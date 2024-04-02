https://sputnikarabic.ae/20240402/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-تل-نوف-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1087603821.html

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "تل نوف" الإسرائيلية بالطيران المسير

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "تل نوف" الإسرائيلية بالطيران المسير

سبوتنيك عربي

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت قاعدة "تل نوف" الجوية بمدينة رحوفوت الإسرائيلية، بالطيران المسير. 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T01:55+0000

2024-04-02T01:55+0000

2024-04-02T01:55+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء الموافق 2 - 4 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة تل نوف الجوية الصهيونية بأراضينا المحتلة".وأكد البيان على "استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20240326/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-عوفدا-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1087414531.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل