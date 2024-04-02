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عباس للملك عبد الله: نرفض استغلال ما يحدث في غزة للعبث بأمن واستقرار الأردن
عباس للملك عبد الله: نرفض استغلال ما يحدث في غزة للعبث بأمن واستقرار الأردن
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T18:03+0000
2024-04-02T18:03+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
محمود عباس
العالم العربي
الأخبار
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عباس، اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبد الله.وأعرب الرئيس الفلسطيني على ثقته بأن الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله، ستتجاوز كل الظروف وستبقى بلدا آمنا مستقرا، لافتا إلى أن الأمن والاستقرار في الأردن هو مصلحة فلسطينية عليا.كما جدد عباس الشكر للملك عبد الله على مواقف الأردن الثابتة والداعمة لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة.من جهته، شكر العاهل الأردني، الرئيس الفلسطيني على هذه المواقف الأخوية.وأكد الملك عبد الله على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس. يأتي ذلك على خلفية بعض الأحداث التي رافقت وقفات الدعم والتضامن مع غزة، في بعض مناطق العاصمة الأردنية عمان.وشهدت هذه الوقفات تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام، ووصفهم بأوصاف غير مقبولة، فضلا عن محاولات تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، والجلوس في الطرقات ومنع مرور المركبات فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240324/ملك-الأردن-يؤكد-ضرورة-التوصل-لوقف-فوري-ودائم-لإطلاق-النار-في-غزة-وحماية-المدنيين-1087334437.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, محمود عباس, العالم العربي, الأخبار

عباس للملك عبد الله: نرفض استغلال ما يحدث في غزة للعبث بأمن واستقرار الأردن

18:03 GMT 02.04.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عباس، اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبد الله.
وخلال الاتصال، شدد عباس على رفضه التام لكل محاولات العبث بأمن الأردن واستقراره أو محاولة استغلال معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للعبث بالساحة الأردنية، ورفض أي تدخلات خارجية بالشأن الأردني الداخلي.
وأعرب الرئيس الفلسطيني على ثقته بأن الأردن، تحت قيادة الملك عبد الله، ستتجاوز كل الظروف وستبقى بلدا آمنا مستقرا، لافتا إلى أن الأمن والاستقرار في الأردن هو مصلحة فلسطينية عليا.
كما جدد عباس الشكر للملك عبد الله على مواقف الأردن الثابتة والداعمة لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
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من جهته، شكر العاهل الأردني، الرئيس الفلسطيني على هذه المواقف الأخوية.
وأكد الملك عبد الله على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
يأتي ذلك على خلفية بعض الأحداث التي رافقت وقفات الدعم والتضامن مع غزة، في بعض مناطق العاصمة الأردنية عمان.
وشهدت هذه الوقفات تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام، ووصفهم بأوصاف غير مقبولة، فضلا عن محاولات تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، والجلوس في الطرقات ومنع مرور المركبات فيها.
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