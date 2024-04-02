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بوتين: التهديدات الداخلية ترتبط بالخاريجة وسوف نصل إلى جميع المشاركين في عملية "كروكوس"
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إنتاج سيارات "لادا" في روسيا يرتفع أكثر من 70%
إنتاج سيارات "لادا" في روسيا يرتفع أكثر من 70%
سبوتنيك عربي
أعلن مكسيم سوكولوف، مدير شركة "أفتوفاز" الروسية، عن ارتفاع إنتاج سيارات "لادا"، في الربع الأول من عام 2024، لأكثر من 70%، ليصل إلى نحو 116 ألف وحدة. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
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2024-04-02T10:53+0000
اقتصاد
روسيا
لادا
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وجاء في البيان: "تواصل الشركة تنفيذ خطة الإنتاج لعام 2024 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. في الربع الأول مقارنة بعام 2023، ارتفع إنتاج السيارات في (مدينة) تولياتي بأكثر من 70% وبلغ نحو 116 ألف سيارة".قال سوكولوف: "للأسف، ما زلنا نلاحظ توسعًا شديدًا للغاية في الأسعار من جانب السيارات المستوردة من العلامات التجارية الصينية، التي ليست مهتمة ولا ترى حافزا لتوطين إنتاجها في روسيا، الأمر الذي من شأنه تحميل صناعة المكونات الروسية بطلبات إضافية".وتابع: "يشير المحللون إلى أن عددا من العلامات التجارية الشرقية التي جاءت إلى روسيا تعاني من نقص في قطع الغيار، وتواجه مراكز خدمة السيارات صعوبة في طلب قطع الغيار للصيانة والإصلاح".
https://sputnikarabic.ae/20240228/استئناف-إنتاج-لادا-فيستا-بناقل-حركة-أوتوماتيكي-1086475260.html
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اقتصاد, روسيا, لادا
اقتصاد, روسيا, لادا

إنتاج سيارات "لادا" في روسيا يرتفع أكثر من 70%

10:53 GMT 02.04.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورسيارة لادا غرانتا
سيارة لادا غرانتا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تابعنا عبر
أعلن مكسيم سوكولوف، مدير شركة "أفتوفاز" الروسية، عن ارتفاع إنتاج سيارات "لادا"، في الربع الأول من عام 2024، لأكثر من 70%، ليصل إلى نحو 116 ألف وحدة.
وجاء في البيان: "تواصل الشركة تنفيذ خطة الإنتاج لعام 2024 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. في الربع الأول مقارنة بعام 2023، ارتفع إنتاج السيارات في (مدينة) تولياتي بأكثر من 70% وبلغ نحو 116 ألف سيارة".
© Sputnik . Igor Russak / الانتقال إلى بنك الصورПрезентация автомобиля Lada Xray concept 2 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.
سيارة جديدة ماركة لادا - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Igor Russak
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Презентация автомобиля Lada Xray concept 2 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik . Iliya Pitalevسيارة لادا فيستا
سيارة لادا فيستا - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Iliya Pitalev
سيارة لادا فيستا
© Sputnikلادا فيستا
لادا فيستا - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik
لادا فيستا
© Photo / ladavesta.netLADA Vesta Cross Concept
لادا فيستا كروس - سبوتنيك عربي
4/4
© Photo / ladavesta.net
LADA Vesta Cross Concept
1/4
© Sputnik . Igor Russak
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Презентация автомобиля Lada Xray concept 2 на XXIV Международной автомобильной выставке "Мир автомобиля" в Санкт-Петербурге.
2/4
© Sputnik . Iliya Pitalev
سيارة لادا فيستا
3/4
© Sputnik
لادا فيستا
4/4
© Photo / ladavesta.net
LADA Vesta Cross Concept
قال سوكولوف: "للأسف، ما زلنا نلاحظ توسعًا شديدًا للغاية في الأسعار من جانب السيارات المستوردة من العلامات التجارية الصينية، التي ليست مهتمة ولا ترى حافزا لتوطين إنتاجها في روسيا، الأمر الذي من شأنه تحميل صناعة المكونات الروسية بطلبات إضافية".
جناح شركة لادا الروسية لتصنيع السيارات، وسيارة Lada X-Cross في معرض منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
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وتابع: "يشير المحللون إلى أن عددا من العلامات التجارية الشرقية التي جاءت إلى روسيا تعاني من نقص في قطع الغيار، وتواجه مراكز خدمة السيارات صعوبة في طلب قطع الغيار للصيانة والإصلاح".
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