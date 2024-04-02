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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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خبير لـ "سبوتنيك": الحرب الإقليمية الكبرى قادمة ولكن بتوقيت دمشق ومحور "المقاومة"
خبير لـ "سبوتنيك": الحرب الإقليمية الكبرى قادمة ولكن بتوقيت دمشق ومحور "المقاومة"
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السياسي السوري مهند الحاج علي، أن "الاعتداء الصهيوني الذي قام به الجيش الإسرائيلي على مقر السفارة الايرانية في دمشق هو خرق للقوانين الدولية واتفاقية... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T17:53+0000
2024-04-02T17:53+0000
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وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الإثنين، مقتل 7 من مستشاريه العسكريين، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة، في العاصمة السورية دمشق.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الإثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خامنئي-تعليقا-على-الهجوم-الإسرائيلي-ضد-القنصلية-سنجعلهم-يندمون-وسيعاقبون-على-هذه-الجريمة-1087611885.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير لـ "سبوتنيك": الحرب الإقليمية الكبرى قادمة ولكن بتوقيت دمشق ومحور "المقاومة"

17:53 GMT 02.04.2024
© AFP 2023 / Louai Besharaتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / Louai Beshara
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حصري
أكد المحلل السياسي السوري مهند الحاج علي، أن "الاعتداء الصهيوني الذي قام به الجيش الإسرائيلي على مقر السفارة الايرانية في دمشق هو خرق للقوانين الدولية واتفاقية فيينا، سيما وأن هذه المقرات الدبلوماسية تتمتع بحصانة أممية حتى في اوقات الحرب".

وأشار الحاج علي إلى "أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لطالما يحاول جر الولايات المتحدة الأميركية إلى حرب مباشرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مذكراً "بقرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، تفادياً لأي مواجهة عسكرية مباشرة بين الجانبين الأميركي والإيراني".

وكشف الحاج علي في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّ السفارة الايرانية في دمشق تقع في محيط مستشفى الرازي وهي منطقة حيوية تعج بالمدنيين وعلى أوتستراد "المزة" الرئيسي للعاصمة، إضافة الى وجود مستشفى ملاصق للسفارة، واصفاً هذا الهجوم بـ "الوحشي".

وشدّد الحاج علي أنّ "الرد قد يكون من ضمن منطقة المحور أي سوريا، لبنان، العراق أو اليمن، لافتاً إلى أنّ كل هذه الجهات تواجه العدوان الإسرائيلي اليوم".

ورأى الحاج علي أن التنسيق والتناغم بين فصائل المقاومة، أي "في فلسطين وسوريا ولبنان والعراق واليمن" يقلق إسرائيل، وهي تعمل على تفكيكهها عبر توسيع رقعة الانقسامات الداخلية لكل فريق، الامر الذي ينتبه له قادة المحور، و ويواجهون إسرائيل اعتماداّ على مبدأ وحدة الساحات، وبالتالي الرد سيكون في النقطة التي تضعف "عدوهم" دون تقديم هدية لـ نتنياهو بتوسيع الحرب .

وأشار الحاج علي إلى أن "إسرائيل تتذرع بوجود إيران وحزب الله في سوريا أمام المجتمع الدولي، لتبرير استهدافها المتكررة ، ولكن في حقيقة الأمر أن القصف يطال فقط الجيش العربي السوري، والرد المباشر منه سيؤدي إلى حرب إقليمية كبرى". مؤكداً أنّ "هذه الحرب قادمة و لكن بتوقيت دمشق ومحور المقاومة و ليس بتوقيت تل ابيب".

تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
خامنئي تعليقا على الهجوم الإسرائيلي ضد القنصلية: سنجعلهم يندمون وسيعاقبون على هذه الجريمة
10:06 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الإثنين، مقتل 7 من مستشاريه العسكريين، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة، في العاصمة السورية دمشق.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الإثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الإثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
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