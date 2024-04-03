https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-إدارة-بايدن-تحث-الكونغرس-على-الموافقة-لبيع-طائرات-إف-15-لإسرائيل-1087634672.html

إعلام: إدارة بايدن تحث الكونغرس على الموافقة لبيع طائرات "إف-15" لإسرائيل

إعلام: إدارة بايدن تحث الكونغرس على الموافقة لبيع طائرات "إف-15" لإسرائيل

سبوتنيك عربي

دعت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس إلى الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" لإسرائيل بتكلفة إجمالية قدرها 18 مليار دولار. 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T05:47+0000

2024-04-03T05:47+0000

2024-04-03T05:47+0000

العالم

طوفان الأقصى

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر خاصة أن إدارة بايدن تضغط على الكونغرس للموافقة على خطة بقيمة 18 مليار دولار لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" إلى إسرائيل في وقت يقاوم فيه الرئيس بايدن الدعوات للحد من مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في غزة.ووفقا للصحيفة، أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا إلى لجنتين من الكونغرس إشعارا غير رسمي يدعوهما إلى بدء مراجعة تشريعية لبيع الطائرات. وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة الذخيرة وتدريب المقاتلين ومساعدات أخرى.وفي الوقت نفسه، تشير مصادر أمريكية إلى أن إسرائيل ستحصل على طائرات مقاتلة خلال خمس سنوات على الأقل.وبحسب أحد المصادر، قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب ستتواصل قريبا مع واشنطن بطلب جديد لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت مئات الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

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العالم, طوفان الأقصى