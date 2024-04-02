إنتاج سيارات "لادا" في روسيا يرتفع أكثر من 70%

وجاء في البيان: "تواصل الشركة تنفيذ خطة الإنتاج لعام 2024 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. في الربع الأول مقارنة بعام 2023، ارتفع إنتاج السيارات في (مدينة) تولياتي بأكثر من 70% وبلغ نحو 116 ألف سيارة".قال سوكولوف: "للأسف، ما زلنا نلاحظ توسعًا شديدًا للغاية في الأسعار من جانب السيارات المستوردة من العلامات التجارية الصينية، التي ليست مهتمة ولا ترى حافزا لتوطين إنتاجها في روسيا، الأمر الذي من شأنه تحميل صناعة المكونات الروسية بطلبات إضافية".وتابع: "يشير المحللون إلى أن عددا من العلامات التجارية الشرقية التي جاءت إلى روسيا تعاني من نقص في قطع الغيار، وتواجه مراكز خدمة السيارات صعوبة في طلب قطع الغيار للصيانة والإصلاح".
أعلن مكسيم سوكولوف، مدير شركة "أفتوفاز" الروسية، عن ارتفاع إنتاج سيارات "لادا"، في الربع الأول من عام 2024، لأكثر من 70%، ليصل إلى نحو 116 ألف وحدة.
وجاء في البيان: "تواصل الشركة تنفيذ خطة الإنتاج لعام 2024 والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. في الربع الأول مقارنة بعام 2023، ارتفع إنتاج السيارات في (مدينة) تولياتي بأكثر من 70% وبلغ نحو 116 ألف سيارة".
قال سوكولوف: "للأسف، ما زلنا نلاحظ توسعًا شديدًا للغاية في الأسعار من جانب السيارات المستوردة من العلامات التجارية الصينية، التي ليست مهتمة ولا ترى حافزا لتوطين إنتاجها في روسيا، الأمر الذي من شأنه تحميل صناعة المكونات الروسية بطلبات إضافية".