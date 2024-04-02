https://sputnikarabic.ae/20240402/الجامعة-العربية-تعلن-عقد-اجتماع-طارئ-بشأن-ارتكاب-إسرائيل-جريمتي-الإبادة-الجماعية-والتجويع-في-غزة-1087611040.html

الجامعة العربية تعلن عقد اجتماع طارئ بشأن "ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع" في غزة

الجامعة العربية تعلن عقد اجتماع طارئ بشأن "ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع" في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت جامعة الدول العربية، عن "عقد اجتماع طارئ يوم غد الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك بشأن ارتكاب إسرائيل جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع"... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T09:35+0000

2024-04-02T09:35+0000

2024-04-02T09:35+0000

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وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن ذلك جاء بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية وذلك لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية.وأضاف زكي أن "الاجتماع سوف يبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان المبارك".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240402/منظمة-المطبخ-المركزي-العالمي-تؤكد-مقتل-7-من-موظفيها-الأجانب-بقصف-على-غزة-1087608489.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي