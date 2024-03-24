https://sputnikarabic.ae/20240324/ملك-الأردن-يؤكد-ضرورة-التوصل-لوقف-فوري-ودائم-لإطلاق-النار-في-غزة-وحماية-المدنيين-1087334437.html
ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
سبوتنيك عربي
حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية وتداعياته على تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. 24.03.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء"، مشددا على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وبين أن "الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها"، مشيرا إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.وأكد العاهل الأردني "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين"، لافتا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240324/غوتيريش-حان-الوقت-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-والإفراج-عن-جميع-المحتجزين-1087322957.html
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أخبار الأردن, أخبار فرنسا , قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيمانويل ماكرون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار فرنسا , قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيمانويل ماكرون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ملك الأردن يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية وتداعياته على تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء"، مشددا على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، حسب وكالة
الأنباء الأردنية- بترا.
وبين أن "الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها"، مشيرا إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد العاهل الأردني "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين"، لافتا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.