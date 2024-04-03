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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sputnikarabic.ae/20240403/إدارة-الإطفاء-في-تايوان-تعلن-مقتل-4-أشخاص-وإصابة-أكثر-من-97-آخرين-جراء-الزلزال-1087634536.html
تايوان تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد
تايوان تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد
سبوتنيك عربي
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، في سلسلة الزلازل القوية التي ضربت الساحل الشرقي لتايوان، فيما أصيب 97 شخص وفقًا لتقارير صحفية نقلا إدارة الإطفاء... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T05:09+0000
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ووفقًا للتقارير، كانت منطقة درب ديكالون وهي منطقة جذب سياحي الأكثر تضررًا، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون هناك.ووفقًا لبيانات إدارة الزلازل الصينية، وقع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة ساحل مقاطعة هواليان في شرق تايوان اليوم الأربعاء. وقالت الإدارة إن الزلزال تلاه أكثر من 11 هزة أرضية بقوة تزيد عن 4 درجات.في صباح اليوم، سجلت سلسلة من الزلازل القوية قبالة تايوان. وقال متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أقوى زلزال كان بقوة 7.7 درجة. وتلاه زلزال بقوة 6.6 درجة وهزة أرضية بقوة 6.3 درجة. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ميل عدة مبان في تايوان وتدمير جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240403/زلزال-بقوة-75-ريختر-يضرب-قبالة-جنوب-غرب-اليابان-وتحذيرات-من-تسونامي-1087633768.html
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مركز الزلزال, أخبار اليابان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
مركز الزلزال, أخبار اليابان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن

تايوان تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد

05:09 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 05:11 GMT 03.04.2024)
© AFP 2023 / Taiwan Railways Administrationزلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18 سبتمبر 2022
زلزال قوي يضرب بلدة يولي، مقاطعة هوالين، شرق تايوان، 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / Taiwan Railways Administration
تابعنا عبر
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، في سلسلة الزلازل القوية التي ضربت الساحل الشرقي لتايوان، فيما أصيب 97 شخص وفقًا لتقارير صحفية نقلا إدارة الإطفاء في الجزيرة.
ووفقًا للتقارير، كانت منطقة درب ديكالون وهي منطقة جذب سياحي الأكثر تضررًا، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون هناك.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
زلزال بقوة 7.5 ريختر يضرب قبالة جنوب غرب اليابان وتحذيرات من تسونامي
00:30 GMT
ووفقًا لبيانات إدارة الزلازل الصينية، وقع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة ساحل مقاطعة هواليان في شرق تايوان اليوم الأربعاء. وقالت الإدارة إن الزلزال تلاه أكثر من 11 هزة أرضية بقوة تزيد عن 4 درجات.
في صباح اليوم، سجلت سلسلة من الزلازل القوية قبالة تايوان. وقال متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أقوى زلزال كان بقوة 7.7 درجة. وتلاه زلزال بقوة 6.6 درجة وهزة أرضية بقوة 6.3 درجة. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ميل عدة مبان في تايوان وتدمير جزئي.
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