهدوء النسبي كان قد عاد إلى معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد سيطرة قوات تابعة لوزارة الدفاع في الغربي الليبي عليه في انتظار إعادة تشغيله.وحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن وصول قوات وزارة الدفاع وأرتال أخرى جاء بعد توافقات جرت بين وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد وقيادات من المنطقة الغربية والقوات التي كانت تسيطر على المعبر من منطقة زوارة.وتتضمن التوافقات نشر وحدات تابعة لرئاسة الأركان في المنطقة الغربية، وأخرى لوزارة الداخلية على طول خط الساحل الغربي والحدود مع تونس، فيما يقتصر مشاركة عناصر من زوارة في تأمين الحدود أيضا".من ناحيته، قال قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المسلحة في الغرب الليبي لوأد العنف الذي كاد أن يشتعل واحتواء التوتر، يعد خطوة إيجابية.وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه بشأن المعبر "رأس جدير" ليس حلا، كما أنه ليس بحاجة لهذا العدد من الأرتال الضخمة للسيطرة عليه ومكافحة التهريب، بل بحاجة إلى قوة محدودة مدربة ومحترفة وخطة محكمة وتقنية حديثة.واندلعت الأزمة في 18 مارس/ أذار الماضي، عقب دخول قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، واشتبكت مع القوات التي كانت تدير المعبر، ما أدى إلى توقف الحركة بين تونس وليبيا.من جهته شدّد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر رأس جدير، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، داعيا البلديات والأعيان إلى دعم سلطة الدولة في جميع المنافذ.
https://sputnikarabic.ae/20240328/المتحدث-السابق-باسم-الرئاسي-الليبي-الوضع-عند-معبر-رأس-جدير-قابل-للاشتعال-مجددا-1087466368.html
https://sputnikarabic.ae/20240319/إغلاق-معبر-حدودي-بين-تونس-وليبيا-بعد-استيلاء-مسلحين-عليه-1087143948.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087505655_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_ce72ee41189160542405327b22375d6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

وزير الداخلية الليبي: نسعى لفتح معبر جدير الحدودي قبل عيد الفطر

10:06 GMT 01.04.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
صرح وزير الداخلية الليبي المكلف، عماد مصطفى الطرابلسي، بأنه سيتم اليوم الاثنين، توجيه فرقة لتقييم الوضع في معبر رأس جدير على الحدود مع تونس لإصلاح ما تم إتلافه، ليتم فتحه في الأيام المقبلة.
ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" بيانا ألقاه الطرابلسي، أكد فيه أن حكومة بلاده تسعى من خلال هذه الجهود لإعادة فتح المعبر قبل عيد الفطر، محذرًا من أن "أي اعتداء على العاملين بالمعبر من الجانب الليبي سيقابَل بالقوة من قبل الجيش الليبي".
يذكر أن الهدوء النسبي كان قد عاد إلى معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد سيطرة قوات تابعة لوزارة الدفاع في الغربي الليبي عليه في انتظار إعادة تشغيله.
معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
المتحدث السابق باسم "الرئاسي الليبي": الوضع عند معبر "رأس جدير" قابل للاشتعال مجددا
28 مارس, 16:14 GMT
وحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن وصول قوات وزارة الدفاع وأرتال أخرى جاء بعد توافقات جرت بين وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد وقيادات من المنطقة الغربية والقوات التي كانت تسيطر على المعبر من منطقة زوارة.
وتتضمن التوافقات نشر وحدات تابعة لرئاسة الأركان في المنطقة الغربية، وأخرى لوزارة الداخلية على طول خط الساحل الغربي والحدود مع تونس، فيما يقتصر مشاركة عناصر من زوارة في تأمين الحدود أيضا".
من ناحيته، قال قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن التوصل إلى تفاهم بين الأطراف المسلحة في الغرب الليبي لوأد العنف الذي كاد أن يشتعل واحتواء التوتر، يعد خطوة إيجابية.
الشرطة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا بعد استيلاء مسلحين عليه
19 مارس, 04:34 GMT
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه بشأن المعبر "رأس جدير" ليس حلا، كما أنه ليس بحاجة لهذا العدد من الأرتال الضخمة للسيطرة عليه ومكافحة التهريب، بل بحاجة إلى قوة محدودة مدربة ومحترفة وخطة محكمة وتقنية حديثة.
واندلعت الأزمة في 18 مارس/ أذار الماضي، عقب دخول قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، واشتبكت مع القوات التي كانت تدير المعبر، ما أدى إلى توقف الحركة بين تونس وليبيا.
من جهته شدّد رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، على ضرورة أن يقتصر عمل القوة العسكرية المشتركة على بسط الأمن في معبر رأس جدير، بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، داعيا البلديات والأعيان إلى دعم سلطة الدولة في جميع المنافذ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMTСигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن رصد "هدف جوي مشبوه" وسقوطه فوق إيلات00:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала