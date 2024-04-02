https://sputnikarabic.ae/20240402/وضع-حراس-أمن-على-مكب-نفايات-في-ويلز-بسبب-رمي-كنز-عن-طريق-الخطأ-1087608096.html
وضع حراس أمن على مكب نفايات في ويلز بسبب رمي "كنز" عن طريق الخطأ
وضع حراس أمن على مكب نفايات في ويلز بسبب رمي "كنز" عن طريق الخطأ
سبوتنيك عربي
تم تعيين حارس لمكب نفايات في مدينة نيوبورت الويلزية بسبب وجود قرص تم التخلص منه عن طريق الخطأ يحتوي على ثمانية آلاف من عملة "بيتكوين"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T07:44+0000
2024-04-02T07:44+0000
2024-04-02T07:44+0000
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وفقًا للصحيفة، فقد المستثمر جيمس هولويلز مثل هذا المبلغ الكبير قبل عشر سنوات عندما قررت صديقته تنظيف المنزل وتخلصت من وسيلة التخزين الوحيدة التي تحتوي على البيانات للوصول إلى محفظة بيتكوين الخاصة به.وحتى الآن، تقدر قيمة الأصول الموجودة على القرص المفقود بنحو مليار ونصف المليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار أمريكي).وأشارت الصحيفة إلى أن هاولويلز أمضى وقتا طويلا في محاولة معرفة أين ذهب القرص القيم، واكتشف أنه مدفون تحت جبال من القمامة في مكب النفايات في نيوبورت. الآن يحاول الرجل إعادة القرص، الذي يحتوي على آلاف عملات البيتكوين، وللقيام بذلك يجب عليه فرز أطنان من القمامة، إلا أن الإدارة المحلية قامت بوضع حراس على المكب لمنعه من القيام بذلك. ويعلم الموظفون المحليون أيضًا بالكنز المخبأ تحت كومة من النفايات في نيوبورت.
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منوعات
وضع حراس أمن على مكب نفايات في ويلز بسبب رمي "كنز" عن طريق الخطأ
تم تعيين حارس لمكب نفايات في مدينة نيوبورت الويلزية بسبب وجود قرص تم التخلص منه عن طريق الخطأ يحتوي على ثمانية آلاف من عملة "بيتكوين"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وفقًا للصحيفة، فقد المستثمر جيمس هولويلز مثل هذا المبلغ الكبير قبل عشر سنوات عندما قررت صديقته تنظيف المنزل وتخلصت من وسيلة التخزين الوحيدة التي تحتوي على البيانات للوصول إلى محفظة بيتكوين الخاصة به.
وحتى الآن، تقدر قيمة الأصول الموجودة على القرص المفقود بنحو مليار ونصف المليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار أمريكي).
وأشارت الصحيفة إلى أن هاولويلز أمضى وقتا طويلا في محاولة معرفة أين ذهب القرص القيم، واكتشف أنه مدفون تحت جبال من القمامة في مكب النفايات في نيوبورت.
الآن يحاول الرجل إعادة القرص، الذي يحتوي على آلاف عملات البيتكوين، وللقيام بذلك يجب عليه فرز أطنان من القمامة، إلا أن الإدارة المحلية قامت بوضع حراس على المكب لمنعه من القيام بذلك. ويعلم الموظفون المحليون أيضًا بالكنز المخبأ تحت كومة من النفايات في نيوبورت.