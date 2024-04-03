https://sputnikarabic.ae/20240403/أنصار-الله-أسقطنا-الهالة-الإعلامية-التي-نسجتها-أمريكا-حول-نفسها-1087649608.html
"أنصار الله": أسقطنا الهالة الإعلامية التي نسجتها أمريكا حول نفسها
"أنصار الله": أسقطنا الهالة الإعلامية التي نسجتها أمريكا حول نفسها
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أن لديها مفاجآت عسكرية بشأن هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T14:13+0000
2024-04-03T14:13+0000
2024-04-03T14:13+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101718/68/1017186804_0:0:4203:2364_1920x0_80_0_0_09dfe127a6ad66b179c2296695286b62.jpg
وحسب قناة "المسيرة"، قال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكّل من جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي: "من سواحل البحر الأحمر أو من خارجها يمكننا تحقيق الأهداف التي نريدها دفاعا عن بلدنا ونصرة لفلسطين".وأضاف: "ما يزال لدينا الكثير من المفاجآت العسكرية، وهناك عمليات عسكرية نتكتم عنها في إطار استراتيجية إعلامية محددة".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240328/أنصار-الله-نحذر-الأمريكيين-والبريطانيين-من-التورط-في-عملية-برية-باليمن-1087472081.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101718/68/1017186804_133:0:4010:2908_1920x0_80_0_0_3d62cbd61d26523f50650c266e2593a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله": أسقطنا الهالة الإعلامية التي نسجتها أمريكا حول نفسها
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أن لديها مفاجآت عسكرية بشأن هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
وحسب قناة
"المسيرة"، قال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكّل من جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي: "من سواحل البحر الأحمر أو من خارجها يمكننا تحقيق الأهداف التي نريدها دفاعا عن بلدنا ونصرة لفلسطين".
وأضاف: "ما يزال لدينا الكثير من المفاجآت العسكرية، وهناك عمليات عسكرية نتكتم عنها في إطار استراتيجية إعلامية محددة".
ورأى الحوثي أن قوات "أنصار الله"، أسقطت الهالة الإعلامية الأمريكية بشأن قدراتها العسكرية.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله
" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم استهداف 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.