https://sputnikarabic.ae/20240324/ملك-الأردن-يؤكد-ضرورة-التوصل-لوقف-فوري-ودائم-لإطلاق-النار-في-غزة-وحماية-المدنيين-1087334437.html

ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

سبوتنيك عربي

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية وتداعياته على تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T14:22+0000

2024-03-24T14:22+0000

2024-03-24T14:22+0000

أخبار الأردن

أخبار فرنسا

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إيمانويل ماكرون

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082088596_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_b107d72c845eaa2d740d5265ba9b0ac7.jpg

وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء"، مشددا على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وبين أن "الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها"، مشيرا إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.وأكد العاهل الأردني "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين"، لافتا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240324/غوتيريش-حان-الوقت-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-جميع-المحتجزين-1087322957.html

أخبار فرنسا

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, أخبار فرنسا , قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيمانويل ماكرون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي