وضع حراس أمن على مكب نفايات في ويلز بسبب رمي "كنز" عن طريق الخطأ

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:45 GMT
2 د
On air
05:47 GMT
2 د
On air
05:49 GMT
4 د
On air
05:52 GMT
3 د
On air
05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
13:09 GMT
4 د
On air
13:31 GMT
2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sputnikarabic.ae/20240402/وضع-حراس-أمن-على-مكب-نفايات-في-ويلز-بسبب-رمي-كنز-عن-طريق-الخطأ-1087608096.html
وضع حراس أمن على مكب نفايات في ويلز بسبب رمي "كنز" عن طريق الخطأ
وضع حراس أمن على مكب نفايات في ويلز بسبب رمي "كنز" عن طريق الخطأ
سبوتنيك عربي
تم تعيين حارس لمكب نفايات في مدينة نيوبورت الويلزية بسبب وجود قرص تم التخلص منه عن طريق الخطأ يحتوي على ثمانية آلاف من عملة "بيتكوين"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T07:44+0000
2024-04-02T07:44+0000
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وفقًا للصحيفة، فقد المستثمر جيمس هولويلز مثل هذا المبلغ الكبير قبل عشر سنوات عندما قررت صديقته تنظيف المنزل وتخلصت من وسيلة التخزين الوحيدة التي تحتوي على البيانات للوصول إلى محفظة بيتكوين الخاصة به.وحتى الآن، تقدر قيمة الأصول الموجودة على القرص المفقود بنحو مليار ونصف المليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار أمريكي).وأشارت الصحيفة إلى أن هاولويلز أمضى وقتا طويلا في محاولة معرفة أين ذهب القرص القيم، واكتشف أنه مدفون تحت جبال من القمامة في مكب النفايات في نيوبورت. الآن يحاول الرجل إعادة القرص، الذي يحتوي على آلاف عملات البيتكوين، وللقيام بذلك يجب عليه فرز أطنان من القمامة، إلا أن الإدارة المحلية قامت بوضع حراس على المكب لمنعه من القيام بذلك. ويعلم الموظفون المحليون أيضًا بالكنز المخبأ تحت كومة من النفايات في نيوبورت.
https://sputnikarabic.ae/20240110/هيئة-الأوراق-المالية-والبورصات-الأمريكية-توافق-على-أول-صندوق-استثماري-متداول-للبيتكوين-1084870459.html
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وضع حراس أمن على مكب نفايات في ويلز بسبب رمي "كنز" عن طريق الخطأ

07:44 GMT 02.04.2024
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تم تعيين حارس لمكب نفايات في مدينة نيوبورت الويلزية بسبب وجود قرص تم التخلص منه عن طريق الخطأ يحتوي على ثمانية آلاف من عملة "بيتكوين"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وفقًا للصحيفة، فقد المستثمر جيمس هولويلز مثل هذا المبلغ الكبير قبل عشر سنوات عندما قررت صديقته تنظيف المنزل وتخلصت من وسيلة التخزين الوحيدة التي تحتوي على البيانات للوصول إلى محفظة بيتكوين الخاصة به.
بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توافق على أول صندوق استثماري متداول للبيتكوين
10 يناير, 23:42 GMT
وحتى الآن، تقدر قيمة الأصول الموجودة على القرص المفقود بنحو مليار ونصف المليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار أمريكي).
وأشارت الصحيفة إلى أن هاولويلز أمضى وقتا طويلا في محاولة معرفة أين ذهب القرص القيم، واكتشف أنه مدفون تحت جبال من القمامة في مكب النفايات في نيوبورت.
الآن يحاول الرجل إعادة القرص، الذي يحتوي على آلاف عملات البيتكوين، وللقيام بذلك يجب عليه فرز أطنان من القمامة، إلا أن الإدارة المحلية قامت بوضع حراس على المكب لمنعه من القيام بذلك. ويعلم الموظفون المحليون أيضًا بالكنز المخبأ تحت كومة من النفايات في نيوبورت.
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