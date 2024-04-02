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https://sputnikarabic.ae/20240402/بعد-مرور-180-يوما-قناة-إسرائيلية-تكشف-الخلاف-بين-إسرائيل-والولايات-المتحدة-بشأن-الحرب-في-غزة-1087628004.html
بعد مرور 180 يوما.. قناة إسرائيلية تكشف الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة
بعد مرور 180 يوما.. قناة إسرائيلية تكشف الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن الخلاف الرئيسي بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الحرب في قطاع غزة. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T18:41+0000
2024-04-02T18:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
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وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الخلاف الرئيسي بين إسرائيل والولايات المتحدة يعود إلى خطة إجلاء السكان الفلسطينيين من مدينة رفح ومدى أهمية العملية العسكرية في المدينة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت إسرائيل 4 أشهر بهدف إجلاء مدينة رفح من مواطنيها وذلك قبيل العمل العسكري المقترح في المدينة بزعم القضاء على عناصر حركة حماس.وفي السياق نفسه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، على "ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة، في أقرب وقت". وشدد الزعيمان، خلال لقائهما في قصر "بسمان الزاهر" في الأردن، على "أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب"، مشيرين إلى أن "الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة تتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها".وحذر ملك الأردن والرئيس المصري من "العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في رفح، ومن خطورة استمرار الحرب على غزة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس". وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل تحتاج إلى إجلاء 1.4 مليون فلسطيني من مدينة رفح الفلسطينية"، مؤكدا أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حركة حماس".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد، أول أمس الأحد، أن "الضغط العسكري على حركة حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين من قطاع غزة".وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "الدعوة إلى انتخابات مبكرة ودون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المخطوفين"، مجددا التزامه بإعادة كل المخطوفين سواء الأحياء منهم أو الأموات، بحسب قوله.وأضاف أنه "لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح"، مؤكدا أن بلاده تعمل الآن على إجلاء السكان للدخول إلى المدينة والتغلب على كل الضغوط رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240331/أمريكا-تطرح-على-إسرائيل-خطة-بديلة-للهجوم-على-رفح-1087550687.html
https://sputnikarabic.ae/20240402/بعد-مقتل-7-من-عمال-الإغاثة-الإنسانية-الإمارات-تجمد-حصتها-في-بناء-ميناء-غزة-وسيتم-إيقاف-المشروع-1087621982.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

بعد مرور 180 يوما.. قناة إسرائيلية تكشف الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة

18:41 GMT 02.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSالفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023،
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن الخلاف الرئيسي بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الحرب في قطاع غزة.
وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الخلاف الرئيسي بين إسرائيل والولايات المتحدة يعود إلى خطة إجلاء السكان الفلسطينيين من مدينة رفح ومدى أهمية العملية العسكرية في المدينة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت إسرائيل 4 أشهر بهدف إجلاء مدينة رفح من مواطنيها وذلك قبيل العمل العسكري المقترح في المدينة بزعم القضاء على عناصر حركة حماس.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
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وفي السياق نفسه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، على "ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة، في أقرب وقت".
وشدد الزعيمان، خلال لقائهما في قصر "بسمان الزاهر" في الأردن، على "أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البرية وإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة بشكل عاجل وعلى المستوى المطلوب"، مشيرين إلى أن "الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة تتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها".
وحذر ملك الأردن والرئيس المصري من "العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في رفح، ومن خطورة استمرار الحرب على غزة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إسرائيل تحتاج إلى إجلاء 1.4 مليون فلسطيني من مدينة رفح الفلسطينية"، مؤكدا أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حركة حماس".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد، أول أمس الأحد، أن "الضغط العسكري على حركة حماس هام جدا من أجل إعادة المخطوفين من قطاع غزة".
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن "الدعوة إلى انتخابات مبكرة ودون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المخطوفين"، مجددا التزامه بإعادة كل المخطوفين سواء الأحياء منهم أو الأموات، بحسب قوله.
وأضاف أنه "لا يوجد تردد لدخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح"، مؤكدا أن بلاده تعمل الآن على إجلاء السكان للدخول إلى المدينة والتغلب على كل الضغوط رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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