فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "تل نوف" الإسرائيلية بالطيران المسير

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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11:14 GMT
14 د
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24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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107 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
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4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
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مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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https://sputnikarabic.ae/20240402/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-تل-نوف-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1087603821.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "تل نوف" الإسرائيلية بالطيران المسير
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "تل نوف" الإسرائيلية بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت قاعدة "تل نوف" الجوية بمدينة رحوفوت الإسرائيلية، بالطيران المسير. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T01:55+0000
2024-04-02T01:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء الموافق 2 - 4 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة تل نوف الجوية الصهيونية بأراضينا المحتلة".وأكد البيان على "استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20240326/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-عوفدا-الجوية-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1087414531.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "تل نوف" الإسرائيلية بالطيران المسير

01:55 GMT 02.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت قاعدة "تل نوف" الجوية بمدينة رحوفوت الإسرائيلية، بالطيران المسير.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء الموافق 2 - 4 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة تل نوف الجوية الصهيونية بأراضينا المحتلة".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة عوفدا الجوية الإسرائيلية بالطيران المسير
26 مارس, 23:51 GMT
وأكد البيان على "استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن رصد "هدف جوي مشبوه" وسقوطه فوق إيلاتأمس, 22:34 GMT
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