https://sputnikarabic.ae/20240403/إدارة-الإطفاء-في-تايوان-تعلن-مقتل-4-أشخاص-وإصابة-أكثر-من-97-آخرين-جراء-الزلزال-1087634536.html
تايوان تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد
تايوان تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد
سبوتنيك عربي
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، في سلسلة الزلازل القوية التي ضربت الساحل الشرقي لتايوان، فيما أصيب 97 شخص وفقًا لتقارير صحفية نقلا إدارة الإطفاء... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T05:09+0000
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ووفقًا للتقارير، كانت منطقة درب ديكالون وهي منطقة جذب سياحي الأكثر تضررًا، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون هناك.ووفقًا لبيانات إدارة الزلازل الصينية، وقع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة ساحل مقاطعة هواليان في شرق تايوان اليوم الأربعاء. وقالت الإدارة إن الزلزال تلاه أكثر من 11 هزة أرضية بقوة تزيد عن 4 درجات.في صباح اليوم، سجلت سلسلة من الزلازل القوية قبالة تايوان. وقال متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أقوى زلزال كان بقوة 7.7 درجة. وتلاه زلزال بقوة 6.6 درجة وهزة أرضية بقوة 6.3 درجة. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ميل عدة مبان في تايوان وتدمير جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240403/زلزال-بقوة-75-ريختر-يضرب-قبالة-جنوب-غرب-اليابان-وتحذيرات-من-تسونامي-1087633768.html
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مركز الزلزال, أخبار اليابان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
مركز الزلزال, أخبار اليابان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن
تايوان تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 97 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد
05:09 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 05:11 GMT 03.04.2024)
لقي أربعة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، في سلسلة الزلازل القوية التي ضربت الساحل الشرقي لتايوان، فيما أصيب 97 شخص وفقًا لتقارير صحفية نقلا إدارة الإطفاء في الجزيرة.
ووفقًا للتقارير، كانت منطقة درب ديكالون وهي منطقة جذب سياحي الأكثر تضررًا، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون هناك.
ووفقًا لبيانات إدارة الزلازل الصينية، وقع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة ساحل مقاطعة هواليان في شرق تايوان اليوم الأربعاء. وقالت الإدارة إن الزلزال تلاه أكثر من 11 هزة أرضية بقوة تزيد عن 4 درجات.
في صباح اليوم، سجلت سلسلة من الزلازل القوية قبالة تايوان
. وقال متحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أقوى زلزال كان بقوة 7.7 درجة. وتلاه زلزال بقوة 6.6 درجة وهزة أرضية بقوة 6.3 درجة. ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ميل عدة مبان في تايوان وتدمير جزئي.