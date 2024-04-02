https://sputnikarabic.ae/20240402/رئيس-اللجنة-الأولمبية-الدولية-يعترف-بمراقبة-منشورات-الرياضيين-الروس-لمنعهم-من-المشاركة-في-البطولات-1087614142.html
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعترف بمراقبة منشورات الرياضيين الروس لمنعهم من المشاركة في البطولات
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعترف بمراقبة منشورات الرياضيين الروس لمنعهم من المشاركة في البطولات
سبوتنيك عربي
اعترف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بأن اللجنة طلبت من الأوكرانيين مراقبة التصريحات الوطنية للرياضيين الروس على الإنترنت من أجل منعهم من المشاركة... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T11:24+0000
2024-04-02T11:24+0000
2024-04-02T11:24+0000
مجتمع
رياضة
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وقال باخ: "إذا ظهر رياضي في مكان ما بمثل هذه التصريحات، فلا يمكنه المشاركة في الألعاب. لقد عرضنا أيضًا على الجانب الأوكراني ولم نعرض فقط، بل طلبنا أيضًا بتزويدنا بمعلوماتهم حول سلوك هؤلاء الرياضيين أو المسؤولين، وفي هذه الحالة لن يتمكنوا من المشاركة". وأضاف باخ أنه على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية هناك لجنة رقابية تقوم، بالتعاون مع شركة مستقلة، بمراقبة التصريحات العامة للرياضيين الداعمة للحكومة الروسية.وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس بحضور الألعاب، التي ستقام في باريس في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، بشكل فردي محايد، مع مراعاة عدة معايير. تمت الموافقة على علم ونشيد خاصين للرياضيين المحايدين. لن يُسمح للروس بالمشاركة في موكب الرياضيين في حفل الافتتاح، ولن يتم عرض جوائزهم في قائمة الميداليات.
https://sputnikarabic.ae/20230914/فرنسا-تنقل-أكثر-من-ألف-و500-مهاجر-من-باريس-قبل-دورة-الألعاب-الأولمبية-2024-1081024178.html
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رياضة
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعترف بمراقبة منشورات الرياضيين الروس لمنعهم من المشاركة في البطولات
اعترف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، بأن اللجنة طلبت من الأوكرانيين مراقبة التصريحات الوطنية للرياضيين الروس على الإنترنت من أجل منعهم من المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس.
وقال باخ: "إذا ظهر رياضي في مكان ما بمثل هذه التصريحات، فلا يمكنه المشاركة في الألعاب. لقد عرضنا أيضًا على الجانب الأوكراني ولم نعرض فقط، بل طلبنا أيضًا بتزويدنا بمعلوماتهم حول سلوك هؤلاء الرياضيين أو المسؤولين، وفي هذه الحالة لن يتمكنوا من المشاركة".
14 سبتمبر 2023, 09:55 GMT
وأضاف باخ أنه على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية هناك لجنة رقابية تقوم، بالتعاون مع شركة مستقلة، بمراقبة التصريحات العامة للرياضيين الداعمة للحكومة الروسية.
وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس بحضور الألعاب، التي ستقام في باريس في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، بشكل فردي محايد، مع مراعاة عدة معايير. تمت الموافقة على علم ونشيد خاصين للرياضيين المحايدين. لن يُسمح للروس بالمشاركة في موكب الرياضيين في حفل الافتتاح، ولن يتم عرض جوائزهم في قائمة الميداليات.